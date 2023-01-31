Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями

Полвека назад на Англию свалилась Проблема: из старых костей и личных вещей покойников стали появляться призраки, соприкосновение с которыми смертельно для человека. Причём видеть опасность и бороться с ней могут только некоторые дети и подростки. Они-то и стали оперативниками многочисленных агентств по борьбе с призраками. Люси Карлайл, молодая оперативница из глубинки, перебирается в Лондон и устраивается в крошечное агентство «Локвуд и Ко», где её уникальному дару суждено раскрыться полностью.

Жанр: городское фэнтези

Режиссёры: Уильям МакГрегор, Катрин Морсхэд, Джо Корниш

В ролях: Руби Стоукс, Камерон Чепмен, Али Хаджи-Хешмати

Премьера: 27 января 2023 года

Возрастной рейтинг: 16+

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Похоже на: «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), «Голодные игры» (2012), «Нэнси Дрю» (2019)

«Локвуд и компания» — отличная серия из пяти книг Джонатана Страуда, автора блестящей «Трилогии Бартимеуса» и ещё нескольких крепких подростковых книжек (первый сезон экранизирует «Кричащую лестницу» и «Шепчущий череп»). Для него характерны продуманные миры, в которых традиционные фантдопущения поданы под совершенно новым углом, а герои-подростки получаются достоверными и навсегда врезаются в память.

В серии про Энтони Локвуда и его коллег Страуд сталкивает подростков с миром призраков — не то чтобы злых по сути, но смертоносных и безжалостных, как стихийное бедствие. Англия после их прихода постепенно скатывается в пропасть апокалипсиса — с каждым годом мёртвые лютуют всё больше, и борьба с симптомами Проблемы постепенно теряет эффективность.

Это меланхоличное настроение книжного цикла прекрасно передано в сериале. Вечно пустые, лиминальные улицы, залитые бледным светом призрак-ламп, источающие угрозу старые дома, кладбища и портовые склады, неуютные казённые здания. Единственным островком спокойствия служит дом Локвуда — неряшливый, захламлённый, но при этом уютный и на удивление живой. Отлично задаёт общее настроение заставка, которая между делом вкидывает инфографику и газетные заголовки, показывающие весь масштаб Проблемы. Призраки душат старушку Англию, забирая на тот свет всех без разбора — но особенно часто детей и подростков, которые еженощно дают им отпор.

Максимально британская история экранизирована по последней моде британских детективных сериалов. Операторская работа, цветокор, музыка — всё со вкусом и запахом чая «Эрл Грей». Netflix в заставке смотрится даже неуместно: тут ожидаешь увидеть лого какой-нибудь BBС. Подход к повествованию тоже английский: в истории про сражения с призраками упор сделан на переживания героев и отношения между персонажами, причём всё это стараются передавать именно через актёрскую игру, а не через проговаривание.

Тройка главных героев очень близка к своим книжным прототипам: Локвуд прячет ранимость за бронёй бравады и загадочности, Джордж странноват (хоть менее отталкивающ, чем в книгах), а Люси — это просто 10 из 10, идеальное попадание. Она именно такая, как у Страуда, — самую малость нескладная и провинциальная от пяток до кончиков волос. Даже то, что она чем-то напоминает Дженнифер Лоуренс, только усиливает этот провинциальный эффект — смотрите, какой деревенский косплеер, а ведь «Голодные игры» уже лет 10 как вышли из моды! Это первый на моей памяти персонаж-подросток, который не преображается, попав на бал, а продолжает оставаться нескладным и невзрачным.

И вот за таким образом прячется прекрасный борец с призраками, носительница уникального дара и просто очень неплохой человек. Люси не идеализированный, а живой и настоящий персонаж. Руби Стоукс играет отлично, но как по мне, шоураннеры чуть раньше времени пытаются намекать на романтику между Люси и Локвудом. В первых двух книгах упор был сперва на профессиональные, а потом на дружеские отношения, а нечто большее из этого стало проклёвываться несколько позже.

Конечно, отступления от первоисточника неизбежны: в книгах мы воспринимаем все события и героев через точку зрения Люси Карлайл. Для неё многие положительные персонажи исходно неприятны: она конфликтует с Джорджем, испытывает открытую неприязнь к инспектору Барнсу и Квиллу Киппсу. В сериале же мы видим их со стороны, без призмы восприятия Люси. И поэтому метаморфозы из неприятных типов в союзников не происходит.

Но вообще изменений на удивление мало — кое-кто из героев сменил цвет кожи или пол, создатели добавили парочку дополнительных линий, которые ничего не портят, переиначили несколько сцен. Череп в банке вообще получился в точности с обложки! Мир и его правила постарались перенести как можно полней, оставив максимум деталей для читавших и не перегружая объяснениями тех, кто с книгами Страуда не знаком. Баланс вроде выдержали, хотя несколько функциональных диалогов всё-таки пробралось.

Фехтование на рапирах удалось особенно здорово. В каждом бою видно, что подростков в первую очередь учат не рубиться с другими людьми, а отгонять клинками всякую нечисть. Неудобство сражений в закрытых помещениях тоже отлично передано — особенно, конечно, приятно наблюдать за схватками, в которых участвует Энтони Локвуд. Камерон Чепмен хорошо справился со всеми аспектами этой роли — у него отлично получаются и вдохновляющие речи, и боевые сцены, и моменты, когда персонажу нужно раскрыться.

В целом экранизация вышла максимально бережной, но ей не хватает напряжения, которым пропитаны книги. События, когда дела касается схваток с призраками, развиваются куда стремительнее, чем в первоисточнике, — видимо, чтобы сэкономить на графике. Спецэффекты тут достаточно слабые, но основная претензия к ним в том, что они не страшные. Сериал старательно причесали с расчётом на юную аудиторию, из-за чего покойники получились ни капельки не противными, а образы в духе комнаты, заполняемой кровью, недотягивают до звания ужасов.

Да, сериал определённо довольно дешёвый, но в текущей ситуации это скорее плюс — меньше риск, что его закроют, даже если просмотры окажутся невелики. А я после восьми серий точно хочу продолжения — и как раньше я мучительно ждал выхода следующей книги, так теперь буду вздыхать «ну когда уже новый сезон?». Камерный британский телесериал — вещь на любителя и явно не конкурент хитам от Apple и Disney+, зато это лучший способ экранизировать британскую книжную серию.