Читаем «Три дерева до полуночи» — рассказ по миру Dragon Age из книги «Тевинтерские ночи» (часть вторая)

У нас на сайте — вторая часть рассказа из только-только вышедшего сборника «Тевинтерские ночи» по вселенной Dragon Age. Его у нас выпустило издательство «Азбука», которая работала над книгой вместе со знатоками игр и сеттинга. В прошлом году издательство провело конкурс переводчиков среди поклонников Dragon Age, победители которого и занялись рассказами «Тевинтерских ночей». С разрешения издательства публикуем открывающий сборник рассказ «Три дерева до полуночи» Патрика Уикса в переводе Вероники «Роны» Михайловой.

Похоже, империя Тевинтер вот-вот проиграет многовековую войну. Фанатики-кунари, осаждая имперские города, угоняют в свои лагеря сотни пленников. Непокорный эльф Страйф мечтает о побеге, а тевинтерец Мирион боится высунуться лишний раз. Смогут ли оба они спастись, если скованы одной цепью?

Патрик Уикс

Три дерева до полуночи

Часть вторая

Эльф с криком упал, и Мирион обернулся, стараясь не злорадствовать: кто тут неуклюжий и спотыкается буквально обо все в этом треклятом лесу…

Тут он увидел стрелу, что вошла Страйфу в спину и вышла спереди; кровь уже стекала ниже левых ребер. Эльф рухнул в грязь, покатился — и цепь натянулась,

дернув Мириона за лодыжку.

Резко ударившись о камень и взглянув в небо, он увидел, как еще одна стрела просвистела там, где он только что стоял. Мирион со стоном сел.

В ста шагах ниже по течению стояли кунари.

Их было не меньше дюжины. Распрямившийся Мастер Охоты держал лук, наложив на тетиву еще одну стрелу. Даже на таком расстоянии Мирион узнал его лицо, выкрашенное в черное и белое.

Еще одно лицо рядом с ним — золоченое, принадлежавшее Баз-таару — озарилось дикой улыбкой. Он поднял массивный топор с двумя лезвиями: каждое — больше обеденной миски, с жуткими шипами.

— Баз! Вы проворны, но Кун ведет нас к вам! Баз-таар не теряет тех, кто под его присмотром!

Вдруг по плетеной броне чиркнула стрела, и Баз-таар изумленно взревел.

Мирион заозирался: Страйф уже был на ногах и держал лук со звенящей тетивой, принесенный Ирелин.

— Присмотрись-ка получше, Баз-твар! — вскричал Страйф без малейшей дрожи в голосе, даром что был ранен. Затем пригнулся, и очередная стрела Мастера Охоты промчалась мимо его головы.

— Отойди за бревно! — прошипел Мирион, призывая магию.

В этом лесу она была неустойчивой, опасной, в одно мгновение — тяжелой, в другое — подвижной. Мириону уже приходилось творить заклятия в тех местах, где Завеса истончилась, и призывать магию, преодолевая небольшое сопротивление… Но тогда было по-другому. Сейчас на краю сознания мельтешило что-то еще. Сосредоточенный на чарах Мирион старался пока не замечать этого.

В то время как Мастер Охоты и Баз-таар отступали, другие кунари шли вверх по реке, воздев над головами широкие мечи и массивные щиты.

Мирион высвободил магию, и из его рук вырвалась молния. Ее потрескивающими завитками он оплел одного из кунари и швырнул его к стоящим в воде соратникам. Всех их скорчило в пляске боли.

— За Джасекку, — пробормотал Мирион, позволив гневу направлять его разум.

Страйф врезался в него и сшиб с ног; мигом позже новая стрела Мастера Охоты прошила воздух вместо беглецов.

— Ты говорил про бревно, — произнес эльф напряженным от боли голосом.

Мирион с трудом поднялся:

— Внутренняя, внешняя…

Вместе они перелезли через бревно и присели за ним.

— Как спина?

— Не помру, уж точно не от этого… Сломай стрелу где-нибудь под оперением.

