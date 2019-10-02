Какие сериалы посмотреть в октябре 2019? Месяц взрослой анимации и мистических тайн

Октябрь — начало телесезона, а значит, дайджест сериалов месяца получится особенно толстеньким. Есть и ряд громких новинок, и масса малоизвестных, но интересных, — смотреть будем не отрываясь! В этом месяце выходит много супергероики (от «Хранителей» HBO до пачки сериалов «Сидаба»), взрослой анимации (долгожданные мультсериалы про Харли Квинн и первобытного человека от Тартаковски) и несколько подростковых проектов — в том числе косплей-вечеринка «Безумного Макса».

Хранители (Watchmen)

Когда и где? С 20 октября на HBO (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Деконструкция супергероики, продолжение комикса Алана Мура.

О чём? О мире «Хранителей» образца 2019 года. Америка переживает очередной кризис — ультраправые последователи Роршаха выступают против полицейских, устраивая теракты. Чтобы сохранить анонимность, стражи порядка вынуждены облачиться в маски — почти как супергерои прошлого. Главные герои пытаются предотвратить гражданскую войну и вскоре понимают, что столкнулись со зловещим заговором, в который как-то вовлечены те самые Хранители.

Чего ждём? Очень авторский взгляд на вселенную от Деймона Линделофа («Остаться в живых», «Оставленные»). Шоураннер не стал пересказывать сюжет оригинального комикса, приквелов и Doomsday Clock. Вместо этого он решил показать свою историю в мире, где мистер Манхэттен живёт на Марсе, а постаревший Озимандия (Джереми Айронс) продолжает плести интриги.

В худшем случае нас ждёт вторичный фанфик, где политическое высказывание окажется главнее сюжета и подачи. В лучшем — любопытное видение с многослойным сюжетом, не опозорившее имя знаменитого комикса. Правда, что бы ни получилось, Алан Мур всё равно останется недоволен.

Касл-Рок, 2 сезон (Castle Rock)

Когда и где? С 23 октября на Hulu (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Мистический триллер с отсылками к Кингу.

О чём? О странном и суматошном городе Касл-Рок, где прописались герои Стивена Кинга. Сериал, с одной стороны, не экранизирует никакое конкретное произведение Короля ужасов, а с другой — заимствует десятки образов, создавая новый сюжет. Первый сезон рассказывал о параллельных мирах и сверхъестественных способностях Сияния. А второй будет посвящён Энни Уилкс, главной злодейке романа «Мизери». Она прибывает в Касл-Рок, раздираемый соперничеством двух кланов.

Чего ждём? Атмосферы Кинга и кучи новых пасхалок. Первый сезон получился интригующим, но не все зрители оценили долгую раскачку и финал, оставивший больше вопросов, чем ответов. Возможно, новая история окажется не менее увлекательной и при этом более понятной. А любоваться во втором сезоне мы будем Лиззи Каплан («Мастера секса», «Иллюзия обмана 2») и Тимом Роббинсом («Побег из Шоушенка»).

Бэтвумен (Batwoman)

Когда и где? С 6 октября на The CW (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Ещё один супергеройский сериал от «Сидаба».

О чём? О супергероине из Бэт-семейки, по прозвищу Бэтвумен, в миру же — Кейт Кейн. Знаменитому Брюсу Уэйну она приходится двоюродной сестрой. Сам Тёмный рыцарь пропал три года назад, и с тех пор Готэм оставался беззащитным. Теперь же должность Бэтмена заняла Бэтвумен, которая принимается бороться с преступностью в том числе при помощи гаджетов кузена.

Чего ждём? Наследника «Стрелы», который завершается в этом телесезоне. «Бэтвумен» явно готовят на замену Оливеру Квинну — героине тоже предстоит встать на путь мести за родных и защиты невинных. Судя по тизерам и материалам, авторы обещают немало отсылок ко вселенной. Например, помогать Кейт будет Люк Фокс (сын Люциуса Фокса, изобретателя и помощника Бэтмена), а в качестве камео заглянет Робин из сериала 1960-х.

