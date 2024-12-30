Лучшие сериалы 2024 года: фантастика, фэнтези и супергерои

Не секрет, что киновселенная Marvel переживает не лучшие времена. Но зрительские рейтинги доказывают, что у сериалов по франшизе эксперименты получаются куда лучше, чем у полнометражного кино. Одним из лучших телепроектов Marvel был сериал «ВандиВижн», а теперь благосклонность аудитории снискал и его спин-офф, «Это всё Агата».

Это камерная история, которая не раздувается до масштабов судеб мира, а рассказывает истории конкретных персонажей — загадочного подростка (Джо Лок), ведьмы Агаты (Кэтрин Хан) и ещё нескольких чародеек. Чтобы исполнить свои заветные желания, герои отправляются на поиски загадочной Ведьминой дороги, которая по легенде может сулить как благословение, так и смерть.