КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Классика

Сексуальные героини мультфильмов: Топ-10
«Последний единорог»: история философской сказки в книгах и кино
Новости

В 2026 году выйдет отечественное темное фэнтези «Очарованные»

Дмитрий Кинский
3 декабря 17:04
135
1 минута на чтение
«Кинопоиск» опубликовал несколько кадров сериала в жанре темного фэнтези под названием «Очарованные».
В центре сюжета будут сестры-колдуньи с разными характерами — Злата и Марья. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, из-за чего Злата умирает. Теперь у нее есть девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть к жизни сестру.
Режиссером выступает Илья Шеховцов, а в актерском составе числятся Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев и не только. Также проектом занимается команда художников, приложившая руку к «Последнему богатырю».
Премьера состоится в 2026 году, а 13 декабря в рамках «Comic Con Игромир» пройдет презентация сериала.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно лгать и фальсифицировать улики в расследованиях

Новости

Сериал «Красота» от Райана Мерфи выйдет в начале 2026 года

Новости

Пятый сезон «Очень странных дел» ворвался на Netflix с историческим рекордом
Впереди только «Игра в кальмара».

Новости

Джеймс Кэмерон: сложно придумать нового «Терминатора», когда мы уже живем в научной фантастике

Новости

Топ-25 лучших игр 2025 года по версии Rolling Stone
Clair Obscur: Expedition 33 заняла первое место.

Новости

Создатель «Чужого: Земля» рассказал, почему студия зарубила его «Звёздный путь», где проблемы решали бы умом
«Знаете, как это бывает в Голливуде».

Новости

DnD-сессия с Александром Брегановым и стенд Arknights: Endfield — что еще будет на «Comic Con Игромир»

Новости

Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Портрет Бога»

Новости

Первый тизер финального DLC для Atomic Heart

Новости

Новые фильмы про Соника и Черепашек-ниндзя выйдут в 2028 году
TMNT получит перезагрузку.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты