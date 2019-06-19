Издание The Daily Beast опубликовало большое расследование, в котором восемь женщин рассказали о сексуальных домогательствах, изнасиловании и психологической манипуляции со стороны сценариста Макса Лэндиса («Яркость», «Детективное агентство Дирка Джентли», «Хроника»).

Две жертвы выступили открыто, ещё пятеро — под псевдонимами. Восьмая также пояснила, что обращалась в полицию ещё в 2008 году, когда Лэндис приставал к ней (она рассказала, что была пьяна в тот момент). Делу не дали ход. Три жертвы рассказали, что Лэндис регулярно душил их. Ещё одна утверждает, что сценарист прижимал её к земле, насиловал и оскорблял, потому что тому хотелось заниматься сексом, пока она плачет. Ещё две женщины описали случаи приставаний на съёмках.

Лэндис не ответил на запрос о комментариях от Variety.

Одна из пострадавших, Эни Бейкер, рассказала Daily Beast, что какое-то время встречалась с Лэндисом и пыталась строить отношения. Когда она захотела расстаться, сценарист продолжил склонять её к сексу. Бейкер описала случай, когда «игриво хлопнула его по заднице».

Он повернулся ко мне, сомкнул руки на моей шее и глядя прямо в глаза сказал: «Я тебя убью ****. Понимаешь, что я говорю? Убью ****».

33-летнего сценариста обвиняют в домогательствах около года. Пока что он никак не отреагировал на публикацию. Variety с ссылкой на инсайдеров отмечает, что агентство CAA больше не поддерживает контракт с Лэндисом, подписанный в 2016 году.

Публикацию Daily Beast прокомментировал режиссёр Джош Транк, снимавший по сценарию Лэндиса «Хронику» 2012 года.

I 100% believe every word of this article about Max. I banned him from visiting principal photography of Chronicle, and I haven't spoken to him since 2012. To read about the terror he's inflicted on so many women since then makes me sick to my stomach. Heartbroken beyond measure. — Josh Trank (@joshuatrank) June 18, 2019

Я на 100% верю каждому слову в статье о Максе. Я запретил ему появляться на площадке «Хроники» и не разговаривал с ним с 2012-го. Меня тошнит, когда я читаю об ужасах, которые он причинил стольким женщинам. Не описать, насколько мое сердце разбито.

К его мнению присоединилась и актриса Фиона Дуриф, которая играла в «Дирке Джентли» Барт. Она тоже заявила, что верит расследованию и пояснила, что Лэндис во время съёмок показывал её список женщин, с которыми бы он переспал. Кроме того, сценарист отвёл Дуриф в свой офис и спросил актрису, как та выглядит без одежды. И лишь когда начал назревать конфликт, Лэндис отправил ей электронное письмо, в котором раскаялся за поведение.

До первых скандалов Лэндис считался перспективным автором, у него было намечено несколько проектов. Однако ещё до публикации статьи он лишился почти их всех — Netflix и американское отделение «Би-би-си» закрыли «Дирка Джентли» после второго сезона (судьба анимационной версии пока неизвестна), а сиквел «Яркости» с Уиллом Смитом от Netflix перешёл к другим сценаристам.

Кроме того, Лэндис больше не числится продюсером в фильме «Тень в облаке» с Хлоей Морец, а студия MGM убрала из расписания картину «Глубже» по его сценарию — в ней должен был сыграть Ирис Эльба.