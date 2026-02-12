«Терминатор 2: День сурка»: критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни»

Хронофантастический фильм Гора Вербински «Удачи, веселья, не сдохни» выходит в зарубежных кинотеатрах уже завтра. Критики, посмотревшие его на предпоказах, остались довольны. Сейчас у фильма 88% одобрительных отзывов по подсчётам Rotten Tomatoes и средний балл 73/100 на Metacritic. Фильм хвалят как остроумную комедию, в основе которой лежит серьёзный подтекст об опасности ИИ. Впрочем, некоторые отмечают, что финал фильма слабоват и слишком хаотичен.
«Удачи», рассказанная через призму чувственной буффонады Вербински, становятся одновременно и дико оригинальной, и дико увлекательной, пусть даже и теряет связь с реальностью в путаном финале.
— Джейк Кляйнман, Polygon
Беспардонно непочтительный, дико изобретательный фильм о петле времени в духе «конец близко». Можно назвать его «Терминатор 2: День сурка», только здесь чокнутый герой Роквелла знает, как разорвать цикл.
— Питер Дебрудж, Variety
В лучшие моменты это уморительный, но при этом невероятно мрачный и трогательный безумный сон, который умоляет подумать о безопасном ИИ завтрашнего дня.
— Мэтт Донато, IGN
Чёрная-пречёрная комедия постоянно грозит стать чрезмерной, но упивается мрачностью нашей техно-антиутопии.
- Мэтт Голдберг, The Wrap
«Удачи, веселья, не сдохни» не вполне оправдывает своё многообещающее название, но интересный актёрский состав и талант Вербински к энергичным экшен-сценам превращают её во вполне увлекательный образец в каноне фантастических гонзо-комедий.
—Дэвид Руни, Hollywood Reporter
Чем дольше длится его чрезмерный хронометраж, тем больше фильм шатает. Но в том, как Вербински разбирается с тревогами современности «в лоб», есть своё чокнутое очарование.