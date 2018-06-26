Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал у себя в твиттере титульный лист со сценарием третьей части космической оперы Marvel.

Каждая частичка моего сердца.

Кевин Файги уже объявил, что новую часть начнут снимать в начале следующего года, а сам фильм предположительно увидит свет в 2020-м. Вероятно, её действие развернётся после событий четвёртых «Мстителей», а одним из действующих персонажей, скорее всего, станет Адам Уорлок, которого показали в сцене после титров второй части. Уорлок — искусственно созданный могущественный волшебник, который в комиксах владел Камнем Души.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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