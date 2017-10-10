В фэнтезийном мире Кросмозе существует демоническое измерение. Обитающим там демонам надоели междоусобицы, и, чтобы хоть как-то развлечься, они построили арену, где на потеху местным выступают похищенные со всех частей Кросмоза герои. Лишь самые славные бойцы, собравшись в команду, смогут вернуться в реальный мир.

Krosmaster Arena 2.0 Жанр: тактическая с миниатюрами

Автор: Мэтью Бертье

Художники: Александр Папэ, Эдуард Гитон

Издатель в России: «Фабрика игр», 2017

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 40 минут

Похоже на:

шахматы

Rum & Bones (2015)

«Войны магов» (2012)

Текст: Юрий Ануфриев, Егор Юрескул

Фото: Леона Молотова

«Кросмастер Арена» изначально появилась в виде мини-игры в компьютерной MMORPG Kosmaga. Игра развилась и стала отдельным настольным продуктом, завоевавшим немалую популярность. Настольный Krosmaster — тактическая игра, рассчитанная в первую очередь на противостояние двух соперников. Завязка проста: игроки собирают себе команду героев (кросмастеров) и выставляют их на Арену сражаться за победные очки («нашивки славы»). При желании можно играть втроём и вчетвером и даже командами двое на двое, но лучше всего правила работают именно в дуэли.

Самый важный аспект игры — правильный подбор команды до её начала. Каждая фигурка уникальна и обладает своими способностями и тактическими преимуществами: одни кросмастера атакуют на большой дистанции или в ближнем бою, другие исцеляют союзников, третьи перемещают фигурки по игровому полю, четвёртые призывают себе подмогу… В чём-то это похоже на шахматы, только в «Кросмастер Арене» игроки сами решают, какие фигуры взять в бой из нескольких десятков вариантов. Мало оценить атакующий потенциал каждой отдельной фигурки — важно понять, как они будут действовать в команде. Поскольку фракций и армий в игре нет, состав команды ограничивается только фантазией игрока и его подходом к тактике. Ну и ещё силой фигурок: все кромастеры бывают шести уровней, а общий уровень команды не должен превышать 12.

После сбора наступает битва. Каждая игра проходит на специальной арене 12 на 12 клеток, заставленной деревьями, кустами, товарными лотками и ящиками. Эти декорации нужны не только для красоты. Каждый элемент даёт игрокам определённые тактические возможности. Например, за деревьями можно прятаться, а забравшись на ящик, герой увеличивает радиус своих атак. Все элементы трёхмерные; в базовой коробке лежат декорации из плотного картона, но отдельным набором продаются пластиковые коробки, кусты и деревья, а также металлические монеты.

В целом правила здесь сложнее, чем у «Каркассона» или «Манчкина», но гораздо проще и логичнее, чем у Warhammer или Malifaux

Каждый ход игрок активирует все свои фигурки и использует доступные им действия. Герои могут перемещаются по полю, собирать деньги и, разумеется, наносить урон оппонентам. В отличие от других дуэльных игр, «Кросмастер» нацелен на тактику и грамотное использование возможностей. Элемент случайности сведён к минимуму. Фигурки перемещаются по клеткам, радиус всех действий и атак известен заранее и также наглядно считается по клеткам, а бросков «на попадание» в игре нет как таковых. Для победы игрок должен наиболее грамотным образом потратить доступные ему действия и движения, чтобы оказаться в выгодной ситуации или нанести урон фигуркам оппонента.

Интересная особенность «Кросмастера», нетипичная для подобных игр, — система улучшения героев. Обычно в варгеймах игроки приобретают дополнительное снаряжение и улучшения для своих персонажей и отрядов перед игрой. В «Кросмастере» же героев сняряжают и улучшают прямо в процессе за собранные на поле монеты.

У каждого игрока в начале есть 6 специальных жетонов — «нашивок славы» (они же победные очки). Цель игры — отобрать у оппонента все его нашивки. Для этого можно уничтожать его кросмастеров, выкупать у него нашивки за игровую валюту (деньги при этом отправляются в банк) и пользоваться другими хитрыми приёмами. Как только чужая команда остаётся без славы, демоны объявляют её проигравшей.

В целом правила здесь сложнее, чем у «Каркассона» или «Манчкина», но гораздо проще и логичнее, чем у Warhammer или Malifaux. Книга правил заставляет вспомнить обучающий режим в компьютерных играх. На каждой странице нарисована карта: «Поставьте фигурки здесь и попробуйте походить вот так, а теперь побить вот так». Через несколько страниц игроки уже готовы к полноценной игре. Однако здесь, как и в шахматах, изучить и понять правила легко, а вот научиться побеждать — непросто.

Французские настольные игры славятся своим внешним видом, и «Кросмастер Арена» не исключение. Это очень яркая игра с отличными компонентами и стильными мультяшными героями. Практически все персонажи взяты из комиксов, мультфильмов или цифровых игр вселенной Krosmoz.

Настольный «Кросмастер» живёт и развивается: по нему проводятся регулярные турниры, а уже этой осенью российских игроков ждут квалификационные этапы к чемпионату мира.

Итог: стильная и красочная тактическая игра с доступными правилами и хорошей турнирной поддержкой. Но главное, что она поместится на любом журнальном столике, а партия займёт не больше часа.

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