Зрители занижают рейтинг «Бэтмена» на «Кинопоиске»

В сети обратили внимание, что пользователи «Кинопоиска» занижают рейтинг нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

На момент публикации средняя оценка фильма составляет 6,9 баллов из 10 возможных.

Связано этого, скорее всего, с решением Warner Bros. не выпускать картину у нас из-за конфликта России с Украиной.

Тем не менее это не мешает другой части зрителей ставить мрачному супергеройскому блокбастеру максимальный балл.

По слухам, все крупные премьеры отложили временно — примерно до мая. Так что, возможно, мы еще сможем посмотреть «Бэтмена» на больших экранах!