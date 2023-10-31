Читаем фэнтези-роман «Двоедушница» Саши Степановой

У нас на сайте — отрывок из романа «Двоедушница» Саши Степановой, которая развивает вселенную предыдущей книги «Двоедушник». В ней сосуществуют два мира — лицевая сторона города и его изнанка, между которыми некоторые люди способны перемещаться. Однако Порядок нарушается, и жители города начинают видеть мертвых, что приводит к эпидемии самоубийств. С 31 октября роман доступен в формате аудиосериала и электронной версии в «Букмейте».

Глава 2. Встреча Бо и Ники

Ехать за рулем после аварии было стремно. Машина тащилась по снежной колее, одной рукой Бо вцепилась в меховую оплетку руля, второй дергала рычаг переключения передач, который поддавался еще тяжелее обычного. Музыка не помешала бы, но блютус-колонку она забыла в консультационном кабинете.

Она не собиралась останавливаться до самого штаба и уж тем более делать это на Канавинском мосту, с которого, как выяснилось, упал Князев и мало ли кто еще. Но у парапета кто-то стоял. Она еще подумать не успела, а нога уже вдавила в пол педаль тормоза. Бо сдала назад, вероятно, грубо нарушив десяток правил, которые все равно забыла.

Кто-то звонит в службу психологической помощи, а кто-то просто делает.

Бо выскочила из машины и перемахнула через отбойник между дорогой и тротуаром, на бегу поплотнее запахивая куртку. Девушка стояла возле перил. Там, куда она смотрела, золотился подсветкой собор Александра Невского — единственное яркое пятно посреди ночного неба, неотличимого от противоположного берега.

— С вами все в порядке? Вам нужна помощь?

Захотелось снять шапку и напялить на эту ненормальную: одета она была совсем не по погоде. Бо присмотрелась к ее лицу — и вспомнила.

Поиски пропавших студенток прошлой осенью. Последняя жертва — та, которую нашли потом мертвой в парке «Швейцария». Ксения Лисницкая. А это ее подруга, она была в квартире Ксении. Бо тогда отдала ей пачку листовок для расклейки. Что-то странное там еще было. Мать у нее, что ли, на картах гадала?..

— Я могу вам помочь? — повторила Бо. — Мы уже встречались. Я искала Ксению Лисницкую.

Взгляд стал осмысленным. Теперь она смотрела не сквозь Бо, а на нее.

— Ксюша ум-мерла.

— Да, знаю. Пойдем, холодно стоять. — Бо взяла ее под локоть и потащила к машине.

Стекла, которые и так до конца не оттаивали, совсем замерзли. Бо расчистила скребком лобовое, бросила щетку назад и нырнула в остывший салон. Только бы двигатель не вздумал чудить. Повезло: фыркнул, прокашлялся, но завелся.

— Как тебя зовут?

Бо включила обогрев и рывком тронула машину с места. На ходу печка должна была раскочегариться быстрее. Ее спутница сидела рядом, ссутулившись, и выглядела так, словно выбралась из могилы.

— Ника, — чуть слышно ответила она. Что-то похожее Бо недавно слышала.

— Отвезти тебя домой? Где ты живешь?

Она надеялась взбодрить Нику, заставить ее повысить голос, но та продолжала лепетать:

— Я не знаю.

— Ты приехала из другого города?

— Нет.

— Тебя выгнали из дома? Может, сбежала? Или не помнишь?

— У меня больше нет дома.

По опыту Бо знала, что в стрессе от дезориентации не застрахован никто. Нужно было везти ее в больницу, а попутно устанавливать личность и искать родственников.

— Что с твоим домом?..

— Сгорел.

— Ты поэтому с моста хотела спрыгнуть?

— Я не… — Хоть какой-то проблеск эмоции. Протест. — Не собиралась прыгать. Я ждала там одного человека.

— Мать, твою мать!

Если бы не ремень, Бо наверняка сломала бы нос. Она затормозила и выкрутила руль, но тяжелая «Волга» не останавливалась — продолжала катиться по наледи, слегка присыпанной свежим снегом. Чертов старик, и откуда он взялся?!

Кошмарное дежавю. Поняв, что ничего не может сделать, Бо зажмурилась и покорно ждала столкновения. Проскользив еще несколько метров, автомобиль замер. Удара не было. Дед отскочил? Увернулся, хотя до этого стоял прямо по курсу и тупо пялился своими катарактами на свет фар?

Сердце колотилось в районе желудка. Бо заставила себя открыть глаза и проверила, как Ника. Потом осмотрела дорогу. Никого. Чтобы убедиться, вышла из машины, обошла ее кругом, заглянула под днище в поисках тела, но его не было.

На подгибающихся ногах она рухнула обратно на сиденье и сжала влажные пальцы в кулаки.

— Есми.

— А?

— Это не человек, — чуть громче сказала Ника. — Есми. Начинается Хаос.

Живые увидят мертвых?..

— Откуда ты это знаешь?

Но Ника не ответила: она спала.

Возле подъезда, который вел в штаб-квартиру поискового отряда, ее пришлось разбудить. Вместе они ввалились в сонное, с неистребимым запахом кофе, тепло прихожей. Бо стянула куртку, швырнула ее на стул и машинально пнула нечто, попавшее под ноги. Запоздало вспомнила, что кто-то из коллег недавно притащил уличного кота. Оставалось надеяться, что пинок достался не ему.

Бо заглянула в темную кухню, затем в архив и, наконец, в дальнюю комнату, бледно освещенную экраном монитора.

— Иди сюда, — позвала она Нику. — Садись. — И кивнула на продавленный диван, скрытый под кучей одежды, старых газет и принтерных распечаток.

