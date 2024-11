киноадаптации «Как приручить дракона». Официально ролик должны представить в ближайшие сутки.





Мейсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер (The Last of Us от HBO) сыграли Иккинга и Астрид, а роль Стоика Обширного исполнил Джерард Батлер («300 спартанцев»).







Режиссером, сценаристом и продюсером адаптации выступает Дин ДеБлуа, который снял оригинальный мультсериал.