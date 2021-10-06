«Вавилон-5»: чего ждать от ремейка?

Знаменитый сериал «Вавилон-5» ожидает перезагрузка на канале The CW. Причём сценарий для нового сериала о космической станции, где переплетаются дипломатические интриги нескольких межпланетных государств, пишет автор оригинального сериала, Джозеф Майкл Стражински. В своих твитах он подчеркнул, что речь идёт не о продолжении, а именно о полноценной перезагрузке, которая сохранит общую канву оригинала. Новость вызвала как радость, так и опасения у фанатов «Вавилона-5». Попробуем разобраться, что говорит в пользу успеха грядущего шоу, а что вызывает сомнения.

Ещё не смотрели? Это классика, это знать надо! Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

Участие Стражински

То, что над новым проектом работает Стражински, — новость, несомненно, хорошая. Идея «Вавилона-5» полностью принадлежит Стражински, который в конце 1980-х задался вопросом, что не так с научно-фантастическими сериалами, и выделил несколько ключевых проблем. В первую очередь он указывал на отсутствие долгосрочного планирования, которое объединяло бы весь проект в цельную историю, и несерьёзное отношение продюсеров к самому жанру. К этому добавилась любовь Стражински к большим литературным сагам вроде «Дюны» и «Властелина колец», которые, как ему казалось, идеально подходили для экранизации в виде сериалов — но почему-то никто так не делал!

«Вавилон-5» задумывался как попытка исправить эти тенденции: большая история, с самого начала продуманная на пять сезонов и не боявшаяся серьёзных и «взрослых» тем и сюжетов. Стражински несколько лет обивал пороги студий с готовой «библией» сериала и сценарием пилота, пока, наконец, Warner Bros. не дали добро на съёмки. Но концепцией и общим руководством дело не ограничилось: Стражински лично написал сценарии для 92 из 110 серий, уступая эту роль только специально приглашённым гостям вроде Нила Геймана или Харлана Эллисона, с которым его связывала тесная дружба.

В процессе съёмок сериал не раз сталкивался с проблемами. В конце первого сезона заболел исполнитель главной роли Майкл О’Хара, и ему пришлось искать замену, вводя нового персонажа. Позже Warner планировали закрыть «Вавилон-5» на сезон раньше, чем предполагалось, так что Стражински и коллеги спешно завершили основные сюжеты в четвёртом сезоне. А потом сериал всё-таки продлили, и для пятого сезона понадобились собственные конфликты и антагонисты.

Но контроль Стражински, его верность первоначальной концепции и обозначенной ещё в «библии» сюжетной канве обеспечили беспрецедентную внутреннюю целостность сериала. Арки персонажей, начинавшиеся с первых серий, развивались до самого конца, мелкие детали, сообщённые зрителям в начале первого сезона, раскрывались к третьему и четвёртому. Такая последовательность сделала бы честь и многим современным сериалам. В этом смысле участие Стражински в перезагрузке, несомненно, внушает оптимизм.

Это же указывает на основной риск, связанный с грядущим проектом. «Вавилон-5» был амбициозным начинанием, преследовавшим очень ясные цели. Ясное творческое видение скупало отдельные сценарные неудачи, в том числе и самого Стражински, показавшего себя сценаристом не столько гениальным, сколько очень последовательным. «Вавилон-5» одновременно встраивался в культуру сериалов того времени — и полемизировал с ней, причём делал это очень решительно.

В Твиттере Стражински обещает, что ремейк не уступает в части амбициозности. Он пишет:

«Оригинальный «Вавилон-5» был до смешного новаторским. Традиция новаторства продолжится и в новой версии, и я надеюсь создать новые формы повествования, которые снова подведут искусство телевидения к граням возможного».

Это смелое заявление и остаётся надеется, что оно подтвердится на практике. Помешать этому может, неожиданно, слава самого «Вавилон-5», из-за которого студия может бояться поддерживать достаточно смелые решения.

Полный текст Зачем перезапускать «Вавилон-5»? Вот что говорит Стражински «Половина нашего актёрского состава уже по ту сторону Предела»

Новая команда

Но при всей важности Стражински, говорить, что «Вавилон-5» — его личный успех, несправедливо. Сериал никогда не стал бы тем, чем стал, без мотивированной команды, работавшей в очень свободных условиях. Стражински лишь удачно направил энергию множества заинтересованных людей в нужном направлении.

