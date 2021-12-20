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    #космическая опера #крестовые походы #религия #французская фантастика

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    20 декабря 2021
    20.12.2021
    13688
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #крестовые походы #религия #французская фантастика

    Путь «Святого Михаила» завершён — гигантский боевой звездолёт опустился на планету Акия. Солдаты и крестоносцы готовы мстить за смерть невинных папских посланников — и отвоевать у неверных гробницу Господа. Танкред Тарентский и Альберик Вильжюст снова оказываются в гуще событий, причём за часть из них в ответе они сами…

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    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»: крестовый поход в небеса

     Елена Щетинина |  05.10.2021

    Эпическая космоопера в феодальном антураже.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    Francois Baranger
    Dominium Mundi — Livre II
    Роман
    Жанр: боевая космоопера
    Выход оригинала: 2014
    Художник: Франсуа Баранже
    Переводчик: Р. Генкина
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фантастики»
    704 с., 4000 экз.
    Dominium Mundi, часть 2
    Похоже на:
    Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим»
    фильм «Аватар» (2009)

    Удивительно, но как только действие вышло за пределы космического корабля, роман сразу потерял львиную долю своего очарования. Нет, мастерство автора всё так же на высоте, боевые сцены по-прежнему кажутся динамичными и захватывающими, а инопланетяне — одновременно нечеловечными и человекоподобными. Из текста исчезло некое клаустрофобное величие, от которого захватывало дух. То, что подавляло, восхищало, заставляло фантазию трепетать: колосс в космосе, герметичный мир рыцарей, челяди и «программистов», повторение истории Средних веков в мире металла и пластика, жуткие наказания для заговорщиков, таинственная фигура Испепелителя — всё постепенно развеялось как дым. Из космооперы роман переквалифицировался в классическую боевую фантастику с «плохими нашими» и «хорошими чужаками». Словно Баранже решил сконцентрировать внимание и эмоции читателя на главной загадке эпопеи: в чём же заключается тайна гробницы условного Христа — и для этого приглушил всё остальное.

    Стоит отдать автору должное — разгадка получилась неожиданной и дерзкой, но притом по-мальчишески дерзкой, будто Баранже хотел показать церкви максимальное «на тебе! », смоделировать ситуацию, которая обязательно потребует снаряжения межзвёздного крестового похода и научной подтасовки.

    К сожалению, те арки и сюжетные линии, так интриговавшие в первой книге, во второй были завершены слишком быстро и пресно, словно автор просто выпустил из рук нужные ниточки. Особенно явно это проявилось в линии Испепелителя — как только тот сыграл свою роль относительно гробницы, Баранже поспешно вывел его из игры.

    Финал же эпопеи (точнее, того, что связано с сюжетом о походе) выглядит самым настоящим «богом из машины», в буквальном смысле. Он красив, очень кинематографичен — но эта красота и кинематографичность одновременно делает его искусственным, наивным и пафосным.

    Поначалу кажется, что и персонажи застыли в рамках своих характеров: Танкред продолжает бунтовать, Альберик становится лидером повстанцев, остальные ведут себя плюс-минус так, как вели себя в предыдущем томе. Возможно, это оттого, что Баранже просто не успевает жонглировать всеми сюжетными и визуальными мячиками, которые набрал в руки, и потому какие-то откладывает. Но как только раскрываются все карты «религиозной» интриги, как только становится понятна схема дальнейшего развития сюжета, Баранже снова берётся за персонажей. И делает это вовремя — именно тогда, когда уже кажется, что всё сложится понятно и даже традиционно (для рыцарского романа и героического фэнтези).

    Начав «Dominium Mundi» как парафраз «Освобождённого Иерусалима», Баранже и во второй части цикла остаётся верен себе и следует если не букве текста Тассо, то его духу. Конечно, тому, кто знаком хотя бы с мадригалом Монтеверди «Сражение Танкреда и Клоринды», разрешение конфликта между Танкредом и Клориндой покажется пусть и предсказуемым, но весьма элегантным. Собственно, как и финальный выбор жизненного пути Танкредом — для христианского рыцаря (вернее, рыцаря-храмовника) он тоже вполне предсказуем. Однако это та самая предсказуемость, которую нельзя назвать ошибкой автора или минусом текста; это фатальная предопределённость, единственно возможное логическое завершение того, что было начато тысячу страниц назад.

    Итог: вторая часть эпической космооперы хоть и проигрывает первой по монументальности, зато дерзко и неожиданно разрешает главную сюжетную интригу.

    Слово творца

    В любой религии есть два типа людей: те, кто искренне верит, и те, кто использует веру в политических целях. Это очень хорошо для писателя, поскольку позволяет изобразить целый ряд персонажей, от экстатического фанатика до самого циничного политика, а также тех, кто сомневается, и тех, кто не задает вопросов. А еще мне понравилась идея этой церкви, которая исторически всегда отвергала науку, но в будущем находит в ней могущественного союзника в деле установления своего господства в мире.

    Следы, оставленные на песке бегущими детьми, каменные наслоения, морщины, впечатанные ветром в поверхность дюн, и даже направление копий воинов, — увиденные с того места, где находился Танкред, все элементы слагались в линии, соединяющиеся в одной точке: на старом атамиде, сидящем на камне.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира»
    Стоит ли читать?
    Как прекрасный образец боевой (и в некотором смысле антирелигиозной) фантастики — безусловно.
    Удачно
    образы атамидов
    переклички с «Освобожденным Иерусалимом»
    боевые сцены
    Неудачно
    потеря остроты конфликтов, начатых в первой книге
    шаблонность сюжета и образов
    8
    хорошо

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