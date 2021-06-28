Вышел первый трейлер аниме «Человек-бензопила»

Студия MAPPA в рамках празднования своего десятилетия показала первый трейлер аниме-адаптации «Человека-бензопилы» (в оригинале — Chainsaw Man).

В основу сериала ляжет одноименная манга Тацуки Фудзимото, стартовавшая в 2018 году. В центре сюжета парень по имени Дэндзи, который после слияния с демоном, научился превращать части своего тела в бензопилы.

Постановкой занимается Рю Накаяма, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы» и «Черного клевера». А сценарием занимается Хироси Сэко, работавший над последним сезоном «Атаки титанов».

Когда выйдет экранизация, пока не уточняется.