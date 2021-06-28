Вышел первый трейлер аниме «Человек-бензопила»

Студия MAPPA в рамках празднования своего десятилетия показала первый трейлер аниме-адаптации «Человека-бензопилы» (в оригинале — Chainsaw Man).
В основу сериала ляжет одноименная манга Тацуки Фудзимото, стартовавшая в 2018 году. В центре сюжета парень по имени Дэндзи, который после слияния с демоном, научился превращать части своего тела в бензопилы.
Постановкой занимается Рю Накаяма, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы» и «Черного клевера». А сценарием занимается Хироси Сэко, работавший над последним сезоном «Атаки титанов».
Когда выйдет экранизация, пока не уточняется.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.