Читаем книжный сериал «Ведьма, пришедшая с холода»

У нас на сайте — отрывок из нового книжного сериала от Bookmate «Ведьма, пришедшая с холода». Это альтернативная история в жанре фэнтези с чертами шпионского романа, выходит текстом и аудио на «Букмейте». «Ведьма, пришедшая с холода» повествует об агентах враждующих сторон, которые действуют на поле двух битв: в Холодной войне и в древнем конфликте двух оккультных тайных обществ – аристократического Консорциума Льда и разрушительных, революционных Служителей Пламени.

Чехия, 1970 год. Агенты КГБ и ЦРУ ведут невидимую войну за сферы влияния, еще не зная, что вскоре Прага окажется в эпицентре другого противостояния, куда более древнего и опасного. Волшебники из Консорциума Льда намерены не позволить Служителям Пламени погрузить планету в хаос. Но как быть тем, кто выступает на обоих фронтах — политическом и колдовском? Разведчикам враждующих стран придется заключить нелегкий союз, чтобы баланс сил в мире не нарушился.

Шоураннеры проекты — писатель Макс Глэдстоун («Императрица вечности», «Руины ангелов»), обладатель наград «Хьюго» и «Небьюла», и Линдси Смит, пишет фантастику, фэнтези и young-adult, занималась сериалом Orphan Black: The Next Chapter. Среди других авторов: Кассандра Роуз Кларк (её роман «Дочь безумного ученого» в 2013 году вышел в финал премии Филипа К. Дика), Йен Трегиллис (участник писательской группы Critical Mass, в которой ему довелось поработать с Дэниелом Абрахамом и Джорджем Мартином) и легендарный Майкл Суэнвик («Дочь железного дракона»).

Долгая холодная зима

Прага, Чехословацкая Социалистическая Республика

Январь, 1970 год

Таня бежала по коридорам советского посольства, заспанные глаза щурились от яркого утреннего солнца. Худший из январских дней: недопустимо холодный и непростительно яркий. Вчерашняя встреча с Носительницей и конструктом еще прокручивалась в ее голове. Это была идеальная подача. Она объяснила, почему именно Пламя представляло опасность, почему девушке нужно доверить свою безопасность Льду. Но Таня боялась, что выдала слишком много информации. Студентке нужно время, чтобы прийти в себя.

А потом еще бумажная работа для Льда, подготовка отчета, сборы остатков конструкта ради улик… И, разумеется, придумывание объяснений для начальства, почему они не убедили Носительницу («Андула, ее зовут Андула») встать под защиту Льда.

Но девушка вернется к ним, убеждала себя Таня. Они всегда приходят, когда понимают, сколь настойчиво Пламя. И сколь жестоки его методы.

Однако все это не имело значения, пока она шла по этим коридорам. Здесь она была кагэбэшницей, в чем ее обвиняла Андула, и пока она здесь, в ее голове нет места ничему другому. Ее дед дергал бессчетные ниточки, чтобы заполучить для нее это престижное место в Праге, должность, за которую любой амбициозный выпускник университета с радостью выцарапал бы ей глаза, и она не могла допустить ни одного промаха.

— Ты нужна нам в Праге, — сказал он. — Это принципиально важно для нашего успеха.

Она рассмеялась.

— Для Льда? Или для партии?

Он долго молчал, и его напряженный взгляд начал ее пугать. Он представлял собой редкий вид — «несерьезный советский человек». Беззаботный, но искренне верующий.

— Для обеих сторон, если сможешь, — проговорил он наконец. — Но Лед должен быть для тебя на первом месте.

Она не поверила ему тогда. И все еще не хотела верить сейчас.

Таня распахнула дверь в бетонный погреб резидентуры, похороненной, как сомнительная улика, в подвале посольства.

При ее появлении с опозданием на восемнадцать минут все обернулись, в том числе, как она хмуро отметила, и Надя. Разве Надя не сказала, что идет в бар, хоть они и закончили хорошо за полночь? Таня пригнула голову и спустилась по шаткой, скрипучей металлической лестнице, ощущая жаркие взгляды коллег.

Никаких зашифрованных телеграмм для нее из Москвы — ни от деда, ни из штаб-квартиры КГБ, ни от кого еще. Она набрала шифр, чтобы открыть свой сейф, и начала копаться в папках, но уже знала, что в них будет. Пара фотографий предполагаемых сотрудников ЦРУ и МИ-6 — ничего особо криминального. Других она разрабатывала для вербовки: в основном студенты (однажды, возможно, они настучат на своих сверстников-капиталистов), несколько ручных бизнесменов и пара горничных, которые, если верить их троюродным кузинам, возможно, убирают в доме американского посла…

Это были потенциальные Надины агенты, вообще-то: как старшая по званию, Таня поощряла ее разрабатывать контакты в университете и проводить легкую вербовку, чтобы повысить ее ценность в глазах начальства. Ей вновь вспомнилась их встреча с Носительницей прошлой ночью. Студентка. Андула Злата. Таня записала ее имя в новую анкету. Сначала она проверит записи КГБ, затем, если не сможет ничего найти, узнает в чешской тайной полиции. Андула согласилась встретиться с ними через два дня — после того, как переварит Танину речь, но если Пламя уже идет по ее следам, подготовиться не повредит…

— Морозова. — Шеф резидентуры Александр Кометский заглянул в дверь ее кабинета. — На пару слов, пожалуйста.

