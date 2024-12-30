Лучшие сериалы 2024 года: фантастика, фэнтези и супергерои

Про второй сезон «Укрытия» говорить непросто — на момент выхода этого текста он ещё не окончен. И всё-таки уже видно, что во втором сезоне шоу даже прибавило в качестве. Первый сезон критиковали за резкое замедление сюжета после первых трёх серий. В этот раз две сюжетные линии — одна в оживлённом бункере, другая в пустынной, брошенной локации — не сбавляют темпа событий и ловко резонируют друг с другом.
Во втором сезоне есть место выживанию — вопросы жизни и смерти зависят от одного глотка воздуха, а исследование окружения напоминает старые игровые квесты. Есть здесь время и для политики — непростой ситуации, где даже за злодеями наблюдаешь с некоторым сочувствием (порой кажется, что и правда — а что им оставалось делать?). Есть и интрига — на старые вопросы даются ответы, а новые возникают не по экспоненте, а в захватывающей последовательности.
Чем кончится восстание в бункере? Успеет ли беглянка вернуться и предупредить своих? Что беспокоит мэра больше, чем революция? «Укрытие» во втором сезоне — не самый сложный, но захватывающий и динамичный постапокалипсис с предельно серьёзным лицом.
Первый сезон был посвящён экспозиции и аккуратной расстановке фигур на шахматной доске. Мы знакомились с членами семейства Таргариенов и отношениями между ними задолго до событий «Игры престолов». Раскол на две фракции, «чёрных» во главе с Рейнирой Таргариен и «зелёных» под предводительством её бывшей подруги и мачехи Алисенты, обещал вылиться в кровопролитную и беспощадную войну, которой во втором сезоне мы так и не дождались. Шоураннеры продолжили выстраивать экспозицию и выкручивать напряжение до максимума — параллельно они сняли с доски несколько фигур и добавили новые. В том числе зрители увидели много новых драконов, одним своим присутствием на экране спасающих даже самые скучные эпизоды.
Сериал вышел не самым увлекательным, но всё ещё достойным зрелищем, в котором основные битвы велись не на поле брани, а за столом Малого совета. И если в первом сезоне приз зрительских симпатий ушёл Пэдди Консидайну, то на сей раз он достался сиру Саймону Стронгу (Саймон Расселл Бил), невозмутимому и острому на язык кастеляну Харренхола.
О сериале
«Дом Дракона», 2 сезон: восемь серий экспозиции
Олеся Климчук
07.08.2024
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К четвёртому сезону «Пацаны» ожидаемо начали превращаться в пародию на самих себя. Woke-культуру стало скучно громить даже на Западе, критикой Трампа уже не удивить, поэтому создателям осталось только увеличивать градус безумия и подвозить новые цистерны крови.
Весь четвёртый сезон — один сплошной филлер между битвой в конце третьего сезона и развязкой, которую нам покажут в пятом. Темп замедлился, персонажам выдали по психологической травме, которые они должны в спешке отработать, а часть героев второго плана пустили в расход — всё равно в финальном сезоне на всех времени не хватит.
Однако «Пацаны» добрались до нашего топа — это всё ещё очень популярное и единственное в своём роде шоу, способное удовлетворить нелюбовь к супергероике. Каждому, кого Marvel и DC уже раздражают, «Пацаны» дарят уникальный опыт: посмотреть, как супергерои убивают, калечат, насилуют и сбрасывают друг друга с непогрешимого голливудского Олимпа. И, конечно, Карл Урбан в роли Билли Бутчера всё так же неотразимо говорит «oi», а Энтони Старр выдаёт жутковатые перформансы, достойные номинации на «Эмми».
О сериале
«Пацаны», 4 сезон: грязнее, кровавее, но так же хорошо?
Денис Старостин
22.07.2024
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Второй сезон масштабной экранизации пары строк из приложений к «Властелину колец» стал для создателей работой над ошибками. Первый сезон, несмотря на бешеные рейтинги, не оправдал надежд — история походила на фанфик, масштабных сцен было не так много (учитывая колоссальный бюджет), а подбор актёров вызвал у многих вопросы.
Всех проблем не исправили, но со второй попытки получилось куда лучше. Больше сражений, больше локаций, новые сюжетные линии и старые, закручивающиеся в тугой узел. На фоне ничем не блеснувшего второго сезона «Дома Дракона», с которым «Кольца власти» часто сравнивают, «Кольца власти» выглядят ярким блокбастером. Особенно удался новый образ Саурона (и вся его сюжетная арка), а также история создания колец. Падение Келебримбора, осознавшего ужас им сотворённого, — один из лучших драматических эпизодов шоу.
