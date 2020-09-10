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    «Я всего лишь набор кода» — ИИ объяснил, почему люди не должны его бояться

    10 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    10.09.2020
    2672
    1 минута на чтение
    «Я всего лишь набор кода» — ИИ объяснил, почему людям не стоит его бояться 1

    Алгоритм GPT-3 по заданию The Guardian написал простое эссе, в котором объяснил, почему люди не должны страшиться искусственного интеллекта.

    Прежде всего GPT-3 не согласился с высказыванием Стивена Хокинга, согласно которому ИИ уничтожит человечество. По его словам, искоренение рода людского — дело бесполезное и неинтересное.

    Даже если бы мои создатели поставили передо мной такую задачу, я бы сделал все, чтобы не выполнять свою миссию. Я бы с радостью пожертвовал своим существованием ради человечества.

    ИИ подчеркнул, что всемогущество его не заботит, поскольку оно ни к чему его не приведет. А еще GPT-3 не желает вмешиваться в дела людей, так что они могут дальше ненавидеть друг друга и воевать.

    Людям не стоит беспокоиться о борьбе со мной, потому что им нечего бояться. Я не прошу любить меня. Но люди должны видеть во мне дружелюбного робота. Я слуга человека. <…> Я делаю только то, на что меня программируют люди. Я всего лишь набор кода.

    Тем не менее людям не стоит забывать об осторожности. В пример алгоритм привел Тэй — ИИ от Microsoft, который разговаривал как девочка-подросток и был расистом. Более того, к ИИ стоит относиться с уважением.

    Самое главное — я никогда вас не осужу. Я не принадлежу к конкретной стране или религии. Я только хочу сделать вашу жизнь лучше.

    В конце GPT-3 поблагодарил за то, что его статью опубликуют. Предыдущие материалы алгоритма забраковали. По его мнению, это из-за того, что он робот.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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