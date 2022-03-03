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    Новости

    Зрители занижают рейтинг «Бэтмена» на «Кинопоиске»

    3 марта 2022
    03.03.2022
    1571
    0 минут на чтение
    Зрители занижают рейтинг «Бэтмена» на «Кинопоиске»

    В сети обратили внимание, что пользователи «Кинопоиска» занижают рейтинг нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

    На момент публикации средняя оценка фильма составляет 6,9 баллов из 10 возможных.

    Связано этого, скорее всего, с решением Warner Bros. не выпускать картину у нас из-за конфликта России с Украиной.

    Тем не менее это не мешает другой части зрителей ставить мрачному супергеройскому блокбастеру максимальный балл.

    По слухам, все крупные премьеры отложили временно — примерно до мая. Так что, возможно, мы еще сможем посмотреть «Бэтмена» на больших экранах!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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