Мирион, борясь с отвращением при виде стрелы, торчавшей из тела эльфа, взялся за нее. Древко хрустнуло.

— Готово. Что теперь?

— Погоди-ка…

Страйф со вздохом потянулся к животу, из которого выглядывал наконечник, резко выдернул обломок и прерывисто охнул:

— Титьки Андруил!..

Мага едва не стошнило. Однако если Страйф смог вынести такую боль, то и он, Мирион, выдержит кошмарное зрелище.

— Ну что, бежим?

Страйф отбросил сломанную стрелу, взял собственную и выстрелил. Один из кунари схватился за горло и повалился в реку. Эльф удовлетворенно хмыкнул:

— У меня двадцать стрел. Если умирать, то с пустым колчаном.

Мирион кивнул, вновь призывая магию. Это удавалось ему по-прежнему легко, но странное чувство усилилось… Что-то таилось на краю Завесы, что-то ощущало, как он тянет нити магии. Однако Мирион опять проигнорировал это чувство; теперь его молния повергла в реку сразу двух корчащихся кунари-воинов.

Висп-дартс и вино со льдом. Крохотное печенье с медом и запеченными орехами, которое подавали в кафе на холме, откуда открывался вид на порт… Все это погибло вместе с Вентусом. Кунари заплатят.

Стрела вонзилась в бревно на расстоянии ладони от его лица. Посмотрев на реку, Мирион встретился взглядом с Мастером Охоты. В холодных глазах, обрамленных черными и белыми полосами, светился расчетливый ум. Кунари вынул еще стрелу.

— Вы слабаки, баз! — крикнул бежавший вдоль берега Баз-таар, размахивая топором. Его кровожадная улыбка устрашала. — Кун научит вас повиновению!

Страйф выстрелил снова. Стрела угодила в веревочный узел на броне и пригвоздила Баз-таара к дереву.

— Баз-твар! У меня было пятьдесят лет, чтобы научиться повиновению! — отозвался он чуть неровным голосом. — И учителя посильнее тебя, кого бы ты из себя ни строил!

Но тут он застонал от боли: в руку, пронзив бревно насквозь, вошла стрела Мастера Охоты.

Мирион вскинул ладони. Раз Завеса здесь тонкая, самое время увидеть, на что он действительно способен. Он потянулся за Завесу, собирая столько силы, сколько мог…

И лес гневно взревел.

Заклинание Мириона превратилось в ничто, а из чащи вывалился исполин из дерева и камня. Ростом он был с голема, передвигался на четырех деревянных ногах с каменными ступнями, покрытыми рунами и мхом. Каменное тело оплетал дикий виноград, а воздетые деревянные руки заканчивались лезвиями из толстого металла; их кромки светились от лириума.

— Дыхание Думата! — выругался Мирион, когда тварь прыгнула на него.

Он приготовил еще одно заклятие, но Страйф хлопнул его по плечу:

— Никакой магии! Это Хранитель Леса!

Эльф оттащил его. Оба пошли, спотыкаясь, но цепь зацепилась за корень, и Мирион рухнул на спину. Страйф, покачиваясь, стал рядом, но его руки совсем не дрожали,

когда он поднял их перед монстром.

— Андаран атиш’ан! Андаран атиш’ан, демон все побери! Должно же сработать!

Следующая стрела поразила дерево возле Мириона. Он взглянул на Мастера Охоты, затем вновь на Хранителя Леса:

— Я не могу сражаться с ним без магии!

Теперь приближались еще и воины-кунари. Вскоре Страйфу и Мириону отрежут все пути к отступлению…

— Сражаться вообще нельзя! Андаран атиш’ан!

Мирион видел, что Мастер Охоты уже приготовил стрелу.

— Возможно, нам и не нужно… — Маг дернул за цепь, схватил Страйфа и потянул его влево.

Теперь огромный Хранитель Леса стоял между ними и Мастером Охоты.

— Внутренняя, внешняя, внутренняя… Ну же, чтоб тебя!

