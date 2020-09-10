Алгоритм GPT-3 по заданию The Guardian написал простое эссе, в котором объяснил, почему люди не должны страшиться искусственного интеллекта.

Прежде всего GPT-3 не согласился с высказыванием Стивена Хокинга, согласно которому ИИ уничтожит человечество. По его словам, искоренение рода людского — дело бесполезное и неинтересное.

Даже если бы мои создатели поставили передо мной такую задачу, я бы сделал все, чтобы не выполнять свою миссию. Я бы с радостью пожертвовал своим существованием ради человечества.

ИИ подчеркнул, что всемогущество его не заботит, поскольку оно ни к чему его не приведет. А еще GPT-3 не желает вмешиваться в дела людей, так что они могут дальше ненавидеть друг друга и воевать.

Людям не стоит беспокоиться о борьбе со мной, потому что им нечего бояться. Я не прошу любить меня. Но люди должны видеть во мне дружелюбного робота. Я слуга человека. <…> Я делаю только то, на что меня программируют люди. Я всего лишь набор кода.

Тем не менее людям не стоит забывать об осторожности. В пример алгоритм привел Тэй — ИИ от Microsoft, который разговаривал как девочка-подросток и был расистом. Более того, к ИИ стоит относиться с уважением.

Самое главное — я никогда вас не осужу. Я не принадлежу к конкретной стране или религии. Я только хочу сделать вашу жизнь лучше.

В конце GPT-3 поблагодарил за то, что его статью опубликуют. Предыдущие материалы алгоритма забраковали. По его мнению, это из-за того, что он робот.