Таня бросила анкету на стол и вышла из кабинета. Надя встретилась с Таней взглядом, когда та проходила мимо, Таня слегка ей кивнула.

Шеф Кометский — он настаивал, чтобы даже младшие сотрудники называли его Сашей, в духе социалистического равенства, — уже сидел за столом, когда Таня вошла. Жестоко обкромсанный бонсай занимал треть стола, полки заставлены шахматными досками всех цветов и размеров. Кроме них, были еще пара приставных столиков и два стула. Саша приветствовал ее кивком, но не указал на единственное незанятое сиденье, а подъехал на стуле к одной из шахматных досок в отдалении. Он сжимал в кулаке обрывок телеграммы, и Танино сердце забилось сильнее. Весточка из Москвы? Возможно, последние новости о здоровье ее дедушки?

Саша сощурился, глядя на бумагу, потирая свободной рукой подбородок. Подумав немного, он перевел прищуренный взгляд на шахматную доску.

— А! — Его лицо просияло, когда он сделал ход конем и щелчком сбил слона невидимого противника.

Танины плечи поникли. Разумеется. Одна из бессчетных шахматных партий по переписке с его приятелями с Лубянки и резидентами по всему миру. Она переступила с ноги на ногу в ожидании.

— Сотрудник Морозова. — Саша обратил к ней тонкую, как проволока, улыбку. — Я решил, что пора нам обсудить… ваши задачи в пражском штабе. А именно то, что вы с ними не справляетесь.

Таня почувствовала себя так, будто проглотила кусок льда, но сдержала все возражения.

— Я… Я завербовала больше десяти агентов за два года в Мадриде, — наконец выдала она. — Один из них — атташе британских королевских ВВС. Он дал нам… Дал крайне важные сведения касательно дискуссий в НАТО.

— Было дело. — Саша прокатился мимо нее, пробираясь к другой доске.

— Еще не прошло двух лет с тех пор, как советские танки вошли в Прагу для подавления восстания, — сказала Таня с растущей паникой в голосе. — Люди глубоко сомневаются в нас, у нас мало друзей среди чехов.

— С этим сталкиваются все мои сотрудники, — отмахнулся Саша.

Таня сжала за спиной кулак.

— Я была лучшей выпускницей академии. И лучшей в МГУ.

— Да, да. И мы все знаем о заслугах твоей семьи. — Саша сделал ход какой-то фигурой. — Но что ты делаешь для меня здесь, в Праге?

Таня сжала зубы.

— Это… — Она сглотнула, пытаясь оросить пустыню во рту. — Нужно время, шеф, чтобы ознакомиться с новой средой. Мы сталкиваемся с гораздо большей враждебностью со стороны западных служб здесь, чем в Мадриде. Я строю… Строю отношения. У меня несколько разработок в процессе. — Она опустила взгляд. — Я понимаю, что глава штаба ЦРУ агрессивно ведет вербовку, и не хочу переусердствовать, не приняв необходимых мер предосторожности… Но вы правы, товарищ. Я буду стараться.

Еще один щелчок, еще одна фигура упала.

— Все знают, на что способен Морозов. Я уверен, ты будешь достойна своей фамилии. — От улыбки на пухлых Сашиных щеках по спине Тани пробежал холодок. Саша подкатился к своему столу и махнул в сторону доски в дальнем углу. Все фигуры были расставлены в начальной позиции. — Давай, Морозова. Сядь. Хочешь сыграть?

Таня колебалась, ее пальцы сжали спинку пустого стула. Она была совершенно уверена, что играет слишком много партий одновременно.

В дверь Сашиного кабинета дважды резко постучали, затем она распахнулась.

— Извините, товарищ Кометский, я искала… А. Товарища Морозову. — Надя ухмыльнулась. — У меня есть информация, которую вы запросили, по студентке в разработке. Ну, вы в курсе. Похоже, ее можно убедить…

Таня отпустила стул, на который готовилась сесть. Студенты были Надиными рекрутами. Но напряжение в улыбке ее напарницы росло с каждой секундой.

— О! О да, разумеется. Спасибо, товарищ. — Таня поспешила к двери. — Идемте, я покажу вам, как читать досье. Отличная возможность научить вас самостоятельно справляться с делами.

— Буду очень рада. Только если шеф закончил, — добавила Надя, застенчиво взглянув на Сашу.

Его губы скривились в ухмылке.

— Идите, мои дорогие, мы всего лишь болтали.

Как только они вышли за пределы слышимости Сашиного кабинета, Таня повернулась к Наде.

— Прошу, это твоя разработка, я не могу забрать ее у тебя.

— Тебе нужно повысить свой рейтинг вербовщицы, чтобы Саша от тебя отстал. К тому же ты начальница — у тебя приоритет. В общем, вот. — Надя обнажила десны в широкой улыбке. — Когда разберемся с досье, думаю, нам обеим стоит посидеть в университетской библиотеке. Проверить, как там наша подруга.

Таня взяла запрос, который заполнила ранее. Андула Злата.

— Совершенно согласна. — Она запустила руку в карман и сомкнула пальцы на обломке кристалла, который забрала у конструкта. — А потом я бы хотела провести собственное расследование.

Перевод Ксении Чистопольской