Миновав Хранителя, маг заметил, как сморщились нарисованные полоски вокруг глаз Мастера Охоты. Тот впился в беглецов взглядом, однако опустил лук.

— Слушай, тупая груда камней, я здесь не затем, чтобы драться! — крикнул Страйф монстру, вскакивая на ноги.

Хранитель поднял гигантскую руку с клинком… но замер, когда один из воинов-кунари нанес ему удар в спину. Он среагировал мгновенно — развернулся к воину, так и стоявшему с поднятым мечом. Меч был длинным и широким, достаточно большим, чтобы одним ударом располовинить бронто.

К несчастью для кунари, Хранитель был крупнее бронто.

Лезвие Хранителя опустилось и рассекло воина надвое.

— Отлично. Вот так и убивайте друг друга, — пробормотал Мирион, оборачиваясь к Страйфу.

Тот был бледен и смотрел остекленевшими глазами.

— Ну же, остроухий! Хочешь сдаться раньше меня?!

Тут Страйф сфокусировал рассвирепевший взгляд на Мирионе:

— Не дождешься, магистр.

Внутренняя стопа, внешняя, внутренняя… Так они и убежали.

Едва звуки боя остались позади, как Страйф упал. Теперь Мирион мог избавить руку эльфа от стрелы.

— Ты уверен, что ее нужно вынуть?

— Иначе я не смогу стрелять, уж поверь, — прохрипел Страйф. — Сквозь бревно, надо же! Мощный выстрел, клянусь Андруил. Будь у меня такой лук, я бы… Его раны были чистыми — или казались таковыми, — но он потерял много крови.

— Знаешь какие-нибудь лечебные заклинания? — спросил Страйф, перевернувшись на живот.

— Всего парочку. С молниями я управляюсь лучше.

Мирион выдернул стрелу, и Страйф хмыкнул, не позволив себе издать другого звука. Он надеялся, что сумерки скрыли боль, проступившую на лице.

— У меня была подруга по имени Джасекка. Она работала с духами. Однажды даже заново прирастила отрубленную руку мужчине.

— Похоже, она была могущественным магом.

— Увы, недостаточно могущественным, — вздохнул в темноте Мирион. — Я видел ее в том шатре.

Страйф поразмыслил над этим:

— Выходит, ты подарил покой и ей, и Танту.

— Я научился от нее паре трюков, — быстро и деловито произнес Мирион. — Может, сумею хотя бы закрыть твои раны. Насколько безопасно колдовать сейчас?

— Хранители Леса — существа редкие. Удивлюсь, если в одном дне пути отсюда найдется второй такой. — Страйф ощутил, как гудящее тепло проникает в спину, и слегка расслабился. — Благодарю.

Позади него раздался треск разрываемой ткани.

— Посмотрим, получится ли перевязать.

— По крайней мере, я все еще могу стрелять.

Сколько стрел осталось в колчане? Восемнадцать? Возможно, что и девятнадцать.

— А та стрела, что ты вытащил? Годится для стрельбы?

— Не хочешь ли заодно надушенную подушку, для удобства?

Обмотав торс Страйфа самодельным бинтом, Мирион завязал его под мышкой.

— Вот это уже похоже на тебя, магистр, — поморщился Страйф, когда ткань затянулась. — Совсем неплохо. Случалось перевязывать рабов после кровавых обрядов?

— У меня и рабов-то нет, остроухий кретин.

Страйф обернулся, вскинул бровь:

— Да что за горе-магистра ко мне приковали?

— Я не магистр! — огрел его взглядом Мирион.

В темноте Страйф мог различить разве что его брови. Маг вздохнул и покачал головой:

— Магистры — выходцы из знатных родов! А я из семьи рабов. В городе мне удалось поселиться только потому, что я открыл в себе магический дар, и владелец фабрики, где мы работали, принял меня в семью. — Мирион сглотнул. — Я никто. Видел горящие лампы на улицах Вентуса? Это я зажигаю их с помощью магии. Такая у меня работа.

