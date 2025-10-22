КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Учёные создали киберглаз для слепых

Кот-император
22 октября 09:20
165
1 минута на чтение
Группа учёных под руководством Франка Хольца создала микрочип, который можно пересаживать слепым людям, чтобы они снова могли видеть. Его пересадили 32 пожилым пациентам с возрастной макулодистрофией в качестве эксперимента. Улучшение зрения было заметным: 27 из пациентов смогли снова читать офтальмологическую таблицу, а у одной пациентки зрение улучшилось настолько, что она прочитала её почти всю без ошибки.

Шейла Ирвайн, которая смогла прочитать всю таблицу

фото: BBC

Имплант работает вместе с процессором в кармане и очками, в которые встроена камера. Она передаёт изображение на имплант сетчатки 2×2 мм, а тот отправляет в мозг электрические импульсы, заставляя его видеть изображение.
Результаты опыта опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine. Это изобретение даёт надежду людям с возрастной потерей зрения. Правда, пока неясно, насколько финансово доступным будет такой имплант.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

