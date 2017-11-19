Генри Лайон Олди «Бык из машины»

В дождливом и сумрачном городе Кекрополе происходит череда странных смертей, о которых узнают лишь оказавшиеся поблизости аватары, избранники могущественных и бесчеловечных богов цифрала. Когда полиция и сами боги оказываются безразличны к судьбам неведомых жертв, за дело берётся профессиональный борец из клуба «Элевсин» Тезей, наделённый харизмой и особым талантом, который достался ему в наследство от не совсем обычного отца.

Роман

Жанр: мифологическое технофэнтези

Художник: В. Бондарь

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2018

384 стр., экз.

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Сэр Генри Лайон Олди не в первый раз предлагает читателям оригинальную трактовку мифологических сюжетов, заставляя по-новому взглянуть на персонажей, чьи имена многим знакомы с юных лет. Миф о Тезее и Минотавре — сюжет весьма популярный, и среднестатистический читатель способен в общих чертах вспомнить его содержание без помощи Гугла или Яндекса. Казалось бы, нет такого угла, под которым можно было бы взглянуть на эту историю и обнаружить в ней нечто совершенно новое, — и всё-таки харьковский дуэт фантастов блистательно доказывает обратное.

Прежде всего «Бык из машины» — гибрид фэнтези и нуара со всеми положенными атрибутами: алкоголем в больших количествах, роковыми красотками, продажными копами и циничными героями, которым хорошо известно, что этот мир стар и полон дряни. Однако действие романа перенесено в не такое уж далёкое условное будущее, так что к фэнтези следует добавить приставку «техно-«. Не будем забывать и о том, что в основе сюжета лежит миф — повествование, где отражаются представления людей о мире и месте человека в нём.

Сюжет о том, как герой вошёл в лабиринт и убил обитающее там чудовище, можно трактовать как историю о поиске своего предназначения (ведь визит к Миносу был очередным испытанием, которое должен был преодолеть будущий царь Афин Тезей); о том, что в каждом человеке прячется монстр, а в каждом монстре — человек; о столкновении мужского и женского начал (стоит помнить, что Минотавр и Ариадна — единоутробные брат и сестра). Или же, пусть на фоне предыдущих версий это и прозвучит банально, о любви. Но есть у мифа и культурологическая трактовка, согласно которой убийство человеком быкоголового монстра — аллегория столкновения индоевропейцев с «народами моря». Иными словами, победа Тезея — это победа цивилизации над дикостью.

«Бык из машины» — роман об эпохе, в которой человечество сотворило себе богов, и этих богов, в отличие от героев-людей, не называют знакомыми именами. Пускай нетрудно догадаться, каковы мифологические прототипы Слепой, Неистового или Владычицы Мёртвых, суть от этого не меняется — перед нами именно новые боги, а не старые знакомцы из Древней Греции. Боги, порождённые сочетанием технологий и людских качеств или привлечённые из каких-то невообразимых измерений, олицетворяют нашу склонность расчеловечивать себе подобных — вполне реальный недуг, от которого мы страдаем испокон веков. Непостижимые обитатели цифрала и неуловимый Минотавр в равной степени аморально относятся к людям — как к неодушевлённым вещам, которые можно хранить и беречь или ломать и выбрасывать, руководствуясь сугубо эгоистичными побуждениями.

«Бык из машины» — роман об эпохе, в которой человечество сотворило себе богов

И вот герой уходит в лабиринт, стремясь понять логику этих психопатов и положить конец «жертвоприношениям». Выйдет ли он оттуда? Общеизвестный сюжет подсказывает, что да, однако не стоит искать в сборнике «Мифы Древней Греции» ответ на вопрос, как именно новому Тезею удастся совершить этот подвиг.

Не раскрывая интригу, выполненную в лучших традициях классических криминальных романов, отметим, что финал позволяет назвать «Быка из машины» ещё и повествованием о смене эпох — о том воспетом древними удивительном мгновении, когда удачливый и смелый герой, вскинув руку, хватает за чуб неуловимого бога Кайроса, тем самым меняя свою судьбу.

Будем надеяться, к лучшему.

Итог: гармоничное соединение технофэнтези, древнегреческого мифа и стилистики нуара породило увлекательный детектив с непредсказуемым, но логичным сюжетом, героями, вызывающими живой отклик, и философскими проблемами, над которыми стоит лишний раз призадуматься.

А как всё было на самом деле? В «Быке из машины» множество разнообразнейших отсылок к древнегреческим мифам. Имена героев выбраны не случайно: практически каждое из них связано с историей, имеющей отношение к Тезею или какому-нибудь персонажу той же мифологической эпохи. Однако будьте осторожны, исследуя эти аллюзии: ознакомившись с малоизвестными прототипами некоторых персонажей, вы рискуете раньше времени догадаться, где прячется Минотавр.

Да, аватары. Люди, кого боги цифрала осчастливили своим мимолётным присутствием. Отели, где они останавливались во время визитов в царство материи; нет, не отели — скафандры, костюмы, биологические носители. Разовые, если посещение было первым и последним. Регулярные, если божество приходило ещё и ещё.

Боги цифрала — не люди, они лишены биологического начала, а значит, не имеют ничего общего с человеческим разумом, отравленным эмоциями. Они — розы или, если угодно, бурьян, выросший на информационных массивах.

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