Warner Bros. быстро дистанцировались от проекта. По воспоминаниям Питера Юрасика, исполнителя роли Лондо Моллари, «они так до конца и не понимали, что с делать сериалом», и съёмочная группа оказалась предоставлена сама себе. Стражински зорко следил за выполнением сюжетного замысла, но оставлял актёрам простор для собственного творчества. Некоторые, вроде Билла Мами, сами придумывали линии для своих персонажей, оживляя наброски Стражински и лучше раскрывая собственных героев.

Но очень многие исполнители главных ролей в «Вавилоне-5» уже умерли, а те, что живы, смогут появиться разве что в камео и уж точно не вернутся к старым ролям. Кроме того, CW гораздо лучше понимает, с чем имеет дело, и вряд ли обеспечит команде такую же степень автономии.

Кроме, собственно, актёров, успех сериала связывают со специалистами по спецэффектам, костюмерами и декораторами. «Вавилон-5» сделан очень театрально для своего времени и жанра, с разными цветовыми гаммами для разных инопланетных народов — это проявлялось и в костюмах, и в работе со светом, и в интерьерах. Чисто эстетические решения трансформировались вместе с персонажами. И всё это выдумывали не режиссёры отдельных серий, а сами технические специалисты из съёмочной группы, работавшие в диалоге с актёрами.

Вернётся ли эта свобода сейчас? И, если уж на то пошло, есть ли у современных зрителей и продюсеров спрос на немного наивный театральный символизм с яркими мундирами и фэнтезийными балахонами? Успешные фантастические сериалы последних лет, то же «Пространство», тяготели к сдержанности в костюмах, интерьерах и освещении. Даже последние «Звёздные пути» приглушили яркость знаменитых рубашек офицеров Федерации. Что в таких условиях ждёт «Вавилон-5»?

The CW: благословение или проклятье?

Наконец, основная фанатских опасений — репутация канала The CW, известного в первую очередь экранизациями комиксов DC: «Стрела», «Флэш», Легенды завтрашнего дня». И эти, и другие их проекты часто обвиняют в глупых и наивных сюжетах, слишком прямолинейной подаче идей, нереалистичных даже для супергеройского жанра завязках и фантастических допущениях, переигрывающих актёрах. И нельзя сказать, что обвинения беспочвенны. Так что многие списывают «Вавилон-5» со счетов, просто увидев, кто занимается производством.

Но позволим себе немного оптимизма: возможно, The CW со своим специфическим стилем — именно те, кто нужен для ремейка «Вавилона-5». Из-за политического сюжета и того самого долгосрочного плана оригинальный сериал часто называют предтечей современных саг вроде «Игры престолов» или того же «Пространства». Однако работа Стражински существенно от них отличалась. Первые сезоны состояли скорее из отдельных серий, и лишь некоторые детали медленно и аккуратно выстраивали сцену для основных конфликтов: войн и гражданских столкновений, историй притеснения меньшинств и противостояния диктаторам.

При этом отдельные серии и сюжеты часто позволяли себе быть гораздо более детскими и глуповатыми, чем основная канва — или чем современные фантастические сериальные эпопеи. И переходы между стилями выглядели удивительно органично. А главное, хотя порой отдельные шутки и сцены вызывали неловкость, они помогали ненадолго передохнуть от напряжённых конфликтов, расслабиться и заодно лучше понять героев. «Вавилон-5» не спешил и часто показывал персонажей не только в бесконечных кризисах, чередой сменяющих друг друга, но и в смешных, милых и уютных сценах.

Именно это смешение стилей, делавшее историю при всей её мрачности очень приятной, The CW может вернуть неожиданно успешно. Что бы про этот канал ни говорили, он не боится — не боится быть смешным, глупым, недостаточно серьёзным или, напротив, слишком пафосным. И такое бесстрашие может помочь ремейку «Вавилона-5» удержать атмосферу оригинала: то нарочито надрывную, то откровенно комичную.

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И всё же надеяться, что нам вернут «тот самый Вавилон-5», скорее всего, не стоит. Слишком сильно поменялась индустрия за эти годы, изменились запросы и подходы в фантастике, да и спецэффекты, когда-то поражавшие наше воображение, стали рутиной. Грядущий сериал может оказаться хорошей научной фантастикой, а это, в сущности, гораздо важнее.