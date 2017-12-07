Надежда Первухина о причинах молчания, новом цикле и Очень Хорошей Книге

Романтическое фэнтези, да ещё с юмором сейчас пользуется спросом. Отважные и бойкие героини всех возрастов в последние годы стали даже популярнее, чем вездесущие попаданцы и мрачные сталкеры. Одним из первопроходцев этого направления была Надежда Первухина, автор циклов «Имя для ведьмы» и «Город Щедрый». После перерыва в несколько лет Надежда возвращается в фантастику с серией «Девушка без права на ошибку», которую выпускает издательство АСТ. Пользуясь случаем, мы решили поговорить с писательницей.

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в литературу — и почему именно в фантастику?

Я пришла в литературу благодаря любимым книгам, прочитанным ещё в детстве, — Крапивину, Ковалю, Кассилю. Когда училась во втором классе, написала свой первый рассказ. И он был именно фантастический — с какой-то ядовитой фотографией.

Вы пишите в основном юмористическое фэнтези. С чем это связано? И кого считаете своими литературными «наставниками», если такие есть?

Я могу писать и глубоко трагические вещи. Но ведь жизнь и так довольно тяжкая штука. Лучше людей повеселить. Наставники — опятьтаки Крапивин и Коваль. Боготворю обоих.

Жизнь и так довольно тяжкая штука. Лучше людей повеселить

Откуда берёте темы и героев для своих книг? Заимствуете что-нибудь из жизни?

Из жизни и беру. Иногда темы снятся. Ещё они постоянно зудят в голове, их просто надо выкладывать на бумагу, иначе сгрызут.

Для вас литература — это в большей степени способ самореализации или вам важно что-то донести до людей?

Литература для меня — образ жизни, способ существования. Мне хотелось бы доносить людям чувства, которые я испытываю, но такое возможно лишь, как правило, через некоммерческие книги. Я, к примеру, пишу стихи. А кому сейчас нужны стихи? Кто их купит?

Несколько лет вы хранили творческое молчание, а затем сменили издательство. Можете ли рассказать о причинах? Как вам работается с АСТ?

Это причины личного характера: я потеряла двух близких людей и потом очень страдала, вообще не могла думать о творчестве. Только стихи и писала. Одно начинается так: «Купить себе, что ли, гроб». А потом благодаря подругам я ожила и попала в АСТ. Для меня большая честь работать с этим издательством, но работа только началась, так что моё дело — сочинять и радовать издательство и, надеюсь, читателей.

Расскажите о двух своих новых романах — «Принцесса с дурной репутацией» и «Королевство на грани нервного срыва» из серии «Девушка без права на ошибку». Чем они отличаются от ваших предыдущих циклов?

Добродушием. Не хочу там никого убивать, даже злодеев, все раскаются, исправятся и получится в итоге много света. Хотя сначала я всё же устроила резню в одной сцене, но потом её убрала. Этого и в жизни хватает. А ещё в романах будут мои стихи.

В героинях новых книг есть ваши черты? Похожи ли они на героинь предыдущих романов?

Я их придумала, ведь это девочки пятнадцати лет, и влюбилась в них, в их дружбу, в их язвительность, в их честность и красоту. Они не похожи на прежних героинь, ну, может, чуть-чуть…

Фэнтези с романтическим уклоном сегодня едва ли не самый популярный сегмент отечественной фантастики. Как думаете, почему сложилась такая тенденция?

Романтической любви, красивых жестов в жизни не хватает, в основном пробки с работы и на работу, — вот поэтому романтика и востребована…

Поддерживаете ли вы связь со своими читателями? Учитываете ли их мнение при написании новых книг?

Да, я с ними переписываюсь, общаюсь и в реале, советуюсь по поводу романов.

Ваши книги публикуются, у вас есть преданные читатели. А к чему вы стремитесь? Чего мечтаете достичь в будущем?

Написать Очень Хорошую Книгу, чтобы люди, читая её, становились светлее и не плакали.