Учёные создали киберглаз для слепых

Группа учёных под руководством Франка Хольца создала микрочип, который можно пересаживать слепым людям, чтобы они снова могли видеть. Его пересадили 32 пожилым пациентам с возрастной макулодистрофией в качестве эксперимента. Улучшение зрения было заметным: 27 из пациентов смогли снова читать офтальмологическую таблицу, а у одной пациентки зрение улучшилось настолько, что она прочитала её почти всю без ошибки.