В Японии состоялась первая в истории дуэль боевых человекоподобных роботов. В бой вступили пилотируемые роботы Kuratas от японской команды и Eagle Prime от американской команды. После двух напряжённых раундов победа осталась за американцами — робот почти отпилил сопернику руку. Весь бой с комментариями и введением идёт около 25 минут, посмотреть его можно на YouTube.

Пилотируемые боевые человекоподобные роботы широко распространены в фантастических произведениях: от аниме-сериалов «Евангелион» и «Гандам» и до фильма «Тихоокеанский рубеж». В реальном мире БЧР практически никто не строит. Единичные экземпляры существуют, но их никто ещё не сталкивал друг с другом.

Всё началось в 2015 году, когда группа американских инженеров, построившая Iron Glory (MegaBot Mk.II), вызвала на дуэль японскую компанию Suidobashi Heavy Industry, разработавших робота Kuratas. Японцы приняли вызов, но с дополнительным условием — бой должен проходить ещё и на рукопашном оружии. Компании два года достраивали и модифицировали свои творения, чтобы позже они сразились друг с другом.

Правила победы просты, всего 3 критерия. Или БЧР падает на землю, или отключается, или пилот сдаётся сам. Дуэль состояла из двух частей. В первой части японский Kuratos противостоял старой версии американского робота — Iron Glory (MegaBot Mk.II). Всё дело в том, что Iron Glory не был оснащён оружием ближнего боя, поэтому первую часть можно считать разминочной. А во второй части Kuratos бился против «улучшенного» Eagle Prime — MegaBot Mk.III.

Разумеется, сражение получилось не таким динамичным, как мы привыкли в аниме — уж таковы особенности БЧР! Но мощные удары массивных роботов запросто приведут в восторг не только поклонников жанра «меха», но и всех, кто неравнодушен к роботам.