На мерцающем экране бесшумно разворачивался баттл. Единственным звуком, нарушающим тишину, было бешеное щелканье мышки под пальцами увлеченного игрой пацана. Бо решила ему не мешать. Приоткрыла жалюзи, чтобы на полки с архивом падал свет фонаря, собралась как следует там порыться, но вспомнила о другом, не менее важном деле, и деликатно похлопала геймера по плечу.

От неожиданности тот подскочил и рывком сдернул наушники.

— Чего пугаешь?

— А тебя что, опять из дома выгнали? — Он отмахнулся, и Бо кивнула на монитор. — Поможешь?

— Кофе сделай только. Что ищем?

— Вон, ее. Ника… Э, фамилия как твоя?

Но Ника снова дремала, свернувшись в углу дивана.

— Так что, проверяю Веронику?

— Да. Фамилию я забыла. Пересекались с ней как-то на поиске по «Волюкрису». Она местная.

В кухне Бо наполнила чайник, поставила его на газ и засмотрелась на редкие огоньки окон, за которыми тоже сейчас не спали. Новорожденный плачет? Кому-то вызвали скорую и ждут? Супруги скандалят? Люди беседуют с призраками? Еще недавно у девочки Кати тоже было такое окошко с цветами на подоконнике…

Не нужно об этом думать. Бо пощупала пальцем пересохшую землю в горшке с кактусом и подлила воды. Даже ты, колючий, таких условий труда не выдержишь. Еще и кота притащили. Интересно, где кот?..

— Ничего похожего, она не в розыске! — крикнули из комнаты. Бо залила кипятком растворимый кофе в трех одинаковых кружках, подхватила все сразу и пошла, переступая мелкими шажками, чтобы не расплескать и не обжечься.

Пацана звали Костиком — тезка одного из оргов отряда. Мать и батя Костика в запой, как правило, уходили вместе, а он прижился в штабе и что-то там изобретал для общей базы данных. Чуйка у него была ого-го, на грани с мистикой. Скажет: а поищите еще там-то. Почему там? Логики никакой. И вдруг — «найден, жив». Так что в отряде его кормили, считали талисманом и прочили Константину-старшему в преемники.

— По области проверил? — Поставив кружки на стол, Бо окинула взглядом папки с архивом. Еще бы кто-нибудь потрудился разложить их по алфавиту…

— Везде, да. В бумажках можешь не искать: у меня нет, значит, и там нет.

— Да тут другое. Антон Князев. Должна быть ориентировка за ноябрь-декабрь прошлого года.

Ника вскочила, сбросив все, что валялось на диване, с ее коленей спрыгнул и исчез в темноте тощий полосатый кот.

— Антон? — переспросила она. — Антон Князев?

Бо переглянулась с Костиком.

— Твой знакомый? Может, знаешь, где его найти?

— Я думала, вы знаете.

— Да вот он, Князев ваш, — буркнул Костик и кивнул на принтер.

Бо схватила распечатку и поднесла к свету. На долю секунды она решила, что ее рассудок ушел погулять. Это Князева она сбила на перекрестке. Его лицо видела под шлемом. Антон Князев лежал на асфальте и просил ее разыскать самого себя.

Ника чуть слышно дышала за плечом.

— Ладно, поехали. У меня переночуешь.

Кажется, им было что обсудить.

***

— Не спи, я все равно не отстану.

Ника вздохнула и завозилась под одеялом. Наверное, она устала. Наверное, Бо напрасно сначала накормила ее и отправила в душ. Но взамен она определенно заслуживала некоторых объяснений.

— Правильно ли я понимаю, что на мосту ты ждала Антона Князева? Его считают мертвым, но это не так?

— Да, — отозвалась Ника неохотно.

— У Князева, случайно, брата нет?

— Почему ты спрашиваешь?

В темноте Бо не видела ее лица, но могла поклясться, что та напряглась. Пока прикидывала, как ответить, чтобы не выдать преступление, Ника догадалась сама:

— Ты знаешь Игни!

Она оказалась рядом так внезапно, что Бо сжалась. Молодец — пригласила в гости незнакомую девчонку с мозгами набекрень. Сейчас вцепится в горло с точно таким же безумным взглядом — никто не хватится, разве что Маша напишет, но проверять не станет, для всех Бо на недельном больничном. За это время можно спрятать тело и умотать на другой конец страны.

Ника схватила ее за плечи и встряхнула.

— Говори! — От прежней размазни следа не осталось. — Мой дом сгорел. Я не могу найти маму. Игни должен был меня встретить, но пропал. Антона тоже нет. Живые видят мертвых. Где сейчас Игни? Ну?..

Сумрачно глядя в сторону, Бо поняла, что если не признается, то убивать ее не будут, но врежут точно. А может, и не раз.

— Он в больнице.

Ника выпустила ее и отступила. Она больше не напоминала привокзальную бродяжку: остроносая, неулыбчивая, лишних слов не говорит и лишних движений не делает тоже. Но было в ней что-то беспризорное, уличное. Бо достаточно насмотрелась на таких и в отряде, и раньше, когда работала в летнем лагере с «трудными». Даже если у них есть дом, они все равно бегут. Сами для себя потерянные, ищут что-то, но не знают, что и где. Везде чужие и везде свои. Как и Ника.

— Что случилось с Игни?

— ДТП, — сказала Бо, все еще рассчитывая обойтись без подробностей.

— Так вот почему он меня не встретил… — Ника легла и натянула на плечи одеяло. — Утром отвезешь меня в университет, потом к нему. Давай спать.

Если у Бо и оставались вопросы, то теперь отвечать на них было некому.