«Утиные истории» в России, как, впрочем, и в Америке, большинство знает по мультсериалу 1987 года. Однако началось всё гораздо раньше — с комиксов, которые возникли ещё в начале тридцатых. В этой статье и её продолжении мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории «утиной» вселенной. Зигзаг, заводи!

Всё началось с Дональда

Вспыльчивый селезень в бескозырке появился на свет в июне 1934-го в мультфильме Уолта Диснея «Маленькая мудрая курочка». В нём ленивый селезень уклонялся от работы, но примчался на дармовое угощение. Уже осенью того же года Дональд дебютировал на страницах газетных комиксов.

Ранний Дональд жил в деревне, был куда эмоциональнее и беззаботнее: у него не было ещё ни подружки, ни племянников, ни богатого дядюшки. Поначалу Дональд оставался второстепенным персонажем в комиксах о Микки Маусе, но со временем вышел на первый план в стрипах серии «Глупые мелодии» (Silly Symphonies).

А в 1937 году у Дональда появились племянники Хьюи, Дьюи и Луи (известные у нас как Билли, Вилли и Дилли). Дядя присматривал за тройняшками, чей отец угодил в больницу после их очередной шалости. Поначалу ребята были отпетыми хулиганами и вечно подшучивали над дядей, но со временем их характер улучшился. Предполагалось, что племянники вернутся домой, когда папа встанет на ноги. Однако в итоге троица осталась с дядей, а о родителях больше не вспоминали. Впервые за почти столетие речь о них завели только в новом мультсериале 2017 года.

А в 1942 году настал звёздный час Дональда: издательство Western Publishing получило лицензию на комиксы о диснеевских персонажах. Сюжет первой истории «Дональд Дак ищет пиратский клад» придумали сценаристы студии, а рисунок поручили художнику Карлу Барксу.

Карл тогда работал аниматором на Disney, но его угнетала студийная система, убивающая творчество. Он подумывал уволиться и завести ферму с утками. К счастью, рисовать уток Барксу тоже нравилось — он взял у Western новый заказ и заодно предложил доработать сценарий. Результат так впечатлил редакторов, что со второго номера Карлу доверили ещё и работу сценариста. Cледующие тридцать лет для «Утиных историй» стали эпохой Карла Баркса.

Дональд у Баркса изменился в лучшую сторону. Он остался вспыльчивым хвастливым лентяем, но научился брать ответственность, перестал быть чересчур эмоциональным и стал внятно разговаривать. Он заботился о племянниках, хоть это и заставляло его отрываться от любимого ничегонеделания. С упорством, с которым Дональд искал себе работу, может сравниться лишь постоянство, с которым он её терял. Впрочем, селезень не унывал. В отличие от своего знаменитого дядюшки, который не умел вовремя остановиться, Дональду для полного счастья хватало малого, например, куска пиццы или стакана газировки.

Дональд в моих историях порой выступает злодеем, но в основном он хороший парень, хоть и делает глупые ошибки, как типичный человек. Карл Баркс

Как появился Скрудж

В 1947 году Баркс выпустил комикс «Рождество на Медвежьей горе». Здесь у Дональда появился эксцентричный дядя-миллионер, живущий в уединённой усадьбе в горах. В этой истории, задуманной как аллюзия одновременно на «Рождественскую песнь» и «Гражданина Кейна», Скрудж хотел поиздеваться над Дональдом и племянниками, чтобы проверить, достойны ли они унаследовать его состояние.

Скрудж из «Рождества на Медвежьей горе» был моей первой версией богатого старого дядюшки. Я сделал его слишком старым и слабым — и только потом понял, что он должен быть более подвижным. Дряхлый старик не смог бы воплотить всё, что я для него запланировал. Карл Баркс

Скруджа придумывали на один раз, но старый скряга приглянулся публике, и Баркс стал снова использовать его в историях о Дональде, иногда даже в качестве злодея. Заметив популярность персонажа, в издательстве предложили построить сюжет очередной истории вокруг него. Так в 1952 году в Four Color вышел комикс «Всего лишь бедный старичок». С этого момента Скрудж начал перетягивать одеяло на себя. Теперь главным искателем приключений стал он, а Дональду и компании осталась роль не всегда добровольных помощников.

