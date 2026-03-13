«Вампир Лестат» выпустил песню All Fall Down и получил дату премьеры

На канале AMC готовится к выходу сериал по роману Энн Райс «Вампир Лестат» — продолжение сериала «Интервью с вампиром». В нём Лестат, антигерой первой книги и первого сериала, рассказывает историю своей жизни — и среди прочего становится рок-звездой.

Канал наконец объявил дату выхода первого эпизода: 7 июня 2026 года. К своим ролям вернулся актёрский состав сериала «Интервью с вампиром»: Лестата играет Сэм Рейд, Луи — Джейкоб Андерсон.

А недавно в поддержку сериала вышла короткая (чуть больше минуты) рок-песня All Fall Down в исполнении «Лестата». Поёт Рейд, а автор песни — композитор Дэниел Харт.

Читайте также Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм Елена Кушнир 11.11.2019 60559 Ровно 25 лет назад вышел один из лучших фильмов про вампиров. Рассказываем, как он создавался, кто мог сыграть Лестата и на что намекала Энн Райс.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.