В издательстве DC скоро выйдет новая серия комиксов «Бэтмен: Белый рыцарь» (Batman: White Knight), которая перевернёт историю противостояния Бэтмена и Джокера с ног на голову. По задумке сценариста Шона Мёрфи, Джокер излечится от безумия, станет настоящим героем и заботливым женихом для Харли Квинн. Ну а Бэтмен окажется настоящей угрозой для Готэма.

При этом суперспособностей у Джокера не появится. Чтобы победить Бэтмена, он будет использовать… ораторское мастерство.

Моей главной задачей было превратить Готэм из комиксного городка, основанного на штампах, в настоящий город со всеми проблемами: от протестующих чёрнокожих до растущей пропасти между богатыми и бедными. И вместо того, чтобы сочинять комиксы о классовом неравенстве, я вложил эти слова в уста Джокера, который ведёт своего рода медиа-войну против элиты Готэма, используя всего лишь наблюдения и риторику. Шон Мёрфи

Исцеление не означает, что новый Джокер будет белым и пушистым. Мёрфи описывает его как харизматичного политика, который побеждает Бэтмена, используя закон:

Мы все знаем, что Джокер гений, что он неудержим и умеет играть с толпой. Так почему бы не сделать его политиком? Почему бы не убрать его психоз (который ему в этом мешает) и позволить ему бросить Бэтмену вызов в лицо? И, что ещё более зловеще, что, если бы он мог сделать это законно, не нарушая никаких правил, так, чтобы Бэтмен не мог его остановить? Исцелившись, Джокер впервые увидит Готэм ясным взглядом, и начнёт понимать, как абсурдно геройство Бэтмена, как его «суд Линча» только подстёгивает преступность по замкнутому кругу. Джокер решает победить Бэтмена, став Белым Рыцарем, который нужен Готэму. Шон Мёрфи

А вчера в своём твиттере Мёрфи рассказал, как будут звать Джокера в новом комиксе. И это имя хорошо знакомо фанатам: так злодея звали в фильме Тима Бёртона «Бэтмен».

Big news: JACK NAPIER will be the name of my JOKER. Warner just approved—1st time Napier has been in a comic (minus Burton adaptations). pic.twitter.com/u4YwZLMmGL — Sean Gordon Murphy (@Sean_G_Murphy) August 17, 2017

Большие новости: ДЖЕК НАПЬЕР – так будут звать моего ДЖОКЕРА. Warner подтвердил – первый раз Напьер появляется в комиксах (не считая адаптации Бёртона).

Первый выпуск серии «Бэтмен: Белый рыцарь» выйдет 4 октября. Он будет опубликован под импринтом Elseworlds, под которым DC публикует альтернативные версии своих классических сюжетов, чтобы отделять их от «мейнстримной» вселенной DC.

Это будет ещё не самый странный Джокер в истории! История Джокера и его лучшие воплощения Вся правда о разных версиях одного из величайших суперзлодеев — от первых страниц комиксов до последних фильмов.

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