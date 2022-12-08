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    «Зло грядёт во многих формах»: трейлер «Мэйферских ведьм» по книгам Энн Райс

    8 декабря 2022
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    08.12.2022
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    AMC показала трейлер «Мэйферских ведьм» — экранизации одноимённого мистического цикла Энн Райс с Александрой Даддарио в главной роли. Ролик демонстрирует, как привычная жизнь героини постепенно превращается во что-то мрачное и загадочное.

    Книги рассказывали о нейрохирурге Роуэн Филдинг, которая обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Открытие заставляет героиню изучить родословную и тем самым узнать, что она принадлежит к ведьминскому роду, что веками был связан с могущественным существом.

    Осенью канал запустил новую экранизацию «Интервью с вампиром» Райс. Учитывая, что действие циклов разворачивалось в единой вселенной, то можно ждать кроссоверов и в экранизации. Плюс, у руля «Ведьм» те же продюсеры.

    Сериал начнёт выходить с 8 января.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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