Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал у себя в твиттере титульный лист со сценарием третьей части космической оперы Marvel.
Every bit of my heart. pic.twitter.com/hSxnbLpdn6
— James Gunn (@JamesGunn) June 25, 2018
Каждая частичка моего сердца.
Кевин Файги уже объявил, что новую часть начнут снимать в начале следующего года, а сам фильм предположительно увидит свет в 2020-м. Вероятно, её действие развернётся после событий четвёртых «Мстителей», а одним из действующих персонажей, скорее всего, станет Адам Уорлок, которого показали в сцене после титров второй части. Уорлок — искусственно созданный могущественный волшебник, который в комиксах владел Камнем Души.
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