Вот только зрители до сих пор не приняли новую героиню: трейлеры с ней утопают в «дизлайках». А ещё шоураннеров раскритиковали за выбор актрисы — на роль открытой лесбиянки авторы сериала взяли… якобы слишком известную открытую лесбиянку Руби Роуз. Вдобавок к этим неприятностям актриса едва не оказалась парализована: на днях её госпитализировали после травмы, полученной во время выполнения трюка на съёмочной площадке. В общем, сериал рождается в муках.

Воспитывая Диона (Raising Dion)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 4 октября на Netflix (в России — тоже на Netflix).

Что? Фантастическая драма о мальчике с суперспособностями.

О чём? О матери-одиночке Николь, которая осталась одна воспитывать семилетнего Диона после того, как отец семейства погиб во время научного эксперимента. Николь приходится не только заниматься домашними делами, но и учить сына контролировать сверхспособности вроде телепортации и телекинеза. Разумеется, долго суперсилы скрывать не получится, и Дионом начинают интересоваться люди в лабораторных халатах.

Чего ждём? Трогательную драму о воспитании и взрослении ребёнка-супергероя. По правде говоря, не такая уж это и фантастика, ведь дети вносят в жизнь столько хаоса, будто и впрямь обладают суперсилами. А ещё, судя по трейлеру, можно ждать недурных визуальных эффектов!

У сериала интересная история создания. Первоначально сценарист Дэннис Лью и иллюстратор Джейсон Пипперберг в 2015-м выпустили комикс «Воспитывая Диона». В том же году Лью снял короткометражку, которая заинтересовала зрителей и читателей. В итоге права на экранизацию выкупил Майкл Б. Джордан (Киллмонгер из «Чёрной пантеры», он же сыграл отца Диона в сериале), и через пару лет Netflix заказал полноценный сезон из десяти эпизодов. Продюсерами выступили Майкл Грин («Американские боги») и сам Джордан.

Рассвет (Daybreak)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 24 октября на Netflix (в России — тоже на Netflix).

Что? Постапокалиптическая подростковая комедия.

О чём? О школьниках после конца света. Вчерашние чирлидеры, задиры, футболисты и ботаники пытаются выжить на улицах постапокалиптического городка Глендейл, который наводнили зомбиподобные твари. В образовавшемся хаосе 17-летний парниша-изгой Джош ищет пропавшую подружку по имени Сэм. К нему присоединяются 12-летняя пироманьячка Анжелика и бывший школьный задира, а ныне самурай-пацифист Уизли. Разумеется, с катаной. Надирать зады герои будут не только страшным тварям, но и другим подросткам, сбившимся в банды а-ля «Безумный Макс».

Чего ждём? Косплей-вечеринки вышеупомянутого «Безумного Макса». Трейлер всеми силами показывает, что ждать серьёзной натужной драмы с зомби вроде «Ходячих мертвецов» не стоит. А вот разборки школьников — самое то. И ставка вполне может сыграть! В основу сериала лёг комикс «Рассвет» Брайана Ральфа.

Первобытный (Primal)

Когда и где? С 6 октября на Adult Swim.

Что? Мультсериал о первобытном человеке от Геннди Тартаковски.

О чём? О бесконечной попытке решить проблему «съешь, или съедят тебя». В центре истории — суровейшего вида первобытный мужик с верным союзником-динозавром (не спрашивайте). Они охотятся на мамонтов, бодаются с другими динозаврами, выживают в дикой местности и очень брутально ревут и вопят!

Чего ждём? Гротескную анимационную версию передачи «Беар Гриллс против дикой природы» в стиле «Самурая Джека» и «Лаборатории Декстера». Авторы не стали раскрывать все детали сюжета — известно только, что в мультсериале не будет диалогов. Всего Тартаковски приготовил десять эпизодов по полчаса.

Харли Квинн (Harley Quinn)

Когда и где? С 14 октября на DC Universe (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Анимационный супергеройский боевик.

О чём? О похождениях Харли Квинн в Готэме. Знаменитая злодейка будет пытаться завоевать трон королевы преступного мира, а для этого ей придётся иметь дело со всеми прочими злодеями. В трейлере мелькали Глиноликий, Ядовитый Плющ, Король Акул и, конечно, сам Джокер! А, ну и без супергероев не обойдётся.

