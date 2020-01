Warner Bros. объявила о сотрудничестве с ИИ-платформой от компании Cinelytic, которая занимается разработкой аналитической системы для предсказания успешности фильмов.

В официальном заявлении упоминалось, что сервис будет использоваться на всей цепочке производства контента. В то же время источники Deadline отмечают, что система сфокусируется скорее на распространении, а не на творческом этапе.

В Cinelytic уверены, что их ИИ при работе с огромным количеством данных способен уменьшить время, затрачиваемое продюсерами на принятие решений, а также снизить риски. В компании считают, что система позволит сотрудникам сфокусироваться на генерации идей.

По мнению продюсера Дарси Антонелисс, проработавшей 15 лет в Warner Bros. и Time Warner, в ближайшие 5-10 лет ИИ действительно изменит то, как продюсеры и режиссёры принимают решения во время производства фильмов. Она уверена, что ИИ никогда не обгонит «творческий разум», но сможет направить творческие усилия в нужное русло.

Некоторые считают, что у такого подхода есть и недостатки:

The entire Marvel Cinematic Universe was built on Favreau convincing a bunch of executives that a middle-aged actor not long out of rehab and prison, who had described himself as "box office poison" even during his earlier 1990s heyday, would be the perfect Iron Man. https://t.co/C6tbVcTE8M

— Zack Stentz (@MuseZack) January 8, 2020