Туча над Русью — большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Киностудия «Мельница» выпустила полноценный трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином».
Синопсис
Богатыри сталкиваются с неожиданной напастью: надвигается огромная туча, способная затмить все небо, после чего наступит вечная ночь. Друзья уезжают разбираться с этим, а на беззащитное княжество меж тем нападает Колыван.
В прокат «Три богатыря и свет клином» выйдут 25 декабря в кино, а потом и на цифровых площадках.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.