Все победители премии «Хьюго 2024». Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой!

Награда за « Лучший роман» досталась Some Desperate Glory за авторством Эмили Теш, которая также удостоилась премии «Локус». А вот Наоми Критцер смогла получить сразу две статуэтки — за лучший рассказ (Better Living Through Algorithms) и лучшую короткую повесть ( The Year Without Sunshine).