До сериала года «Кольцам власти», конечно, как до Валинора пешком — слишком много нелепых ошибок, сюжетные линии часто ведут в никуда, а от части персонажей давно пора избавиться. Но более яркого «живого» фэнтези-сериала в этом году не было — и потому второй сезон, в отличие от первого, занимает место в топе.
О сериале
«Кольца власти», 2-й сезон. Стало ли лучше?
Инар Искендирова
28.10.2024
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Создатели «Игры престолов» Бениофф и Уайсс вернулись с новым проектом — на сей раз научно-фантастическим. Трилогию китайского фантаста Лю Цысиня «В память о прошлом Земли» на родине автора экранизировали уже дважды, а вот на Западе всё не удавалось найти рассказчика для такой масштабной истории. Опыт Бениоффа и Уайсса пришёлся тут кстати. Тем более что трилогия законченная, а значит, у сценаристов до конца будет крепкая основа под ногами.
На первый взгляд, шоураннеры попытались войти в ту же воду: музыка Рамина Джавади в заставке, знакомые актёры, даже название сериала по первой книге цикла. Но шоураннеры не стали снимать «Игру престолов в космосе». Смиксовав сюжетные линии и персонажей из трёх книг (вот плюсы работы с законченным циклом!), сериал радикально отошёл от первоисточника и по сюжету, и по духу. Вместо эпоса о судьбе Вселенной сценаристы рассказали историю группы друзей на фоне противостояния Земли с враждебным космосом.
Первый сезон «Задачи трёх тел» не стал грандиозным успехом, но многие были рады долгожданной экранизации. Хотя мы в этом и сомневались после концовки «Игры престолов», шоураннерам удалось доказать, что дело своё они всё-таки знают.
О сериале
«Задача трёх тел»: какой вышла западная экранизация китайского романа
Наталия Осояну
28.03.2024
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Не секрет, что киновселенная Marvel переживает не лучшие времена. Но зрительские рейтинги доказывают, что у сериалов по франшизе эксперименты получаются куда лучше, чем у полнометражного кино. Одним из лучших телепроектов Marvel был сериал «ВандиВижн», а теперь благосклонность аудитории снискал и его спин-офф, «Это всё Агата».
Это камерная история, которая не раздувается до масштабов судеб мира, а рассказывает истории конкретных персонажей — загадочного подростка (Джо Лок), ведьмы Агаты (Кэтрин Хан) и ещё нескольких чародеек. Чтобы исполнить свои заветные желания, герои отправляются на поиски загадочной Ведьминой дороги, которая по легенде может сулить как благословение, так и смерть.
Следить за их путешествием действительно интересно — у шоураннеров получилась захватывающая история, которая заносит персонажей в самые неожиданные ситуации. Они оказываются то в детективном сериале, то в музыкальном шоу, то в подростковом ужастике. Эксперименты со стилизацией пошли «Агате» на пользу — на экране не появляется ни одного популярного супергероя, но это не мешает с удовольствием глотать одну серию за другой.
О сериале
«Это всё Агата». Трогательный и музыкальный сериал Marvel с ведьмами вместо супергероев
Илья Глазков
13.11.2024
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История становления ордена сестёр Бене Джессерит таким, каким мы его знаем по пока ещё дилогии Дени Вильнёва «Дюна», больше всего напоминает футуристическую версию «Дома Дракона». Для «Игры престолов» тут не хватает разве что масштаба военных действий, всё-таки весь сюжет вертится именно вокруг трона императора Хавико Коррино. Но множество персонажей и сторон со своими мотивациями, целями и способами достижения желаемого переплетаются в лихо закрученном сюжете, который постоянно преподносит сюрпризы.
Сериал, конечно, не может похвастать размахом и креативностью фильмов Вильнёва, но вдоволь искупает это погружением в мир от традиций различных правящих Домов, до флоры и фауны ранее не показанных планет. В первом сезоне сюжету не хватает завершённой структуры, он лишь даёт разгон всем основным конфликтам и категорически требует продолжения, которое, слава богу, будет. Хочется лишь пожелать, чтобы авторы перестали возвышать героинь преимущественно за счёт принижения героев.
