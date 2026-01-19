КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Мультфильмы — самые точные экранизации DC
Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса
«Супермена: Человек завтрашнего дня» снимет оператор «Сегуна»

Дмитрий Кинский
19 января 17:12
Творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что оператором «Супермена: Человек завтрашнего дня» выступит Сэм МакКерди.
МакКерди уже работал вместе с Ганном над вторым сезоном «Миротворца». Также он снял «Сегуна» и эпизод «Черноводная» из «Игры престолов».
При этом последние четыре фильма Джеймса Ганна, включая оригинального «Супермена» и «Стражей галактики 3», снял Генри Брэхам.
Напомним, в грядущем фильме Супермену предстоит объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять общему врагу — Брейникаку в исполнении Ларса Айдингера.
Фильм выйдет 9 июля 2027 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
«Семерка Блейка» получит перезапуск

Слух: Дуэйн Джонсон может вернуться к роли Царя скорпионов в новой «Мумии»
Пока речь идет о камео персонажа.

«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда
И девятым в истории кино.

Финальные трейлеры, промокоды и баннеры Arknights: Endfield

Amazon работает над реалити-шоу Fallout Shelter

Трейлер средневекового хоррора «Ужасный» с Китом Харингтоном и Софи Тернер

Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm. «Звёздные войны» теперь в руках Филони
Долгожданная рокировка свершилась.

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена
«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру»

«Вы обязаны отпустить Василису» — трейлер «Царевны-лягушки 2»