Страйф осторожно потянулся. Стрелять он сможет.

— Хочешь секрет? — Встав, он обнаружил, что ноги вновь его держат. — Я вырос в эльфинаже Старкхэвена.

— А я думал, что ты долиец…

— Я очень болтлив, и это мне аукнулось, — улыбнулся Страйф. — Трудно поверить, знаю. Я врезал страж нику, избивавшему эльфийских детей. Тот вернулся с другими стражниками, и мне пришлось бежать в лес. Долийцы нашли меня и взяли в свой клан. Я научился у них всему, чему мог, но…

— Но ты тоже никто, — рассмеялся Мирион.

Страйф ухмыльнулся:

— Что ж, у нас осталось всего несколько часов, а в моем колчане больше дюжины стрел. — И он посмотрел на потемневшее небо. — Кунари дышат нам в затылок. Наверное, не стоит надеяться, что Хранитель перебьет их всех.

Маг вздохнул:

— Твоя подруга сказала, что вернется к полуночи. Думаешь, мы сумеем так долго ускользать от них?

— Не знаю, — ответил Страйф. — С моими ранами и твоим…

— …Полным неумением выживать в этом дурацком лесу? — закончил Мирион.

— Недостаточно близким знакомством с дурацким лесом, назовем это так, — захохотал Страйф. Затем прищурился и серьезно продолжил: — Нет. Пару часов мы продержимся, но потом нас поймают.

— Ну если поймают, — протянул ему руку Мирион, — заставим их об этом пожалеть.

Когда под клинками Хранителя Леса пал четвертый кунари, Мастер Охоты решил: пора.

Пока Баз-таар и его воины рубили монстра, Мастер Охоты убрал лук и приготовил длинное копье.

Он неторопливо шагнул вперед, легко переставляя ноги и наблюдая за тем, как движется Хранитель. Тот махал лезвиями быстро, но в четком ритме. Мастер Охоты замер, стал выжидать…

Его копье вонзилось между кружившими лезвиями туда, где у существа могла быть шея. Широкое острие пробило камень.

Хранитель пошатнулся, и тогда Баз-таар и воины подсекли ему ноги. Хранитель обернулся к Мастеру Охоты, клинки вспыхнули алым в закатном свете.

Но Мастер Охоты просто сдвинулся — и лезвие прошло мимо. Легким движением копья он отбросил второе лезвие, не оставившее на нем и царапины, а затем ударил снова, вложив в выпад всю свою мощь.

Копье вошло в дыру, оставшуюся от первого удара. Хранитель вздрогнул. Какая бы магия ни одушевляла это существо, копье поразило его. Клинки упавшего монстра все еще подергивались, а кретины-охранники продолжали бить по ним.

— Довольно! — рявкнул Мастер Охоты.

— Мы должны убедиться, что враг уничтожен! — вскричал Баз-таар и опустил свой огромный меч, обрубая одно из лезвий.

Мастер Охоты подошел к надзирателю и схватил его за плечо:

— Нам не пришлось бы сражаться с ним, если бы твоя охрана не напала первой.

— Это чудовище противно природе! — рывком высвободился Баз-таар.

— Мы зря тратим на него время. — Мастер Охоты уставился на бревно, за которым недавно прятались лучник и маг. — Тварь неведома Кун. А наша добыча ушла дальше в лес. Мы должны отпустить обоих, — покачал он головой.

— Что? Зачем?!

— Вся эта охота — ошибка, — повернулся Мастер Охоты к Баз-таару, чье лицо исказилось от ярости. — Мы слишком многого не понимаем.

— Что тут понимать?! — Баз-таар указал на лес, куда сбежали пленники. — Они — баз! Мои баз! Ты выследишь их, и мы их убьем!

— Один из них — эльф, — поправил Мастер Охоты. — Он легко ступает по лесу, несмотря на то, что был схвачен в городе. В лесной чаще таится древняя магия, неизвестная нам, но известная эльфу. Мы должны вернуться с более крупными силами. И взять Ашаада, который знает леса…

— Вашедан! — Баз-таар стер грязь с огромного меча. — Пока я командую надзирателями, ты подчиняешься мне!

