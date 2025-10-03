КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

«Матрица»: как создавался культовый фильм. 15 лет как ложки нет
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Блоги|Книги
#тёмное фэнтези#фэнтези#подборка

Что почитать? 5 фэнтези-книг про игры на выживание

Издательство МИФ
3 октября 15:00
338
3 минуты на чтение
Турниры на выбывание, древние проклятия, рискованные квесты... Персонажи многих историй не просто преодолевают опасности, а буквально играют со смертью. Зачастую им не до героизма, ведь важнее всего — остаться в живых. Но насколько далеко можно зайти в стремлении обмануть судьбу?
Рассказываем о пяти свежих фэнтези-романах, герои которых вынуждены сражаться, что выжить.

Эбигейл Оуэн

«Игры, в которые играют боги»

Каждое столетие на Олимпе проходит турнир: боги делают ставки, а смертные сражаются, чтобы один из богов стал правителем. Но однажды привычный порядок нарушает Аид: он выбирает Лайру, девушку без титула и связей, вооружённую только умом и инстинктом выживания. Сможет ли она пройти испытания, цена которых — жизнь?

«Игры в которые играют боги» — мрачное фэнтези по мотивам древнегреческих мифов, сюжет которого разворачивается в альтернативном современном мире. В этой истории много хитроумных интриг и жёстких испытаний, в которых даже чувства могут стать орудием победы.

Для любителей историй о богах и смертных

Издание с цветным обрезом

Алекс Астер

«Лайтларк»

Раз в сто лет на острове Лайтларк шесть королевств начинают смертельно опасную игру. С её помощью можно снять вековые проклятия — правда, чтобы сделать это, один правитель и весь его народ должны исчезнуть. Среди участников оказывается Айла, молодая владычица диких. Её подданные обречены убивать тех, кого они любят, а единственный шанс изменить судьбу — рискнуть в игре.

«Лайтларк» — один из главных хитов TikTok с сотнями миллионов просмотров. Права на его издание проданы в 30 стран, а Universal готовит экранизацию.

Квон Гёыль

«Единственный конец злодейки — смерть»

Новелла, по которой создана одна из самых популярных в Корее манхв. Это история о том, как бороться с ролью, которую тебе навязали, и о том, как найти путь к свободе даже в самой безвыходной ситуации.

Став студенткой, героиня новеллы получила шанс на новую жизнь вдали от ненавистных родственников. Но затем она неожиданно проснулась в теле Пенелопы Экхарт — главной злодейки популярной онлайн-игры. В этом мире неверное слово может стоить жизни, а единственный способ выжить — добиться расположения одного из пяти мужских персонажей. Вот только окружающие презирают Пенелопу, а некоторые и вовсе считают её сумасшедшей...

Эл Моргот

«Злодейский путь!..»

Главный злодей популярной новеллы «Великий безумный» просто жил в своём мрачном замке. Но однажды в его тело перенёсся читатель — преданный фанат, недовольный концовкой истории. Теперь сюжет развивается по новым правилам — ведь главным действующим лицом оказался человек из другого мира, вынужденный проходить опасные квесты Системы. Удастся ли ему изменить финал ведь он, как гласит оригинальная история, до него не доживёт?..

Новелла в стиле китайского фэнтези бестселлер, изданный тиражом более 170 тысяч экземпляров. Вышло шесть томов, седьмая книга уже в работе.

Первый и второй том под одной обложкой

Третий том новеллы

Дина Шинигамова

«Хеску. Кровь Дома Базаард»

Первая часть фэнтези-дилогии о тёмном мире хеску — оборотней, которые способны принимать облик зверей и птиц. Немую Лилиан, потерявшую в аварии обоих родителей, забирает под опеку «отец её матери» — таинственный незнакомец, неуловимо похожий на ворона. Впрочем, он и есть наполовину ворон, как и сама Лилиан. Теперь девочке предстоит найти свой собственный путь в мире интриг и предательств, вступив в жестокую Игру, которую хеску ведут столетиями. 

Это история про укрытый туманами город и живые полуразумные замки, про чары и балы, про молодого волка, старого ворона и могущественный Совет сов. А главное — про любовь, надежду и мужество быть собой.

Читайте также

«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней

Издательство МИФ

10.09.2025

2344

История о расе, представители которых способны превращаться в птиц и зверей

