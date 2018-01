На Беверли-Хиллс в Калифорнии вручили «Золотые глобусы» — одну из самых престижных кинонаград. Эту награду считают второй по важности после «Оскара»: номинанты и победители в церемониях порой совпадают, и это помогает делать прогнозы.

На этой церемонии поклонники фантастики болели за «Форму воды», фэнтези-драму Гильермо Дель Торо, которая лидировала по числу номинаций — 7. Но по итогам вручения фильм получил только две премии. Дель Торо стал «лучшим режиссёром», а Александр Деспла — «лучшим композитором». В России этот фильм ещё не показали, но планируют в начале 2018 года. Ещё из фэнтези премию получила «Тайна Коко» как лучший мультфильм.

Триумфатором же премии стал Мартин Макдона и его социально-криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Это история о матери, которая пытается заставить полицию расследовать убийство её дочери. Отчаявшись добиться у властей справедливости, она выкупает рекламное место на биллбордах и вывешивает там свои претензии. Фильм взял 4 «Глобуса», в том числе как лучшая драма.

В номинациях для сериалов победил главный фаворит: минисериал «Большая маленькая ложь» о расследовании убийства на школьном балу. Он взял 4 «Глобуса» из 6, на которые номинировался. Из фантастических сериалов жюри отметило антиутопию «Рассказ служанки» — как лучший драматический сериал и за игру актрисы Элизабет Мосс. А вот наш сериал года, «Очень странные дела», претендовавший на два «Глобуса», увы, остался без наград.

Полный список победителей

Фильмы

Лучшая драма: «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший мюзикл или комедия: «Леди Бёрд»

Лучший режиссёр: Гильермо Дель Торо («Форма воды»)

Лучший сценарий: Мартин Макдона («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)

Лучший актёр в драме: Гэри Олдман («Тёмные времена»)

Лучшая актриса в драме: Фрэнсис Макдорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший актёр в мюзикле или комедии: Джеймс Франко («Горе-творец»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Сирша Ронан («Леди Бёрд»)

Лучший актер второго плана: Сэм Роквелл («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучший композитор: Александр Деспла («Форма воды»)

Лучшая песня: Бендж Пасек и Джастин Пол — This Is Me («Величайший шоумен»)

Лучший иностранный фильм: «На пределе»

Лучший мультфильм: «Тайна Коко»

Сериалы

Лучший драматический сериал: «Рассказ Служанки»

Лучший комедийный или музыкальный сериал: «Удивительная миссис Мэйзел»

Лучший минисериал или телефильм: «Большая маленькая ложь»

Лучший актёр драматического сериала: Стерлинг Браун («Это мы»)

Лучшая актриса драматического сериала: Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Лучшая актриса комедийного или музыкального сериала: Рэчел Броснан («Удивительная миссис Мэйзел»)

Лучший актер комедийного или музыкального сериала: Азис Ансари («Мастер не на все руки»)

Лучший актер в минисериале или телефильме: Юэн Макгрегор («Фарго»)

Лучшая актриса в минисериале или телефильме: Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Лучший актер второго плана в сериале: Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Лучшая актриса второго плана в сериале: Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)