Хороший утиный художник Сценаристы мало заботились о создании единой хронологии историй об утках, поэтому среди фанатов нередко возникали споры, чьи сюжеты считать каноническими. Большинство сходилось во мнении, что настоящий канон — только работы Карла Баркса. Карл всегда хотел стать художником, но мешала бедность. Чтобы свести концы с концами, Баркс брался за любую работу: был фермером, лесорубом, погонщиком мулов, изготовителем заклепок и печатником. Но все свободное время он уделял самообразованию. Карл изучал картины любимых художников, пытаясь скопировать их стиль и найти свой. В 1935 году Баркс нанялся аниматором в Disney, где снял 36 короткометражек про Дональда. Но этой работой Карл остался недоволен, считая, что студийные ограничения убивают творчество. В 1942-м он ушёл в издательство Western, которое вскоре получило лицензию на «утиные комиксы». Здесь он и обрёл своё подлинное призвание. Баркс создал около 500 «утиных историй». Именно он придумал Скруджа и большинство второстепенных персонажей — Винта Разболтайло, Глэдстоуна Гандера, Флинхарта Гломгольда, Магику де Гипноз и братьев Гавс. Как правило, Карл один делал всю работу: писал сценарий, рисовал эскизы и раскрашивал иллюстрации. Долгие годы его имя оставалось неизвестным — правила Disney запрещали указывать художников и сценаристов. Поколения фанатов знали Баркса только как «Хороший утиный художник». Тайна его личности раскрылась лишь в конце 1960-х, когда Баркс отошёл от дел. Он умер в 2000 году, чуть-чуть не дожив до ста лет. Перечитывая собственные истории, я понял, что заложил в них философские идеи, о которых в то время и не догадывался. Думаю, философия в моих комиксах консервативная. На мой взгляд, цивилизация достигла пика в 1910 году — с тех пор мы катимся под гору. Старая культура обладает такими качествами, каких новоделу не достичь. Взгляните на эти замечательные соборы и дворцы! Сейчас такое не строят. Мне кажется, стоит сохранить старые идеалы и методы работы — честь и честность. Надо позволять другим верить в собственные идеалы, не нужно стричь всех под одну гребёнку. Вот что мне не нравится в современной политической системе: она всех пытается сделать одинаковыми. Говорят, Вандербилты и Рокфеллеры — злодеи, потому что сколотили состояния на эксплуатации бедняков. А я считаю, каждый должен иметь возможность забраться так высоко, как может, если он никого не убивает и не истязает. А небольшая эксплуатация свойственна нам от природы. Это видно и в поведении животных — каждый в какой-то мере эксплуатирует каждого. Карл Баркс

Жизнь и времена Дона Росы

После ухода Баркса на покой Western Publishing продолжали выпускать комиксы о Скрудже и Дональде. Но с уходом «старой гвардии» качество историй упало, и редактора частенько перепечатывали старые сюжеты. Вечно так продолжаться не могло, и в 1984 году Western обанкротились. Но «утки» недолго искали новый дом. Незадолго до этого фанаты Баркса Брюс Гамильтон и Росс Кохрейн основали издательство Another Rainbow, открыли импринт Gladstone и купили лицензию на печать «уток».

В основном Gladstone переиздавали старые комиксы, но искали и свежую кровь. Именно тогда они наняли молодого и совершенно неизвестного тогда художника Дона Росу. Тот привлёк редактора своей неколебимой уверенностью, что именно ему суждено возродить «Утиные истории».

Как и Баркс, Роса был самоучкой и учился рисовать по творчеству кумиров. Первые работы Росы для Gladstone — явное подражание Барксу: сюжеты он придумывал сам, но фон и позы героев перерисовывал из старых комиксов. Роса считал каноном только истории Баркса и ориентировался на них. Он перенёс действие в 1950-е и 1960-е годы, когда происходили события комиксов «Хорошего утиного художника», и сочинил ряд продолжений к его сюжетам.

С годами Роса и сам стал культовым комиксистом, сравнимым с Барксом. Его вклад в «Утиные истории» огромен. Он вернул интерес к уткам и проделал огромную работу, систематизируя комиксы Баркса. Проанализировав болтовню Скруджа о родне и былых похождениях, Роса составил его фамильное древо и написал биографию богатого селезня — графический роман «Жизнь и времена Скруджа Макдака».

«Жизнь и времена Скруджа Макдака» вдохновили лидера Nightwish Туомаса Холопайнена написать к этому комиксу саундтрек. Обложку альбома нарисовал сам Роса.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1940108">The Life And Times Of Scrooge</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/10900">Tuomas Holopainen</a> на Яндекс.Музыке

Жизнь Скруджа: хронология Дона Росы 1867 Скрудж родился в Глазго в семье Фергуса Макдака и Дауни О’Дрейк. Он был старшим ребёнком, позже у него появились сёстры Матильда и Гортензия. 1877 Чтобы заработать, Скрудж становится чистильщиком обуви. Первый клиент обманывает мальчика, расплатившись десятицентовой монеткой, бесполезной в Шотландии. Скрудж на всю жизнь сохранит монетку как символ успеха и поклянётся, что больше никому не удастся его провести. 1880 13-летний Скрудж уезжает в США и устраивается юнгой на речной пароход своего дяди Ангуса Макдака. 1882 Ангус уходит на пенсию и отдаёт пароход племяннику, но банда братьев Гавс уничтожает судно. Скрудж решает попытать счастья на Диком Западе. 1896–1899 После безуспешных попыток найти золото Скрудж приезжает на Клондайк, и ему улыбается удача. На Клондайке Макдак знакомится с владелицей салуна Золотцем Голди. Любовь к ней он сохранит на всю жизнь. 1902 Скрудж становится миллиардером и переезжает в деревушку Даксбург, штат Калисота. 1930 Макдак становится самым богатым селезнем в мире, но в погоне за наживой забывает о семье и окончательно с ней ссорится. 1942 Впав в депрессию, Скрудж решает уйти на покой и отгораживается от всего мира в своей усадьбе на Медвежьей горе. 1947 Скрудж встречается со своим племянником Дональдом и внучатыми племянниками Билли, Вилли и Дилли. В нём просыпается интерес к жизни, и вместе они отправляются навстречу приключениям. 1967 Неканоничная дата — подобно Барксу, Скрудж умирает в возрасте ста лет после жизни, полной приключений.

А 1987 году «Утиные истории» пережили главное в своей истории событие. Студия Disney начала выпускать мультсериал, основанный во многом на комиксах Карла Баркса… Но это уже другая история, которую мы скоро тоже расскажем.