Один из семерых охранников, оставшихся в живых, подошел и неловко замер возле Баз-таара.

— Чего тебе?! — рявкнул тот, обернувшись.

— Баз-таар, — нерешительно начал охранник, — один из нас слишком тяжело ранен, чтобы идти дальше. Ему нужен лекарь.

Мастер Охоты посмотрел на лежащего кунари. Судя по застывшему лицу, тот стоически претерпевал боль. Из уродливой раны на животе сочилась кровь.

Мгновение спустя меч Баз-таара взлетел и опустился.

— Лекарь больше не нужен. Выдвигаемся!

И Баз-таар в сопровождении напуганных охранников последовал за беглецами тяжелым шагом.

Мастер Охоты долго глядел на мертвеца, а затем отправился за Баз-тааром вглубь леса.

Взошедшая луна лила свой бледный свет сквозь ветви на лесное покрывало. Мирион и Страйф вновь слышали шаги позади.

Беглецы шли так быстро, как только могли. Их цепь, теперь грязная, задевала прятавшиеся во тьме корни и камни. Однако Страйф шел все медленнее из-за ран, да и Мирион слишком устал, чтобы понукать его. В какой-то момент маг запнулся, Страйф поднял его, и они продолжили идти, закинув руки друг другу на плечи.

Внутренняя стопа, внешняя, внутренняя, внешняя…

— Когда мы уже развернемся и дадим им бой? — спросил Мирион, тяжело дыша.

— Скоро, — ответил Страйф. — Как увидишь мертвое дерево, похожее на указующую длань, иди влево.

— Понял.

Они шли. Звон ударяющегося о ветки металла позади них усилился. На открытой равнине Мирион, вероятно, увидал бы преследователей, едва повернув голову. Но как скоро заметят самих беглецов?

Через поляну от них вырисовывался холм футов в десять высотой, крутой, покрытый мхом. Перед ним — упавшее дерево. Его извилистые ветви выглядели нелепо. Похоже на пальцы: один вытянут, остальные сжаты.

— Вот оно, — пробормотал Страйф, и Мирион свернул влево.

Вскоре он обнаружил, что карабкается по природной лестнице из корней дерева. Ноги в сандалиях поехали по скользкому мху, но Страйф подхватил мага. Спустя мгновение они уже находились на вершине холма и смотрели на тропу, по которой пришли.

— А теперь встанем здесь и сразимся, — объявил Страйф.

Мирион кивнул:

— Сомневаюсь, что кунари различат ступеньки во мраке.

— Вир Адален, — сказал Страйф и ухмыльнулся: его белые зубы сверкнули в лунном свете. — Путь Леса. Разумно принимайте дары охоты. Обычно речь идет о пойманной пище. Но сейчас мы принимаем другие дары охоты — мои знания об этом небольшом холме.

— Снова мудрость твоей Владычицы Охоты? Возможно, в чем-то ваши боги и не промах.

Мирион стал призывать магию — та подчинилась, быстрая и сильная, и уже не было намека на опасность, которую он чувствовал до появления Хранителя. Маг добавил тоном аристократа:

— Заставлю моих рабов извиниться за то, что в нее не верили.

Смеясь, Страйф вынул стрелу:

— А ты не такой уж скверный парень, магистр!

— Да и ты тоже, остроухий.

Кунари вышли на поляну, и первая стрела Страйфа пронзила плечо одного из охранников. Тот попятился, воя от боли.

Мирион высвободил магию, и к двум кунари рванулась молния. Те вмиг затряслись и упали. Стрела просвистела у щеки, заставив мага отпрянуть. Он уже смутно видел на опушке Мастера Охоты.

Тем временем Страйф выстрелил еще дважды; его руки, пускавшие стрелы, расплывались во тьме. Ревевшие от ярости и боли кунари шли вперед. Некоторые полегли, но этого было недостаточно.

