Что почитать? 5 фэнтези-книг про игры на выживание

Каждое столетие на Олимпе проходит турнир: боги делают ставки, а смертные сражаются, чтобы один из богов стал правителем. Но однажды привычный порядок нарушает Аид: он выбирает Лайру, девушку без титула и связей, вооружённую только умом и инстинктом выживания. Сможет ли она пройти испытания, цена которых — жизнь?



