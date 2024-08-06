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Все победители премии «Хьюго 2024». Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой!
Андрей Квасков
13 августа 14:58
579
2 минуты на чтение
На 82-м фестивале Worldcon, который на этот раз прошел в шотландском городе Глазго, вручили одну из главных фантастических премий — «Хьюго».

Награда за «Лучший роман» досталась Some Desperate Glory за авторством Эмили Теш, которая также удостоилась премии «Локус». А вот Наоми Критцер смогла получить сразу две статуэтки — за лучший рассказ (Better Living Through Algorithms) и лучшую короткую повесть (The Year Without Sunshine).

В категории видеоигр одержала победу RPG Baldur’s Gate 3. Это первый тайтл, который получил главные награды на пяти ведущих игровых церемониях: The Game Awards, BAFTA, Golden Joysticks, GDC Awards и DICE Awards.

Мы собрали победителей в основных номинациях.
  • Лучший роман: Эмили Теш Some Desperate Glory;
  • Лучшая повесть: Урсула Вернон (под псевдонимом T. Kingfisher) Thornhedge;
  • Лучшая короткая повесть: Наоми Критцер The Year Without Sunshine;
  • Лучший рассказ: Наоми Критцер — Better Living Through Algorithms;
  • Лучшая графическая история или комикс: Брайан К. Вон Saga. Vol. 11;
  • Лучшая постановка, крупная форма: «Подземелья и драконы: Честь среди воров»;
  • Лучшая постановка, малая форма: «Одни из нас», 3 эпизод «Долгое-долгое время»;
  • Лучший автор-любитель: Лайя Роуз;
  • Лучший цикл книг: Энн Леки Вселенная Империи Радч;
  • Премия «Путеводная звезда» за книгу для подростков: Моник Пуарье (под именем Moniquill Blackgoose) To Shape a Dragon’s Breath;
  • Лучшая видеоигра: Baldur’s Gate 3;
  • Специальная награда: Dungeons & Dragons (в честь 50-летия игры).

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Андрей Квасков
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