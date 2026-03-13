«Вампир Лестат» выпустил песню All Fall Down и получил дату премьеры

На канале AMC готовится к выходу сериал по роману Энн Райс «Вампир Лестат» — продолжение сериала «Интервью с вампиром». В нём Лестат, антигерой первой книги и первого сериала, рассказывает историю своей жизни — и среди прочего становится рок-звездой.
Канал наконец объявил дату выхода первого эпизода: 7 июня 2026 года. К своим ролям вернулся актёрский состав сериала «Интервью с вампиром»: Лестата играет Сэм Рейд, Луи — Джейкоб Андерсон.
А недавно в поддержку сериала вышла короткая (чуть больше минуты) рок-песня All Fall Down в исполнении «Лестата». Поёт Рейд, а автор песни — композитор Дэниел Харт.