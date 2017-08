В издательстве DC скоро выйдет новая серия комиксов «Бэтмен: Белый рыцарь» (Batman: White Knight), которая перевернёт историю противостояния Бэтмена и Джокера с ног на голову. По задумке сценариста Шона Мёрфи, Джокер излечится от безумия, станет настоящим героем и заботливым женихом для Харли Квинн. Ну а Бэтмен окажется настоящей угрозой для Готэма.

При этом суперспособностей у Джокера не появится. Чтобы победить Бэтмена, он будет использовать… ораторское мастерство.

Исцеление не означает, что новый Джокер будет белым и пушистым. Мёрфи описывает его как харизматичного политика, который побеждает Бэтмена, используя закон:

А вчера в своём твиттере Мёрфи рассказал, как будут звать Джокера в новом комиксе. И это имя хорошо знакомо фанатам: так злодея звали в фильме Тима Бёртона «Бэтмен».

Big news: JACK NAPIER will be the name of my JOKER. Warner just approved—1st time Napier has been in a comic (minus Burton adaptations). pic.twitter.com/u4YwZLMmGL

— Sean Gordon Murphy (@Sean_G_Murphy) August 17, 2017