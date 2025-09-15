Успех Baldur's Gate 3 давит на авторов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Есть ощущение, что мы должны дать игроку возможность открывать что-либо и создавать персонажа с чистого листа. Но если вы рассказываете конкретную историю, мне кажется, нужна форма, в которую можно ее отлить. Если вы открываете перед игроком все возможности и помещаете его в песочницу, как сделать его персонажа центром истории?