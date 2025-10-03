Что почитать? 5 фэнтези-книг про игры на выживание

Раз в сто лет на острове Лайтларк шесть королевств начинают смертельно опасную игру. С её помощью можно снять вековые проклятия — правда, чтобы сделать это, один правитель и весь его народ должны исчезнуть. Среди участников оказывается Айла, молодая владычица диких. Её подданные обречены убивать тех, кого они любят, а единственный шанс изменить судьбу — рискнуть в игре.
«Лайтларк» — один из главных хитов TikTok с сотнями миллионов просмотров. Права на его издание проданы в 30 стран, а Universal готовит экранизацию.
Первая часть фэнтези-дилогии о тёмном мире хеску — оборотней, которые способны принимать облик зверей и птиц. Немую Лилиан, потерявшую в аварии обоих родителей, забирает под опеку «отец её матери» — таинственный незнакомец, неуловимо похожий на ворона. Впрочем, он и есть наполовину ворон, как и сама Лилиан. Теперь девочке предстоит найти свой собственный путь в мире интриг и предательств, вступив в жестокую Игру, которую хеску ведут столетиями.
Это история про укрытый туманами город и живые полуразумные замки, про чары и балы, про молодого волка, старого ворона и могущественный Совет сов. А главное — про любовь, надежду и мужество быть собой.
«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней
Издательство МИФ
10.09.2025