Мирион сосредоточился. У подножия холма родилось охваченное молниями облако. Угодившие внутрь него кунари кричали от того, что к ним льнули светящиеся завитки. Страйф свалил еще одного врага, угодив ему в горло.

Но тут в нескольких дюймах от лица Мириона, стоявшего на краю холма, мелькнула мясистая рука. Маг отшатнулся в изумлении. Затем покачнулся, ощутив болезненный толчок, посмотрел вниз и увидел кровь на правом предплечье, где его задела стрела.

Подтянувшись на одной руке, Баз-таар перевалился через край. В другой он держал свой огромный топор.

— Баз! — взревел он со свирепой улыбкой, после чего выбил из рук Страйфа лук и поверг на землю эльфа. — Вы устроили неплохую гонку, но теперь увидите, что никто не может сбежать от Антаама!

Все было кончено. Мирион упал на колени перед скорчившимся Страйфом и схватил его за руку. Баз-таар хохотал, стоя над ними. Остальные кунари поднимались с поляны.

Тут Страйф на мгновение сжал ладонь Мириона. Мага повело от боли в руке, но он сдержался.

— Тупой рогач, — рявкнул он, медленно поднимаясь на ноги, — тебе меня не одолеть! На, смотри!

Он поднял неповрежденную руку к луне и усмехнулся, ничуть не уступая в заносчивости Баз-таару.

— Сколько твоих бойцов мы убили? Ты хоть понимаешь, что натворил, сковав нас вместе, Баз-твар?

Баз-таар поднес свой топор к подбородку Мириона:

— И что же, маленький баз?

— Ты научил нас быть единым целым, — ответил Мирион, а затем вскричал: — Внутренняя!

И выбросил вперед ногу, одновременно со Страйфом.

Сковывавшая их цепь захлестнула Баз-таара чуть выше лодыжек. Большой кунари повалился прямо на Мириона, потеряв в темноте топор. Мирион толкнул, Страйф пнул, и Баз-таар заскользил, но тотчас перекатился на спину, силясь предотвратить падение на поляну.

— Цепь! Давай! — вскричал Страйф.

Когда Баз-таар сполз с Мириона, эльф подскочил к нему с другой стороны и обмотал шею цепью.

— Тяни!

Но этого было мало.

Созданное Мирионом облако молний рассеялось, другие кунари уже лезли вверх, чтобы освободить командира и прикончить мага.

Мирион цеплялся за рыхлую землю, чтобы вес Баз—таара не увлек его с края холма. Все их усилия, его и Страйфа, вся их боль — все напрасно.

Баз-таар сдавленно вскрикнул, зарыв одну руку в землю и ухватившись другой за цепь вокруг горла.

Двое кунари достигли вершины холма, подтянулись и теперь возвышались над Мирионом. В лунном свете топоры сияли, как кости.

И тогда над головами воспарила похожая на привидение белоснежная сова. Птица села на землю между Мирионом и Страйфом.

— А вот и полночь, — удовлетворенно отметил эльф.

Воздух вокруг совы замерцал — и на холме появилась громадная медведица. Зарычав на кунари, она ударила одного огромной лапой, когтями пробив броню и плоть. Тот полетел с вершины холма на поляну.

Его собрат взмахнул топором, но медведица сомкнула пасть на рукояти и раздробила оружие. Еще миг, еще один удар когтей… Кунари растянулся на поляне, а медведица издала рев, вложив в него всю ярость леса.

— Мастер Охоты! — вскричал Баз-таар, по-прежнему пиная воздух и хватаясь за цепь. — Исполни свой долг! Уничтожь тех, кто угрожает Кун!

— Да, — ответил Мастер Охоты. — В этом весь смысл… Баз-твар.

Внезапно поляну накрыла тишина; все были поражены.

Мастер Охоты отбросил лук.

— Ко мне, Антаам! — задыхался Баз-таар.

— Я не из Антаама, — улыбнулся Мастер Охоты, пока другие кунари в замешательстве смотрели на него.

