Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Классика

Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
История жизни Джорджа Лукаса
Новости

«Терминатор 2: День сурка»: критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни»

Кот-император
12 февраля 10:27
1119
1 минута на чтение
Хронофантастический фильм Гора Вербински «Удачи, веселья, не сдохни» выходит в зарубежных кинотеатрах уже завтра. Критики, посмотревшие его на предпоказах, остались довольны. Сейчас у фильма 88% одобрительных отзывов по подсчётам Rotten Tomatoes и средний балл 73/100 на Metacritic. Фильм хвалят как остроумную комедию, в основе которой лежит серьёзный подтекст об опасности ИИ. Впрочем, некоторые отмечают, что финал фильма слабоват и слишком хаотичен.
«Удачи», рассказанная через призму чувственной буффонады Вербински, становятся одновременно и дико оригинальной, и дико увлекательной, пусть даже и теряет связь с реальностью в путаном финале.
— Джейк Кляйнман, Polygon
Беспардонно непочтительный, дико изобретательный фильм о петле времени в духе «конец близко». Можно назвать его «Терминатор 2: День сурка», только здесь чокнутый герой Роквелла знает, как разорвать цикл.
— Питер Дебрудж, Variety
В лучшие моменты это уморительный, но при этом невероятно мрачный и трогательный безумный сон, который умоляет подумать о безопасном ИИ завтрашнего дня.
— Мэтт Донато, IGN
Чёрная-пречёрная комедия постоянно грозит стать чрезмерной, но упивается мрачностью нашей техно-антиутопии.
- Мэтт Голдберг, The Wrap
«Удачи, веселья, не сдохни» не вполне оправдывает своё многообещающее название, но интересный актёрский состав и талант Вербински к энергичным экшен-сценам превращают её во вполне увлекательный образец в каноне фантастических гонзо-комедий.
—Дэвид Руни, Hollywood Reporter
Чем дольше длится его чрезмерный хронометраж, тем больше фильм шатает. Но в том, как Вербински разбирается с тревогами современности «в лоб», есть своё чокнутое очарование.
— Джейк Койл, Associated Press

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

