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    Книги
    #анонс #дайджест

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021

    2 сентября 2021
    02.09.2021
    6049
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021

    С приходом осени книжный поток не останавливается. В сентябре издатели особенно порадуют поклонников хоррора, мистики и научной фантастики. Впрочем, и любители других жанров не останутся обделенными. Среди новинок первого осеннего месяца — книги Ника Перумова, Джина Вулфа, Р. Скотта Бэккера, Дина Кунца, Сары Дж. Маас и многих других интересных авторов. По традиции рассказываем о самых любопытных релизах.

    Научная фантастика

    Брайан Герберт, Кевин Андерсон «Дюна: Герцог Каладана»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 2

    Герцог Лето Атрейдес, отец Муад’Диба, правитель Каладана. Честный, преданный, благородный человек, который сильно отличается от подлых интриганов из Великих и Малых Домов. И это его история.

    Что нас ждёт: первый роман «Каладанской трилогии» из цикла «Вселенная Дюны», где рассказано о жизни Атрейдесов на Каладане.

     

    Ник Перумов «Александровскiе кадеты» (в двух томах)

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 6

    Альтернативная Россия, где император Александр III не умер в 1894 году, а потому история пошла немного иным путем. Так, Россия не проиграла войну с Японией — та фактически завершилась вничью. Но в стране назревают волнения, разгорается эсеровский террор. Юный Федор Солонов, сын полковника, недавно вернувшегося из Маньчжурии, поступает в Александровский кадетский корпус. И во время учебы Федор с товарищами оказываются замешаны в странные дела…

    Что нас ждёт: новый роман известного мастера фэнтези, на сей раз в жанре альтернативной истории. Первый том запланированной трилогии.

     

    Джин Вулф «Пятая голова Цербера»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 3

    Далеко от Земли находятся планеты-близнецы Сент-Анн и Сен-Круа, где, по легенде, некогда обитали разумные оборотни. Считается, что они вымерли после прихода людей, но один учёный верит, что оборотни скрываются и их всё ещё можно найти… 

    Что нас ждёт: внецикловый роман классика американской фантастики, впервые вышедший в 1972 году. Ранее на русском печатался только в самиздате. 

     

    Дэвид Веллингтон «Последний астронавт»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 4

    Салли Дженсен была ведущим астронавтом НАСА, но после неудачной экспедиции на Марс осталась не у дел. Однако, когда огромный инопланетный объект вошел в Солнечную систему и направился к Земле, Салли вновь оказалась в строю. 

    Что нас ждёт: внецикловый НФ-роман, номинант на премию Артура Кларка — 2020.

     

    Чарльз Соул «Расцвет Республики. Свет джедаев»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 7

    Под управлением Республики в Галактике царит мир, на страже которого стоят рыцари-джедаи. И они готовы отразить любую угрозу…
    Что нас ждёт: роман из серии «Звёздные войны» об эпохе раcцвета Республики, когда Орден джедаев был на вершине могущества.

    О серии

    Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»

    Расцвет Республики, Траун и Квай-Гонн: какие книги по «Звёздным войнам» выйдут у нас в 2021-м?

     Кот-император |  21.10.2020

    Издательство fanzon поделилось планами.

    «Звёздные войны: Расцвет Республики». Чего ждать от новой эры в истории джедаев? 6

    «Звёздные войны: Расцвет Республики». Чего ждать от новой эры в истории джедаев?

     Илья Глазков |  08.01.2021

    Введение в новую эпоху «Звёздных войн»: джедаи круглого стола, пираты-анархисты, просвещённые политики — и никаких Скайуокеров!

    Антология «Вперёд»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 1

    Проблемы искусственных интеллектов, видеоигры, клонирование, генная инженерия, климатический апокалипсис — об этом рассказывают повести Блейка Крауча, Амор Тоулз, Пола Дж. Тремблея, рассказы Вероники Рот, Н. К. Джемисин, Энди Вейера.

    Что нас ждёт: сборник фантастических историй о столкновении человечества с проблемами будущего.

    Фэнтези

    Р. Скотт Бэккер «Нечестивый Консульт»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 10

    Двадцать лет прошло после появления сверхчеловека Анасуримбора Келлхуса, который ныне стал первым в истории Аспект-Императором. Но принесло ли правление Келлхуса благо человечеству? 

    Что нас ждёт: заключительный роман тетралогии эпического фэнтези «Аспект-Император» из цикла «Второй Апокалипсис».

     

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 9

    Блажка — первая женщина, сумевшая стать вождём братства полуорков. Но первый год её правления выдался крайне тяжелым: разруха, голод, монстры, козни врагов. Блажка принимает решение покинуть земли Ублюдков и отправиться в путешествие в край эльфов, надеясь преодолеть давнюю вражду.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Серые ублюдки», герои которого — воины-полуорки. 

     

    Адам Пшехшта «Тень»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 8

    Варшавская республика пытается сохранить нейтралитет, балансируя между
    Германией и Россией. Однако в магических анклавах появляются
    посланники Проклятых. А главные герои, русский офицер Самарин и польский алхимик Рудницкий, вновь оказываются втянуты в водоворот политических и светских интриг. 

    Что нас ждёт: заключительный роман трилогии Materia Prima, гибрида фэнтези и альтернативной истории.