Одним плавным движением он снял копье со спины и метнул через всю поляну. Баз-таар содрогнулся от удара. И затих.

Оставшись безоружным, Мастер Охоты поднял руки, затем, словно дело происходило в разгар светского бала, он вежливо поклонился. Его суровое раскрашенное лицо озарилось учтивой улыбкой.

— Я Саарбрак из Бен-Хазрат.

Остальные кунари поползли прочь, подставив спины Мириону, Страйфу и медведице так, словно их собрат вдруг обернулся наиболее серьезной угрозой.

— До меня дошли слухи, — произнес Саарбрак, шагая вперед и глядя на кунари, — что Антаам, захватив Вентус, действовал вопреки воле Кун. — Он выглядел разочарованным. — Некоторые баз теперь называют нас монстрами. — Он указал на Мириона и остальных, застывших на холме. — И они правы. Именно в этом — угроза для Кун. Хасс эбала вараад нирад, — произнес он, вынимая копье из тела Баз-таара. — Слежу за теми, кто из моего народа.

Он опустил копье, но так, чтобы можно было мгновенно поднять его — на всякий случай.

Медведица, замерцав, превратилась в Ирелин, чьи мех и кожа засияли в лунном свете. Эльфийка посмотрела на кунари и сказала:

— Ступай с миром, Саарбрак из Бен-Хазрат. Это место не для тебя.

Саарбрак кивнул и поднял лук, быстро отсалютовав:

— С копьем мне привычнее.

— А мне показалось, выстрел был что надо, — похвалил Страйф, держась за раненый живот.

— Я целился в руку, — ухмыльнулся Саарбарк, осторожно укладывая перед ним громадный лук. — Удачи.

Он направился в лес, сурово взглянув на других кунари, которые последовали за ним, опустив голову и плечи.

Через несколько мгновений на поляне остались лишь Мирион, Страйф, Ирелин и труп Баз-таара.

Выйдя вперед, Страйф поднял ногу. Тело Баз-таара соскользнуло с крутого склона, издав стонущий лязг.

— Чуть не опоздала, милая.

— До полуночи еще минимум пара часов, — парировала эльфийка. — Тебе повезло, что я вообще появилась.

Страйф рассмеялся:

— Справедливо. Не думаю, что ты вспомнила про отмычку.

— Я спешила. — Ирелин пожала плечами. — Мы все еще можем отрезать шему ногу.

Мирион побледнел, но Страйф снова рассмеялся:

— А вдруг я смогу прострелить кандалы из лука, что он мне оставил?

— Натяни его сначала. — Ирелин закатила глаза. — Лук высотой с тебя самого.

— Возможно, придется попрактиковаться. — Страйф, прихрамывая, подошел к массивному топору Баз-таара и поднял его обеими руками. — Вот это подойдет. Мирион, тебе лучше сидеть смирно, как мышка.

Мирион откинулся назад, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в руке:

— Да пожалуйста.

Потребовалось три сильных удара, каждый из которых отзывался в ноге Мириона неприятной дрожью.

Но вот засов на браслете лопнул. Страйф отступил, волоча по траве дребезжащие оковы, уронил топор и потянулся:

— Ох, наконец-то.

Вытянув ногу, Мирион стряхнул сломанные кандалы:

— Только не скучай по мне слишком сильно.

— Думаю, главный урок этого дня я усвоил, — рассмеялся Страйф. — Ирелин, если ты не против разбить здесь лагерь, мы отдохнем и утром отправимся к клану.

— А что насчет него? — указала она на Мириона.

— Знаю-знаю, это место не для меня, — отмахнулся маг. — Дайте руку перевязать, поспать ночку — и я пойду.

Страйф хлопнул его по плечу — не по тому, которое продолжалось раненой рукой.

— Ты прав, шем. Этот лес не для тебя… Но ведь когда-то и я был здесь чужаком.

Мирион нерешительно улыбнулся старому эльфу. Он не знал, что принесет им новое утро.

Но, во всяком случае, он останется здесь, чтобы это увидеть.