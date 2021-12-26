«Книга Бобы Фетта»: история персонажа и чего ждать от сериала

29 декабря в эфир выходит первая серия «Книги Бобы Фетта» — первого из спин-оффов «Мандалорца», который должен рассказать, чем занимался Фетт после шокирующего финала второго сезона. В этой статье мы напомним, каким образом Боба связан с «Мандалорцем», кто принимает участие в создании спин-оффа и что может ждать нас на экране.

Старый друг

Боба Фетт впервые появился на публике в 1979 году на ярмарочном параде в Сан-Ансельмо. Джордж Лукас придумал охотника за головами для сиквела «Звёздных войн», но решил, что будет лучше, если зрители познакомятся с новым персонажем ещё до премьеры фильма. Отсюда и ранний выход на публику, и экранный дебют Бобы — он засветился в печально известном «Праздничном спецвыпуске», став одной из немногих причин, почему это творение вообще стоит смотреть.

Оригинальная трилогия позиционировала Бобу Фетта как самого опасного в галактике охотника за головами, безжалостного одиночку, в котором угадывались черты героя Клинта Иствуда из «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Однако на экране Бобе нашлось мало применения. Да, в «Империи» он выследил Хана и Лею на Беспине и в конце фильма забрал замороженного в карбоните Соло на Татуин к Джаббе, но уже в самом начале «Возвращения джедая» Фетт крайне бездарно свалился в пасть сарлакка и выбыл из игры… Или нет?

Несмотря на недолгое пребывание на экране, Боба приглянулся фанатам далёкой-далёкой галактики. С появлением Расширенной вселенной авторы книг и комиксов решили, что история Фетта не может закончиться в желудке у сарлакка. Боба вернулся с того света и больше не сходил со сцены, а к концу додиснеевской эпохи и вовсе умудрился стать Мандалором — лидером всех уцелевших мандалорцев.

Авторы Расширенной вселенной придумали охотнику и предысторию. Согласно первоначальной версии, Боба некогда был простым штурмовиком, которого звали Джастер Мерил. Когда Лукас вернулся в далёкую-далёкую галактику с трилогией приквелов, он переписал биографию Фетта по своему усмотрению. Оказалось, что Боба был точной копией другого охотника за головами — Джанго Фетта, донора, чей генетический материал лёг в основу республиканской армии клонов. Юноша тяжело перенёс смерть отца от рук Мейса Винду, попытался отомстить, отсидел в тюрьме, а в итоге пошёл по отцовским стопам и стал охотником за головами.

Боба жив

После того, как Джордж Лукас продал Lucasfilm компании Disney и новые владельцы снесли в раздел «Легенд» всю Расширенную вселенную, ранняя биография Бобы осталась каноничной. А вот история всей его жизни после падения в пасть сарлакка — нет.

Однако фанатам недолго пришлось гадать, выжил герой или нет. Сначала писатель Чак Вендиг намекнул, что охотник мог пережить падение: один из персонажей трилогии «Последствия», татуинский маршал по имени Кобб Вэнс, купил у джав полный набор мандалорских доспехов, покорёженных так, словно они побывали в кислоте.

Затем в первом сезоне «Мандалорца», в самом финале главы «Стрелок», нам показали пару чьих-то ног. Внимательные фанаты тотчас заявили, что сапоги незнакомца при ходьбе издают точно такой же звук, как сапоги Бобы Фетта. Но тогда фанатские теории подтверждения не имели.

Спустя год в девятой главе сериала Дин Джаррин отправляется на Татуин… и встречает одетого в знакомую мандалорскую броню Кобба Вэнса. Вэнс заново рассказывает историю о том, как нашёл доспехи, и в финале эпизода отдаёт их Мандо. И уже в самом конце серии мы видим знакомую фигуру, которая наблюдает за удаляющимся мандалорцем.

Окончательно в далёкую-далёкую галактику Фетт вернулся в эпизоде «Трагедия», где он следует за Мандо на планету Тайтон, чтобы вернуть свои культовые доспехи.

Возвращение охотника

Второй сезон «Мандалорца» практически ничего не рассказывает о том, как Боба Фетт пережил падение в пасть сарлакка и почему предпочёл остаться на Татуине. Мы знаем лишь, что он сохранил свой корабль, в финале «Стрелка» спас жизнь Феннек Шанд, а в начале «Маршала», по всей видимости, направлялся в Мос-Пелго, чтобы забрать у Вэнса свою броню, но Дин его опередил.

Наконец воссоединившись с доспехами на Тайтоне, Фетт решает помочь Мандо вернуть Грогу и остаётся в повествовании до конца. Перед финалом второго сезона в сети появились слухи, что Боба погибнет в последней серии и Дин Джаррин унаследует его корабль, но у создателей сериала Джона Фавро и Дейва Филони были свои планы.

За несколько дней до премьеры «Спасения» прошёл Disney Day, на котором президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди огласила ближайшие планы компании: анонсировала сразу два спин-оффа «Мандалорца», «Асоку» и «Рейнджеров Новой Республики», но ни словом не обмолвилась о Бобе. Каково же было удивление фанатов, когда в самом конце «Спасения» Фетт в сопровождении Феннек Шанд вернулся на Татуин, убил Биба Фортуну и занял принадлежавший некогда Джаббе трон. Тогда-то зрители и узнали, что продолжение истории они увидят в «Книге Бобы Фетта».

