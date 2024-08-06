Все победители премии «Хьюго 2024». Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой!

На 82-м фестивале Worldcon, который на этот раз прошел в шотландском городе Глазго, вручили одну из главных фантастических премий — «Хьюго».
Награда за «Лучший роман» досталась Some Desperate Glory за авторством Эмили Теш, которая также удостоилась премии «Локус». А вот Наоми Критцер смогла получить сразу две статуэтки — за лучший рассказ (Better Living Through Algorithms) и лучшую короткую повесть (The Year Without Sunshine).
В категории видеоигр одержала победу RPG Baldur’s Gate 3. Это первый тайтл, который получил главные награды на пяти ведущих игровых церемониях: The Game Awards, BAFTA, Golden Joysticks, GDC Awards и DICE Awards.