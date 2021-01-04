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    #топ книг

    Фантастические шпионские триллеры: новинки на русском

    4 января 2021
    Издательство fanzon
    04.01.2021
    15165
    1 минута на чтение
    #топ книг
    Фантастические шпионские триллеры 3

    В последние годы выходит всё больше фантастики, в которой присутствуют элементы других жанров и направлений. Например, детективов, политических триллеров или комедии. Не обходят фантасты вниманием и истории о шпионах. И сегодня мы поговорим о трёх романах, которые недавно вышли на русском языке, в центре сюжета которых именно тайные агенты, противостояния разведок и секретные операции.

    Адам Пшехшта — «Адепт»

    Фантастические шпионские триллеры

    События «Адепта» разворачиваются в Варшаве начала XX века, когда Польша была в составе Российской Империи. В городе, как и во многих других районах планеты, появились территории, анклавы, откуда в мир просачиваются магия и демоны. Их оградили заборами из серебряных прутьев, но различные алхимические вещества в анклавах представляют серьёзный научный и военный интерес.

    Роман Пшехшты полон приключений и экшена, однако весомая часть истории представляет из себя мрачноватый детектив с расследованиями загадочных убийств и вмешательством сверхъестественного. Эти события оказываются связаны со стремлением поляков к независимости, а одним из главных героев выступает офицер русской гвардии, выполняющий в Варшаве тайную миссию. Автор отлично воссоздаёт атмосферу эпохи и фокусирует внимание на политических интригах, в хитросплетениях которых приходится разбираться героям.

    Ханну Райаниеми — «Страна вечного лета»

    Фантастические шпионские триллеры 1

    1938 год, депрессивный Лондон с постоянными дождями, Холодная война, работа разведки… В романе «Страна вечного лета» к этой картине автор добавляет эфирные технологии, которые позволили найти путь к Стране вечного лета — этакому загробному миру, куда можно попасть по специальному Билету. Живые же в мире Райаниеми вполне могут позвонить умершим по телефону.

    За контроль над загробным миром ведут борьбу Советский Союз и Великобритания. Оба государства стараются избегать открытого конфликта, предпочитая действовать методами тайной войны.

    Главная героиня книги Рэйчел Уайт — агент британской контрразведки. Она случайно узнала, что в Летнем управлении есть советский «крот». Если она доложит об этом наверх, то лишится карьеры, которую с таким упорством выстраивала. У шпиона есть высокопоставленные друзья, и чтобы задержать его, ей придётся играть не по правилам.

    Роб Харт — «Склад»

    Фантастические шпионские триллеры 2

    События романа Роба Харта разворачиваются в будущем, где условия жизни повсеместно ухудшились, однако миллиардер Гибсон Уэллс нашёл решение проблемы с помощью своей корпорации «Облако». Каждый, кто устраивается туда на работу, получает всё необходимое, но за это сотрудникам по сути приходится отказаться от свободы.

    «Облако» тщательно хранит свои секреты, добраться до которых хотели бы многие конкуренты. Таинственный наниматель даёт одной из героинь романа, лазутчице Циннии, устроится в «Облако», найти в нём уязвимости и дискредитировать корпорацию. Едва начав работу, она знакомиться с другим новобранцем компании, сотрудником отдела безопасности Пакстоном. Во внешнем мире он лишился всего и потому полон решимости стать для компании ценным сотрудником.

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    Издательство fanzon
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