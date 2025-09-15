Успех Baldur's Gate 3 давит на авторов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Нарративный директор Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Иэн Томас рассказал, что Baldur's Gate 3, которая задрала планку качества для RPG, несколько усложнила разработку игры.
Есть ощущение, что мы должны дать игроку возможность открывать что-либо и создавать персонажа с чистого листа. Но если вы рассказываете конкретную историю, мне кажется, нужна форма, в которую можно ее отлить. Если вы открываете перед игроком все возможности и помещаете его в песочницу, как сделать его персонажа центром истории?
Bloodlines 2, в отличие от Baldur's Gate 3, более узконаправленная RPG. По словам Томаса, это «ролевой модуль» — с компактной историей.
Это действительно сложно, когда люди смотрят на Bloodlines 2 и думают: «О, я думал, что это целый сеттинг. Я думал, что это GTA, где можно делать все!» А мы пытаемся сказать: «Нет, это просто кусочек времени и места».
Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года.