Чего ждём? Лёгкого, кровавого и не всегда приличного приключения — с шутками и драками. Ролик задаёт тон несерьёзной чёрной комедии, и надеемся, что создатели смогли выдержать в подобном ключе все двадцать шесть эпизодов. Харли Квинн ныне на пике: сперва нас ждёт мультсериал, а вскоре выйдут и «Хищные птицы».

Seis Manos

Когда и где? Все эпизоды выйдут 3 октября на Netflix (в России — тоже на Netflix).

Что? Мультсериал в аниме-стилистике о боевых искусствах.

О чём? О трёх сиротах, воспитанниках мастера китайских боевых искусств. Все трое узнают страшную новость — их наставник мёртв, а за этим стоят неизвестные мистические силы. Помогать сиротам с расследованием берутся американский и мексиканский полицейские.

Чего ждём? Судя по трейлеру — брутальную и драматичную историю мести, в которой и наставник не так-то прост. Описание на Netflix обещает разборки наркокартелей, вовлечение демонических сил и кровавые жертвоприношения — отличный коктейль, особенно вкупе с рисунком и анимацией от техасской студии Powerhouse Animation, которая работала над видеоиграми вроде Mortal Kombat X, Darksiders 2 и Agents of Mayhem, а также мультсериалом Castlevania.

Звёздные войны: Сопротивление, 2 сезон (Star Wars: Resistance)

Когда и где? С 6 октября на Disney Channel.

Что? Мультсериал по событиям новейшей трилогии «Звёздных войн».

О чём? О войне пилота Каза и его товарищей со злым Первым Орденом, о чём же ещё! А также о путешествиях, дружбе и храбрости — всё как полагается в детском мультсериале. Второй (и последний) сезон «Сопротивления» рассказывает о событиях между восьмым и девятым эпизодом саги.

Чего ждём? Размаха и эпичности, которых так не хватало первому сезону. Трейлер обещает больше приключений в космосе и на планетах — за пределами одной базы, где в основном разворачивалось действие в прошлом. Судя по всему, нас ждёт и больше видов иноземцев, включая и некоторых старых знакомых. Кроме того, в шоу появится Кайло Рен (правда, озвучивает его Мэттью Вуд, а не Адам Драйвер). Первый сезон не воспринимали всерьёз, и потому мультсериал остался незамеченным — хотя к финалу он успел разогнаться. Возможно, во втором авторы смогут повысить накал страстей. Если, конечно, кто-то захочет его смотреть.

Импульс, 2 сезон (Impulse)

Когда и где? С 16 октября на YouTube Originals.

Что? Фантастическая драма.

О чём? История о 16-летней девочке Генри Коул, открывшей в себе способность телепортироваться. Вместе с друзьями она пытается выяснить природу этих суперсил, но, к несчастью, на её след вышли недоброжелатели, которые тоже хотят узнать больше.

Чего ждём? Развитие намеченного в первом сезоне конфликта и новых персонажей со сверхспособностями. Трейлер обещает больше динамичности — за счёт более частых проявлений телепортации. «Импульс» основан на одноимённом фантастическом романе Стивена Гулда, который в своё время лёг в основу картины «Телепорт» (Jumper). Правда, сериал ушёл немного в иную степь, но потенциально может получиться достаточно увлекательно.

Боевое оригами (Warigami)

Когда и где? Все серии вышли 1 октября на CBC Gem (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Семейная драма о восточных боевых искусствах.

О чём? О разборках кланов. Девушка Венди Охата узнаёт, что у неё есть брат-близнец. И попутно выясняет, что по её следу идёт убийца. Впрочем, Венди вполне может постоять за себя — она умеет превращать листы бумаги в смертоносное оружие.

Чего ждём? Небольшой зарисовки про жизнь восточных мастеров мистических единоборств — с красивыми драками и выяснением отношений. Небольшой — потому что в сериале всего десять эпизодов по десять минут, посмотреть можно залпом.

