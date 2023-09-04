Трейлер постапокалиптического аниме Phoenix: Eden17 Осаму Тэдзуки

В сети появился трейлер постапокалиптического аниме-сериала о поисках нового дома в далёком будущем. Phoenix: Eden17 — новый проект классической студии Studio 4°C («Макросс», трилогия «Берсерка», «Парадокс Флэшпоинта») по одноимённой манге.

Оригинальная манга легендарного Осаму Тедзуки Phoenix насчитывает 12 томов и рассказывает о теме бессмертия. Её действие, как и действие аниме, разворачивается вокруг Роми, которая пробудилась после тысячи лет криосна. Очень скоро она вспоминает, как покинула Землю, чтобы отправиться к планете «Эдем-17», но оказывается, что жизнь уже почти покинула новый мир. Теперь Роми нужно найти здесь своё место.

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Мини-сериал выйдет 13 сентября на Disney+, а потом его покажут в формате полнометражного фильма в японских кинотеатрах.