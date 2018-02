Студия Arcturus совместно с продюсерской компанией DMG Entertainment опубликовала первый трейлер VR-игры по мотивам романа Брендона Сандерсона «Путь королей» из цикла «Архив буресвета». Она называется «Побег из Расколотых равнин» (The Way of Kings, Escape the Shattered Plains). В ней игрокам предстоит взять на себя роль раба Каладина — главного героя книги. Вот как это будет выглядеть:

По сюжету книги, раб и копейщик Каладин обнаруживает в себе необычайные магические силы. При помощи субстанции буресвет он способен менять направление и силу притяжения различных объектов и существ, включая и самого себя. Это подобие телекинеза позволяет ему даже летать! В дальнейшем Каладин учится использовать эти способности, чтобы освободиться от рабского гнёта. В этом ему помогает фееподобное создание — спрен воздуха Сил.

В ролике игры нам показывают, как Каладин применяет новообретённые силы, чтобы сражаться с воинами-паршенди и подниматься по ущелью. Кроме того, в видео можно различить и Скального демона — огромного монстра, который обитает в Расколотых равнинах.

Напомним, что студия DMG Entertainment 2 года назад приобрела права на экранизацию «Архива буресвета». Последние новости сообщали, что компания планирует выпустить три фильма по событиям первой книги, но пока руководство ищет дополнительное финансирование.

Игра выйдет в сервисе Steam для платформы HTC Vive 2 марта.