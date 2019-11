Отыскав свою добычу, Мандалорец возвращается к «Лезвию бритвы» и обнаруживает, что в его отсутствие корабль разобрали на запчасти джавы. Когда вернуть награбленное силой не получается, охотник за головами вынужден прибегнуть к торгу. Но что могут попросить мелкие пустынные странники в обмен на груду металлолома?

Первый эпизод «Мандалорца» получился слегка неровным. С одной стороны, он познакомил нас с миром, основными действующими лицами и завязкой истории. С другой, отдельные сцены вроде урока родео выбивались из общего ряда, а герои были обрисованы довольно поверхностно. Но в целом Филони справился достойно и придал сериалу ощущение мрачного космического вестерна, в котором дух «Светлячка» и эстетика фильмов Серджио Леоне перемешались с атмосферой далёкой-далёкой галактики.

Во второй серии, «Дитя», это ощущение никуда не делось. Первые десять минут персонажи вообще не разговаривают, словно мы смотрим не сериал по «Звёздным войнам», а очередную картину Леоне. Незатейливые, но смешные шутки заставляют вспомнить о «Светлячке» и приключениях Индианы Джонса. Ну а песчаные краулеры джав, сами джавы, двойные солнца и влагодобывающие фермы напоминают, что мы всё ещё в далёкой-далёкой галактике.

Но параллельно повествование сворачивает с намеченной дороги в совершенно неожиданном направлении. Когда первые трейлеры и тизеры «Мандалорца» только появились в Сети, многие зрители наверняка составили у себя в голове картинку того, что должно развернуться на экране. И давайте честно: кто представлял, что главный герой будет нянчиться с ребёнком, чинить доспехи на коленке, сидя возле костра, торговаться с джавами и чинить разобранный корабль?

В основе серии лежит крайне простая и банальная история, не лишённая штампов. Брутальный охотник за головами застревает в очередном захолустье и вынужден выполнять поручения местных аборигенов, а параллельно привязывается к своему подопечному и начинает о нём заботиться. Но дьявол кроется в деталях, и детали сделаны на совесть.

Новый эпизод вышел динамичным и крепко сбитым. Если первая серия при своих сорока минутах порой оставляла ощущение некоторой затянутости, то «Дитя» по насыщенности даст первой главе сто очков вперёд. Здесь нет ни единого лишнего кадра, ни одной затянутой сцены, а моменты отдыха и покоя очень удачно оттеняют и балансируют эпизоды, полные экшена.

Возможно, такая плотность объясняется небольшим хронометражем — «Дитя» длится всего полчаса, из которых минут пять приходится на титры и рекап предыдущей серии. И режиссёр Рик Фамуйива, конечно, молодец, что смог рассказать так много за столь короткое время. Но, если диснеевские эксклюзивы и дальше будут такими короткими, подписчики Disney+ поднимут бунт.

Другой отличительной чертой серии стал юмор. Серьёзный стиль первой главы сменился весёлым и порой откровенно несерьёзным повествованием с шуточками и забавными моментами, причём все они довольно органично вплетены в повествование.

«Дитя» по-новому раскрывает характеры главных персонажей. Так, мы узнали, что наш герой излишне эмоционален и в экстренных ситуациях не всегда способен действовать хладнокровно. Например, увидев, как джавы запрыгивают на борт песчаного краулера и дают дёру, Мандалорец (кстати, его зовут Дин Джерлин) тут же пускается в погоню, совершенно позабыв и о своём подопечном, и о том, что детёныша всего пару сцен назад пыталась убить троица недружелюбно настроенных трандошан. И ещё Мандалорцу не мешало бы взять пару уроков общения с животными у Крокодила Данди или Эйса Вентуры, а то такими темпами бравый охотник за головами уже к четвёртой серии пойдёт на корм бантам. В прямом смысле.

По счастью, Мандалорцу всегда готов прийти на помощь фермер Куилл, который и с джавами договорится, и корабль соберёт по кусочку почти с нуля. Мы ничего не знаем о его прошлом — известно лишь то, что он слышал о мандалорцах, соблюдает, в отличие от Уолдера Фрея, законы гостеприимства и всю жизнь усердно пахал ради того, чтобы перестать работать на кого-то. Сейчас ему нужны только мир, покой и чтобы все неприятные личности свалили с его равнины. И, добившись желаемого, он даже не хочет принимать плату за свою помощь.

Новые подробности мы узнали и о мире далёкой-далёкой галактики. Оказывается, на Татуине (или планете, как две капли воды на него похожей) могут идти дожди. Странникам не следует оставлять бесхозные звездолёты там, где хозяйничают джавы. Джав вообще не стоит злить, даже когда ты большой и страшный мандалорец. Кстати, джавы — те ещё гурманы и обожают редкие деликатесы, которые непросто достать. Ну а что касается детёныша — вы тоже сразу подумали, что он совсем не прост, верно?

А кроме того, после просмотра серии создаётся впечатление, будто Джону Фавро забыли передать, что Джордж Лукас ещё десять лет назад превратил мандалорцев в пацифистов. В прошлой главе мы уже успели мельком взглянуть на очертания местного мандалорского общества, и в том, что касается этого самого общества, сериал ближе не к «Войнам клонов» и «Повстанцам», а к играм серии Knights of the Old Republic и книгам Карен Трэвисс. И «Дитя» это ещё больше подтверждает.

Я мандалорец. Оружие — часть моей религии. Мандалорец в ответ на предложение сдать оружие

