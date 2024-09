Терраформирование планет: возможны ли яблони на Марсе, города на Венере и лунные колонии

Если Гончаров, дав волю воображению, писал залихватское приключенческое произведение с элементом сатиры, то английский генетик и популяризатор науки Джон Холдейн, выпустивший футурологическое эссе «Страшный суд» (The Last Judgment, 1927), был предельно серьёзен. Он полагал, что со временем Луна сблизится с Землёй и столкнётся с ней, что приведёт к гибели всего живого, — а значит, необходимо найти новое место для цивилизации. Им должна стать Венера, поскольку на Марсе обитает враждебная раса, уничтожающая тех, кто пытается вступить с ней в контакт. Но венерианская природа смертельно опасна для землян: там слишком жарко и мало кислорода. Поэтому учёным будущего предстоит решить проблему сразу в двух направлениях: с одной стороны, модифицировать человеческий организм, чтобы следующие поколения могли жить в столь экстремальных условиях, с другой — рассеять специальные бактерии в атмосфере Венеры, чтобы те сделали её более подходящей для комфортного существования. В дальнейшем генно-модифицированные люди освоят и другие планеты, а затем и вовсе расселятся по Галактике и будут перестраивать её под свои требования.

Идея закрепилась как сюжетообразующая благодаря роману Роберта Хайнлайна «Небесный фермер» (Farmer in the Sky, 1950). В книге довольно подробно описано превращение безжизненного Ганимеда, самого крупного спутника Юпитера, в населённый мир, где люди могут обходиться без скафандров: сначала там создают кислородную атмосферу, затем из местного грунта колонисты добывают азот для разведения растений и создания парникового эффекта.