Лаймтаун (Limetown)

Когда и где? С 16 октября на Facebook Watch.

Что? Мистический детектив.

О чём? О городке Лаймтаун, в котором бесследно исчезли триста сотрудников научно-исследовательского центра. За расследование берётся радиожурналистка Лиа Хэддок — потому что одним из пропавших был её дядя.

Чего ждём? Трудно сказать, чего стоит ждать от экранизации подкаста. Да-да, первоначально Limetown — это подкаст-спектакль, выходивший в формате двух сезонов по 5–6 серий. Он вдохновлён подкастом Serial и «Секретными материалами». Трейлер обещает загадки, интриги и заговоры — глядишь, нечто путное и получится.

Телевселенная The CW

Когда и где? 6 октября стартует 5-сезон «Супергёрл», 7 октября — 3 сезон «Чёрной молнии», 8 октября — 6 сезон «Флэша», 15 октября — 8 и последний сезон «Стрелы». И всё это на The CW.

Что? 50 оттенков супергероики.

О чём? О супергероях разного масштаба и пошиба, защищающих общество от суперзлодеев: бандитов, преступников, путешественников во времени, пришельцев, ниндзя и прочих металюдей. Периодически персонажи заходят друг к другу в гости.

Чего ждём? Подготовки к величайшему кроссоверу всех времён и народов, что объединит все супергеройские сериалы «Сидаба». «Кризис на бесконечных Землях» основан на одноимённом событии, которое хорошенько встряхнуло вселенную DC в комиксах, — ну а теперь то же самое ждёт сериальную вселенную. Оливер Квинн наконец-то уйдёт на покой, а ему на смену придёт «Бэтвумен» и возможный спин-офф про супергероинь-Канареек.

Сам же кроссовер можно считать особым подарком фанатам. В особых эпизодах появятся актёры Кевин Конрой (озвучивал Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх) и Том Уэллинг (Кларк Кент из «Тайн Смолвилля»), а Брендон Рут, играющий в сериале Атома, воплотит Супермена из фильма 2006 года.

А ещё…

Целая пачка сериалов — и некоторые из них возвращаются с новыми сезонами:

«Кармен Сандиего», 2 сезон (Netflix, 1 октября): приключенческий мультсериал про шпионку-суперагента вернулся. Трейлер продолжения обещает новых злодеев и новые опасности.

«Мистер Робот», 4 сезон (USA Network, 6 октября): хакер-социофоб Эллиот с расстройством личности, долгое время боровшийся с системой, уходит в отставку — это последний сезон шоу. Продолжение стартует сразу с финала третьего сезона. Если вы забыли сюжет, советуем хронологию от авторов сериала.

«Нэнси Дрю» (The CW, 9 октября): «Сидаб» возвращает историю про школьницу-сыщика на малые телеэкраны. Нэнси уже закончила школу и должна была уехать из родного городка, но некая тайна заставляет её остаться.

«Сверхъестественное», 15 сезон (The CW, 10 октября): путешествие братьев Винчестер, каждый из которых успел пару раз погибнуть и вернуться с того света, тоже подходит к концу. Судя по тизерам и подробностями, создатели проекта планируют как следует «отжечь», позвав старых знакомых.

«Зачарованные», 2 сезон (The CW, 11 октября): «Сидаб» взял и продлил перезапуск классического сериала про трёх сестёр-ведьм. В марте у проекта сменилось руководство — теперь в центре повествования наконец окажутся не семейные проблемы, а сюжеты о сверхъестественном.

«Судная ночь», 2 сезон (USA Network, 15 октября): сериальная адаптация кинофраншизы возвращается со вторым сезоном. Создатели обещают появление новых героев, которым придётся как-то выживать Судной ночью.

«Конь БоДжек», 6 сезон (Netflix, 25 октября): шестой сезон станет завершающим для эгоистичного и саркастичного коня. Создатели расщедрились на 16 эпизодов: восемь серий выйдут 25 октября, а ещё восемь — 31 января 2020 года. По словам актёра озвучания Аарона Пола, решение о закрытии приняли на самом Netflix.