В 2026 году выйдет отечественное темное фэнтези «Очарованные»

«Кинопоиск» опубликовал несколько кадров сериала в жанре темного фэнтези под названием «Очарованные».

В центре сюжета будут сестры-колдуньи с разными характерами — Злата и Марья. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, из-за чего Злата умирает. Теперь у нее есть девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть к жизни сестру.

Режиссером выступает Илья Шеховцов, а в актерском составе числятся Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев и не только. Также проектом занимается команда художников, приложившая руку к «Последнему богатырю».

Премьера состоится в 2026 году, а 13 декабря в рамках «Comic Con Игромир» пройдет презентация сериала.

