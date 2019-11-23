Мандалорец доставляет свою добычу заказчику и получает награду — лукошко с бескаром, ценным сплавом, который не берут бластерные заряды. Бескар тут же идёт в дело, и Мандалорец, щеголяя новой броней, приходит к Грифу Карге за новым заказом. Однако необычный ребёнок никак не оставляет его мысли.

Третий эпизод «Мандалорца» получился самым осмысленным из уже вышедших, и тому несколько причин. Получасовые серии уже не кажутся преступно короткими, герои наконец-то начали раскрываться, сюжет сдвинулся с мёртвой точки, а в мифологию вселенной принялись добавлять крупицы информации.

«Мандалорец» выигрывает за счёт того, что повествование следует за главным персонажем, почти не размениваясь на посторонних. Благодаря этому режиссёры и сценаристы, не отвлекаясь на ненужные второстепенные линии, могут утрамбовать логически завершённый фрагмент единой истории в получасовые рамки.

Кстати, «Грех» поставила Дебора Чоу, первая женщина-режиссёр в истории «Звёздных войн». За плечами Чоу огромный опыт — она снимала эпизоды таких сериалов, как «Мистер Робот», «Лучше звоните Солу», «Джессика Джонс», «Железный кулак», «Американские боги» и «Человек в высоком замке». После работы над первым сезоном «Мандалорца» Lucasfilm нанял Дебору как единственного постановщика мини-сериала об Оби-Ване Кеноби. И «Грех» служит ей отличной рекламой.

«Грех» действительно начинает продвигать повествование вперёд. Первые две серии «Мандалорца», по сути, рассказывали достаточно банальную историю. Охотник за головами направился из пункта А в пункт Б, нашёл свою цель, расправился со всеми конкурентами, преодолел все испытания и вернулся в пункт А. Однако в «Грехе» мы видим, как из плёвого с виду задания развивается конфликт: герой не горит желанием отдавать ребёнка в лапы заказчика. Возможно, впервые за свою карьеру Мандалорец готов нарушить кодекс охотников за головами (головы вперёд, деньги потом, никаких вопросов). Такое поведение явно не прибавит герою популярности — его и так уже ненавидит вся Гильдия.

Хотелось бы сказать, что через конфликт мы лучше понимаем наших героев, но это, увы, не так. Мы можем лишь предполагать, что иррациональное для бездушного охотника за головами поведение продиктовано его собственным травматичным прошлым. Мандалорец, судя по флешбэкам, лишился своих родителей во время атаки сепаратистских дроидов на отчий дом, и уже потом, потерянный, испуганный и совершенно одинокий, он попал в руки своих ведроголовых собратьев. Ну, или Дин вспоминает о гибели родителей всякий раз, как Кузнец куёт ему новую деталь брони.

Лишь одно мы знаем наверняка: наш Мандалорец — парень крайне импульсивный, и это может стоить ему жизни. В прошлой серии он побежал за краулером джав, оставив позади люльку с необычайно ценным грузом, в этой разворошил осиное гнездо…

«Грех» до определённого момента зацикливает события первой главы — снова главный герой получает плату, снова приходит к Кузнецу, снова она куёт ему новую броню. Но вот тут-то и начинается самое интересное. Если в первый раз другие мандалорцы оставались лишь безмолвными свидетелями появления Дина, то в этот раз они уже принимают активное участие в происходящем.

Новый эпизод расширяет мифологию сериала и всей вселенной, намекая, что между финалом «Повстанцев» и событиями «Мандалорца» с планетой Мандалор произошло что-то нехорошее. Уже упоминавшаяся в первой серии Великая чистка — вероятно, та самая причина, по которой мандалорцы всем кланом тайком сидят на подземной базе чёрт знает где и вылезают на улицу строго по одному. По всей видимости, местные жители даже понятия не имеют о подобном соседстве. В противном случае главный герой вряд ли обзавёлся бы прозвищем, которое буквально кричит, что его носитель — единственный на пару окрестных парсеков владелец мандалорской брони.

Кроме того, «Грех» немного раскрывает мандалорскую культуру (по крайней мере, этого конкретного клана) и вводит нового колоритного персонажа — грубоватого громилу, которого, судя по титрам, зовут Паз Визсла. Фамилия очень знакомая: согласно книгам и сериалам, мандалорец Пре Визсла возглавлял организацию «Дозор смерти», боровшуюся за возвращение мандалорцев к их воинственным корням. А его предок Тарр Визсла даже был джедаем.

Но до харизмы главной звезды этому бугаю как до Корусанта пешком. Малыш Йода (мы знаем, что это не Йода, но нам до сих пор не сообщили ни имени малыша, ни названия его расы) настолько чудесен, что растрогал даже Вернера Херцога. Суровый режиссёр, который, по слухам, на съёмках картины «Агирре, гнев Божий» держал своих актёров под прицелом винтовки, в интервью на премьере «Мандалорца» расплывался в комплиментах кукле малыша и умилялся его мимимишности.

И в самом деле, ребёнку даже говорить не надо — его ушастая мордашка выглядит словно раскрытая книга. Удивляется — и ушки ползут вверх, а глазки округляются. Пугается или расстраивается — и вот уже ушки опускаются вниз и прижимаются к голове. Кому-то всё это покажется необычайно банальным, но берите в расчёт, что мы говорим про спектр эмоций аниматронной куклы. И её создатели и кукловоды действительно сотворили настоящее чудо.

Пожалуй, лишь два момента рискуют подпортить общее впечатление от просмотра. Вот уже вторую серию наш герой выживает благодаря своевременной помощи роялей в кустах, да и в целом сюжет местами становится слишком предсказуем. Ладно, конфликт из-за ребёнка угадывался с первой серии, но чудесное спасение Мандалорца в финале «Греха» тоже предугадывалось заранее. К счастью, сейчас речь идёт о сюжетных поворотах в рамках одной серии, а предугадать дальнейшее развитие всего магистрального сюжета не так просто. Но хотелось бы, чтобы Фавро и компания поменьше опирались на столь очевидные штампы.