Что скрывается под обложкой?

Над «Книгой Бобы Фетта» работает та же команда, что создала и «Мандалорца». Джон Фавро и Дейв Филони остаются исполнительными продюсерами сериала, только на этот раз в качестве третьего шоураннера к ним присоединился известный режиссёр Роберт Родригес, создатель «Музыканта», «От заката до рассвета», «Города грехов» и «Детей шпионов». Он уже поработал приглашённым режиссёром одного из эпизодов «Мандалорца» и, по всей видимости, увлёкся.

В «Книге Бобы Фетта» Родригес поставит три эпизода. Ещё по серии снимут Фавро, Филони, уже знакомая по «Мандалорцу» Брайс Даллас Ховард, а также новички франшизы — Стеф Грин и Кевин Танчароен («Смертельная битва: Наследие», «Агенты Щ.И.Т.», «Стрела»).

Сюжет сериала держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что планируется семь эпизодов, которые будут выходить в эфир по средам. Создатели обещают огромное количество спойлеров и неожиданных сюжетных поворотов. Родригес в интервью The Hollywood Reporter признался: чтобы избежать спойлеров, все без исключения трейлеры, тизеры и рекламные ролики состоят из кадров, взятых из первой половины первого эпизода.

Судя по тому, что мы видели в трейлерах, Фетт намеревается заполнить оставшийся после смерти Джаббы вакуум власти в преступном мире, но далеко не все согласны с подобным положением дел. Кроме того, нам явно наконец-то расскажут, как именно Боба выбрался из желудка сарлакка — некоторые кадры напрямую намекают на наличие флэшбеков. На этом достоверная информация заканчивается и начинаются спекуляции.

Боба против «Багрового рассвета»

Создатели «Книги Бобы Фетта» стараются держать содержимое сериала в секрете. Но если понимать логику руководителей Lucasfilm, то можно составить неплохое представление о предполагаемом сюжете.

Нынешнее руководство Lucasfilm ненавидит отдельные сольные истории и всячески пытается создать у зрителей ощущение взаимосвязанной галактики. Любой проект студии рано или поздно оказывается частью чего-то большего. Анонсированная несколько лет назад трилогия Александра Фрида «Эскадрилья “Алфавит”» оказалась компаньоном видеоигры Star Wars: Squadrons, а закончившаяся в прошлом месяце трилогия Тимоти Зана «Траун: Доминация» наверняка станет прологом того, что мы увидим в «Асоке».

Осторожно, спойлеры! Возможные. А вдруг теории сбудутся?

Главным событием года в мире комиксов по «Звёздным войнам» стал кроссовер «Война охотников за головами». Сюжет его довольно прост: после событий в Облачном городе Боба Фетт не спеша повёз замороженного в карбоните Хана Соло к Джаббе, но до Татуина так и не долетел — на первой же остановке у охотника ценный груз украли.

Похитителем оказалась знакомая по фильму «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» организация «Багровый рассвет» (в русском дубляже — «Кримзон Дон»), во главе которой после смерти Мола встала первая любовь Хана — Ки’Ра. Тогда фанаты восприняли возвращение героини как намёк на возможные съёмки «Хана Соло 2», но ведь комикс фактически подводит Ки’Ру к роли наиболее вероятного противника Бобы Фетта в его сольном сериале.

Следите за руками. События кроссовера начинаются с того, что подручные Ки’Ры грабят Бобу Фетта. Одного такого оскорбления достаточно, чтобы отправить всех виновных на тот свет, но Ки’Ра на этом не останавливается. Весь кроссовер она интригует против других преступных картелей, сталкивает их представителей лбами и пытается занять их место. Учитывая, какой вакуум власти образовался после смерти Джаббы, Ки’Ра извлекла больше всего выгоды из безвременной кончины хатта.

«Война охотников за головами» — только первая часть эпического кроссовера, задуманного сценаристом Чарльзом Соулом. В декабре в продаже появился первый выпуск следующей части истории — «Багровая власть». В ней Ки’Ра продолжает натравливать друг на друга преступные картели, но её главная цель ещё амбициознее — девушка мечтает вырвать галактику из хватки Дарта Сидиуса. Мы знаем, как именно кончил Палпатин, и можно не сомневаться, что из этой затеи ничего не получится. Что тогда останется девушке, кроме как вернуться к преступной деятельности?

На участие «Багрового рассвета» в сериале намекают даже трейлеры, в которых на Бобу и Феннек Шенд нападают одетые во всё багровое бандиты — кому ещё они могут служить? Не так давно на Reddit и 4chan появился пересказ сюжета — сейчас он уже удалён. Его автор подтверждает, что Ки’Ра станет главной злодейкой сериала, и обещает появление и других новых лиц. Если верить этим слухам, в «Книге Бобы Фетта» засветятся Кад Бейн, капитан Рекс, Эхо и ранкор Мучи из «Бракованной партии». А что, Фетта верхом на ранкоре мы ещё не видели. А в финале сезона к Бобе якобы должен заявиться сам Дин Джаррин, которому понадобится помощь для освобождения Мандалора. Но само освобождение мы увидим уже в третьем сезоне «Мандалорца».

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Как вам эти слухи, кажутся логичными? В любом случае ответы на все вопросы мы узнаем уже скоро — премьера «Книги Бобы Фетта» состоится 29 декабря.