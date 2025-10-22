Учёные создали киберглаз для слепых

Группа учёных под руководством Франка Хольца создала микрочип, который можно пересаживать слепым людям, чтобы они снова могли видеть. Его пересадили 32 пожилым пациентам с возрастной макулодистрофией в качестве эксперимента. Улучшение зрения было заметным: 27 из пациентов смогли снова читать офтальмологическую таблицу, а у одной пациентки зрение улучшилось настолько, что она прочитала её почти всю без ошибки.
Шейла Ирвайн, которая смогла прочитать всю таблицу
фото: BBC
Имплант работает вместе с процессором в кармане и очками, в которые встроена камера. Она передаёт изображение на имплант сетчатки 2×2 мм, а тот отправляет в мозг электрические импульсы, заставляя его видеть изображение.
Результаты опыта опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine. Это изобретение даёт надежду людям с возрастной потерей зрения. Правда, пока неясно, насколько финансово доступным будет такой имплант.