     

    Сара Дж. Маас «Королевство серебряного пламени»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 17

    Обложка английского издания

    Сестра Верховной правительницы Двора ночи Неста обретает силу, непонятную и неподвластную ей самой. Родичи отправляют девушку в Дом ветра осваивать древнее воинское искусство валькирий. А тем временем королева людей Бриаллина завладевает Короной, магическим артефактом из Сокровищницы ужасов, и способна теперь подчинить своей воле любого смертного. Чтобы ей противостоять, нужно найти два других артефакта — останавливающую время Арфу и способную воскрешать мертвых Маску. Добыть сокровища предстоит именно Несте…

    Что нас ждёт: роман американской писательницы, чьи книги переведены на 35 языков. Формально это пятый роман цикла «Королевство шипов и роз», но его тома связаны друг с другом только местом действия и проблемами взаимоотношений людей с фейри.

    Мистика и хоррор

    Дин Кунц «Мистериум»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 12

    Мальчик Вуди Букмен не говорит — вообще. Однако он может обмениваться мыслями, правда, не с людьми, а с собакой — ретривером Киппом. Именно им двоим выпало противостоять чудовищному злу. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман знаменитого мастера мистических триллеров.

     

    Пол Тремблей «Голова, полная призраков»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 13

    Девочка-подросток Марджори Барретт страдает от шизофрении, и врачи не в силах ей помочь. Тогда родители обращаются к священнику, который предлагает провести обряд экзорцизма. А чтобы покрыть расходы, семья Барретов соглашается на участие в реалити-шоу…

    Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат премии Брэма Стокера — 2015. Стивен Кинг в свое время сказал, что эта книга его по-настоящему напугала.

     

    Хосе Карлос Сомоза «Кроатоан»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 14

    Недалекое будущее. Шестого сентября мир сходит с ума: люди, животные, насекомые срываются с места и идут, ползут, летят в едином ритме, неведомо куда. Осознанной цивилизации грозит исчезновение. Апокалипсис предвидел покойный профессор-биолог Карлос Мандель, и ученики профессора пытаются расшифровать его послание, способное, возможно, спасти человечество. Но удастся ли им понять сообщение, состоящее из единственного слова «Кроатоан»?

    Что нас ждёт: внесерийный роман испанского писателя, который обычно специализируется на детективах и триллерах. 

     

    Якуб Малецкий «Дрожь»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 16

    Конец Второй мировой войны. Поляк Ян Лабендович отказывается помочь немецкой беженке, и та его проклинает. Вскоре у Яна рождается сын-альбинос, чья жизнь оказывается мистическим образом переплетена с жизнью изувеченной взрывом девушки… 

    Что нас ждёт: масштабная сага, охватывающая почти весь XX век, с конца 1930-х годов до середины 2000-х. Сочетание реализма, романтики, психологического триллера и мрачной мистики. Лауреат премии имени Ежи Жулавского — 2016.

     

    Эд Курц «И создал из ребра я новый мир»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 15

    В небольшом городке Личфилд в разгар Второй мировой войны частный детектив Джордж «Джоджо» Уокер сталкивается с ужасным кошмаром, когда пытается расследовать жестокое убийство на ярмарке. Возможно ли, что в деле замешана черная магия?

    Что нас ждёт: детективный хоррор, стилизованный под классический американский нуар в духе Хэммета и Чандлера. 

     

    Адам Симкокс «Отряд мёртвых»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 11

    Во время очередной операции полицейский инспектор Джо Лазарус находит …
    собственный труп. А ещё встречает девушку Дейзи-Мэй, которая желает завербовать его в «Отряд мертвых» — призрачную полицию, состоящую из недавно умерших. Но сначала Джо должен в новом теле раскрыть собственное убийство. 

    Что нас ждёт: мистический детектив, литературный дебют лондонского кинорежиссёра и сценариста. 

    Детско-юношеская фантастика

    Мелисса де ла Круз «Королевский ассасин»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 19

    Девятнадцатилетний Кэледон — самый опытный ассасин на службе у королевы Реновии. Вместе с убийцей-ученицей по прозвищу Тень ему предстоит отыскать магические свитки, способные подарить безграничную власть. 

    Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла от писательницы, которая специализируется на юношеском романтическом фэнтези.

     

    Линси Миллер «Что мы пожираем»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 5

    Девушка Лорена Адлер обладает редкой магической силой, для использования которой нужна жертва — от пары капель крови до украденных воспоминаний или массового убийства. Безжалостный наследный принц Алистер заключает с девушкой договор, и теперь Лорена должна вступить в схватку с пожирателями — демонами из другого мира.

    Что нас ждёт: внецикловый роман хоть и юношеского, но очень тёмного фэнтези.

     

    Марина Ноймайер «Связанные звёздами»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021 18

    Розали изучает историю искусств в Мюнхенском университете. Однажды она находит портрет девушки, как две капли воды похожей на неё. А прикоснувшись к картине, оказывается во Флоренции XV века. Там Розалин предстоит спасти историю: кто-то из будущего собирается убить Лоренцо Медичи, блистательного правителя Флоренции, который оказал огромное влияние на эпоху итальянского Возрождения. 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Магия небес. Звёздные хроники», исторической хронооперы немецкой писательницы.

     

     

     

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