Трудно вспомнить истории, которые так резко меняли жанр, как «Шугар», и не развалились на ходу. Создатели пошли ва-банк, сняв микс из нео-нуара, детектива и мягкой научной фантастики и не побоявшись, что зрители возмутятся обманкой.
Колин Фаррелл играет Джона Шугара, честного частного детектива, которого голливудский продюсер нанимает найти пропавшую внучку. Детектив страдает тремором и галлюцинациями, а ещё любит голливудское кино 1940–1950-х — и сам выглядит приветом из середины XX века. «Шугар» вышел синефильским до невозможности, но доступным и широкому зрителю. Повествование часто прерывается чёрно-белыми вставками из старых фильмов, а в кадре мелькают отсылки к культовому кино. Но знать, откуда всё это, не обязательно — «Шугар» прекрасно смотрится и так. В этом заслуга режиссёра Фернанду Мейреллиша, в 2024 году снявшего ещё один отличный сериал — «Сочувствующий», оператора Сесара Карлоне и, конечно, Фаррелла. У него этот год особенно удачный — оба его сериала вошли в наш топ.
Если вы приберегли «Шугара» для новогодних каникул и не нахватались спойлеров, вас ждёт короткая, но захватывающая детективная история, которую интересно смотреть в компании, строя догадки, что же на самом деле происходит.
О сериале
Сериал «Шугар»: неонуар с вот-это-поворотами
Денис Старостин
22.05.2024
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Если бы не причастность «Пингвина» ко вселенной Бэтмена (которого сколько к реальности ни приближай, это всё равно супергерой в костюме летучей мыши с кучей гаджетов), сериал мог бы и не попадать в итоги «Мира фантастики». История Освальда Кобба — плоть от плоти «Крёстного отца» и «Клана Сопрано». Реалистичный, психологичный, жестокий триллер о захвате власти в городе и разборках одних негодяев с другими.
«Пингвин» сияет своими сильными сторонами: великолепным актёрским составом и, что важнее, великолепной актёрской игрой; даёт возможность во всех подробностях разглядеть неподражаемую и беспрецедентную работу гримёров; цепляет трогательной и динамичной историей. Да, сценаристам приходится иногда идти на компромиссы, чтобы намеренно качать зрителя от тотального восторга перед главным героем до лютой ненависти к нему, того требуют законы жанра и морали. Но это не мешает «Пингвину» оставаться сенсацией в сериальном мире 2024 года.
О сериале
Сериал «Пингвин»: лицо со шрамом покоряет экраны
Юлий Ким младший
20.11.2024
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Путь экранизаций видеоигр был долог и тернист, но в итоге мы получаем уровень — уровень сериала года. Киноадаптации игр неизбежно страдают от урезаний и упрощений, а вот в рамках сериала есть где развернуться. И создатели Fallout развернулись.
На экраны перенесли всё: переполненное чёрным юмором безумие постапокалипсиса, визуальный стиль игры (в первую очередь четвёртой части), миллион узнаваемых элементов и отсылок. Даже сценарные проблемы воспринимаются скорее как привычное наследие игры, а не как прокол. Отдельный жирнейший плюс в том, что нам не пересказывают старые истории, а двигают вселенную дальше, от постапокалиптического будущего к, вероятно, ещё более мрачному пост-пост-апокалипсису.
Перед нами проходят полное цинизма и чёрного юмора дорожные приключения группы замечательных персонажей. Идеалистка-оптимистка Люси, которая после тепличных условий Убежища должна понять и принять правила Пустошей. Оруженосец Братства Стали Максимус, который обманом хочет добиться уважения организации, но узнаёт, что есть вещи и поважнее. Циничный гуль-ковбой Купер, который умеет выживать на Пустошах, но помнит и довоенный мир.
Fallout — драйвовое зрелище, которое и прекрасно развлекает, и держит в напряжении. А главное, у вас никогда не выйдет уверенно сказать, что ждёт героев за следующим сюжетным поворотом. Это и отличная точка входа во вселенную для тех, кто с ней не знаком, и интересное углубление мира для поклонников Fallout 4. В этом году ответ на вопрос «Может, ещё одну серию?» звучит как «Оки-доки».
О сериале
Сериал Fallout: абсолютная экранизация (для тех, кто любит игры от Bethesda)
Константин Буянов
17.04.2024
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О сериале
Сериал Fallout: а это точно было в играх?
Дарья Беленкова
28.04.2024
91809
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