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    #боевик #вампиры #Джон Стикли

    Джон Стикли «Вампиры». Будни охотников за кровососами

    3 августа 2022
    03.08.2022
    10164
    3 минуты на чтение
    #боевик #вампиры #Джон Стикли

    Конец 1980-х. Вампиры наводнили наш мир (и особенно Техас!), и, разумеется, немедленно появляются профессиональные охотники на них. Охотники убивают вампиров не только чтобы заработать, но и из чувства долга, а иногда даже ради удовольствия. Лучший из лучших в этом деле — Ворон, лидер «Вампиров инкорпорейтед». Однажды его команда попадает в засаду, и выжившим приходится переосмысливать свою стратегию, потому что из дичи вампиры сами превращаются в охотников.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 8

    John Steakley
    Vampires
    Роман
    Жанр: вампирский боевик
    Выход оригинала: 1990
    Переводчик: Д. Могилевцев
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2022
    Серия: «Легенды хоррора»
    Возрастной рейтинг: 18+
    416 с., 3000 экз.
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    Вампирами поклонников фантастики и хоррора не удивить, но в романе Джона Стикли есть ещё одно интересное допущение — в нём абсолютно реален Бог. И Он (а также церковь вообще и лично Папа) помогает охотникам на вампиров. К тому же им довольно щедро платят.

    Команда Ворона — группа безжалостных наёмников, которые расправляются с вампирами с помощью сверхмощных арбалетов, а после тяжёлого дня любят как следует выпить, набить морды паре копов, сходить в бордель, устроить оргию и так далее. Понять героев можно, поскольку вампиры в этом романе — не бледные аристократы в чёрных плащах, аккуратно кусающие красоток в шею, а отвратительные твари, убивающие людей невероятно жестоко и проводящие самые омерзительные и чудовищные ритуалы. При этом они не лишены и определённой привлекательности (в том числе сексуальной, но вся эротика в книге построена на унижении, секс с участием вампира здесь — изнасилование души), и всё же в основе своей они безнадёжно порочны, злобны и кровожадны. Потому что в пространстве романа они прокляты Господом.

    Поначалу «Вампиры» кажутся сочетанием своеобразного производственного романа (о жизни простых американских парней со странной профессией), вестерна и нуарного боевика, причём довольно неровно написанным, но постепенно всё становится сложнее, а язык — проще и лучше, и к финалу читатель вполне может обнаружить себя совершенно загипнотизированным. Сюжет логичен и крепко выстроен, в нём есть несколько весьма неожиданных поворотов, а ещё здесь очень много крови, грязи, пьянства, описаний похмелья и насилия. Но беда в том, что этот якобы хоррор совершенно не пугает. Ворон и его команда не вызывают доверия и сочувствия, потому что они нарисованы такими яркими мазками и испытывают такие яркие чувства, что не кажутся сколько-нибудь живыми и убедительными. Они не люди, а воплощение то страха, то мужества, то раскаяния, то отчаяния, а местами и просто служебные персонажи вроде «дамы в беде» (с женскими персонажами у Джона Стикли дело обстоит ещё хуже, чем с мужскими). Но при этом автору отлично удаётся общая атмосфера — напряжённая и эмоционально насыщенная, хотя всё равно, к сожалению, не страшная.

    Итог: почти классический вампирский боевик с несколькими оригинальными идеями, написанный просто и ясно. Пожалуй, он мог стать значительно лучше, если бы был более зловещим и менее кровавым, ну и если бы персонажи напоминали живых людей, а не плоховато пропечатанный, но очень яркий лубок.

    Киноадаптация

    На основе этого романа снят один из самых знаменитых мистических боевиков — «Вампиры» Джона Карпентера; правда, фильм здорово отличается от первоисточника сюжетом, да и список героев не совпадает. Например, в книге гораздо больше действующих лиц, но вместе с тем некоторые (Энтони Монтойя) и вовсе отсутствуют, вампиры гораздо сильнее и опаснее, и так далее. Зато атмосфера в книге и в фильме одинаково тревожная и гнетущая. Но в целом это два совершенно отдельных, самостоятельных произведения.

    В дверь постучали. Шериф Хаттай, Кирк и ещё несколько помощников явились немножко отметить.

    Джек достал бокалы и специальный шнапс и посвятил новоприбывших в фирменный тост Команды.

    — Выпьем за великих, — начал Джек.

    — Нас осталось чертовски мало! — хором завершили остальные, залпом выпили шнапс, рассмеялись и попросили добавки.

    Все, кроме Феликса. Он ушёл к себе и прихватил бутылку виски.

    Вечеринка продолжилась без него. Женщины лихорадочно пытались соорудить достаточно закуски, чтобы не дать Команде бесповоротно опьянеть и чтобы Аннабель смогла заняться гипнотическим отчётом после праздника.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 8
    Джон Стикли «Вампиры»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам жанра — несомненно.
    Удачно
    оригинальные идеи
    общая атмосфера
    Неудачно
    несдержанность в описаниях
    неестественность персонажей
    7
    достойно

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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