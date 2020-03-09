Тизер сериала «Третий день» с Джудом Лоу

«Амедиатека» опубликовала русскоязычный трейлер мистического мини-сериала HBO «Третий день» — с Джудом Лоу в главной роли.

Лоу играет роль Сэма, который попадает на таинственный остров, где сталкивается с его загадочными обитателями. Изучая ритуалы и традиции местных жителей, Сэм погружается в собственное прошлое.

По концепции, «Третий день» — это мини-сериал из шести эпизодов, и Сэму будет отведено только первые три серии. Во второй половине сериала в центре окажется героиня Наоми Харрис.

Сценарий шоу написал Деннис Келли («Матильда», «Утопия»), первую часть срежиссировал Марк Манден («Утопия», «Таинственный сад», «Сокровище нации»), вторую поставила Филипа Лоуторп («Корона»).

На «Амедиатеке» шоу стартует 12 мая.