На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Universal представила первый трейлер картины «Кошки» Тома Хупера («Король говорит!», «Отверженные») — по мотивам знаменитого одноимённого мюзикла.

Ролик, мягко говоря, удивил пользователей соцсетей — из-за сочетания человеческих лиц, грима, спецэффектов и гладких тел. На момент публикации записи трейлер «заминусовали» — у него 23 тысячи «дизлайков» против 11 тысяч «лайков».

В соцсетях высмеяли странных и местами страшных котов:

We are the future, Charles, not them. pic.twitter.com/O12oKYp7mg

Чарльз, мы будущее, не они.

What film twitter looks like after the #CATS trailer dropped. pic.twitter.com/c0xZBmAftS

Как кино-Твиттер выглядит после выхода трейлера «Кошки»

Твиттер смотрит трейлер «Кошек»

The 'Cats' trailer but with the 'Annihilation' score pic.twitter.com/MIFUsjylzR

Трейлер «Кошек», но под саундтрек «Аннигиляции»

Internet: "ew the Sonic movie looks terrible, what were they thinking?"

Интернет: Фу, трейлер «Соника» выглядит ужасно, о чём они думали? «Кошки»: поддержи-ка моё пиво…

Некоторые вспомнили персонажа-кота из «Доктора Кто»:

Фильм «Кошки» режиссёра Тома Хупера

Fucking Doctor Who did a better job at humanoid cats than a $200 million dollars musical 15 fucking years ago!!! #CatsMovie pic.twitter.com/yQRw1TCMw8

Чёртов «Доктор Кто» справился лучше с гуманоидным котом в эпизоде, который вышел 15 лет назад, чем авторы мюзикла за 200 миллионов долларов!!

Me 20 seconds into the Cats trailer pic.twitter.com/92JdLU0jzN

Я через 20 секунд после того, как включил трейлер «Кошек»

therapist: the james cordon cat isn’t real. he can’t hurt you.

Психотерапевт: Кот-Джеймс Корден нереален, он не сможет тебе навредить. Кот-Джеймс Корден:

Некоторые пользователи вспомнили, как выглядели костюмы артистов в постановке.

The original look of Cats was a mixture of punk rock, the most wildest shit from the 80s with a little bit of anime athro people mixed in. That was the look.

So why ditch it? pic.twitter.com/5YBA1S0NVG

