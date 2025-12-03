В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно лгать и фальсифицировать улики в расследованиях





Сбор улик будет ключевым элементом — важной может оказаться любая деталь, от окровавленного болтера до таинственного символа на стене. Найти скрытое поможет анализатор местности, а в работе пригодятся сервочерепа с функциями сканирования и записи данных.







Все дела будут вестись в специальном журнале, а финалом каждого расследования станет доклад инквизитору. Причём истину можно будет как раскрыть, так и исказить — с неизбежными последствиями. Релиз Dark Heresy пока без даты, но уже 16 декабря стартует закрытое PC-тестирование для владельцев специальных изданий.



Owlcat Games раскрыла детали детективной системы Warhammer 40,000: Dark Heresy. Расследования станут частью основного сюжета: игрокам придётся разбираться как в мелких делах, так и в заговорах, влияющих на целые сектора Империума.