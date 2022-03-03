Зрители занижают рейтинг «Бэтмена» на «Кинопоиске»

В сети обратили внимание, что пользователи «Кинопоиска» занижают рейтинг нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
На момент публикации средняя оценка фильма составляет 6,9 баллов из 10 возможных.
Связано этого, скорее всего, с решением Warner Bros. не выпускать картину у нас из-за конфликта России с Украиной.
Тем не менее это не мешает другой части зрителей ставить мрачному супергеройскому блокбастеру максимальный балл.
По слухам, все крупные премьеры отложили временно — примерно до мая. Так что, возможно, мы еще сможем посмотреть «Бэтмена» на больших экранах!
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Редактор
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