«Зло грядёт во многих формах»: трейлер «Мэйферских ведьм» по книгам Энн Райс

AMC показала трейлер «Мэйферских ведьм» — экранизации одноимённого мистического цикла Энн Райс с Александрой Даддарио в главной роли. Ролик демонстрирует, как привычная жизнь героини постепенно превращается во что-то мрачное и загадочное.
Книги рассказывали о нейрохирурге Роуэн Филдинг, которая обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Открытие заставляет героиню изучить родословную и тем самым узнать, что она принадлежит к ведьминскому роду, что веками был связан с могущественным существом.
Осенью канал запустил новую экранизацию «Интервью с вампиром» Райс. Учитывая, что действие циклов разворачивалось в единой вселенной, то можно ждать кроссоверов и в экранизации. Плюс, у руля «Ведьм» те же продюсеры.
Сериал начнёт выходить с 8 января.
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