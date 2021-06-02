Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021

Первый летний месяц не то чтобы скуден на новинки — просто громких имён в списке маловато. Зато в нём есть книги, продолжающие/завершающие популярные циклы Н. К. Джемисин, Гарета Ханрахана, Гарета Пауэлла, Майлза Кэмерона, и первые тома потенциально интересных серий. Без детско-юношеских книг тоже не обошлось, что с учётом начала летних школьных каникул неудивительно. Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

Научная фантастика

Питер Гамильтон «Спасение»

К 2204 году благодаря новой технологии соединённых скачковых порталов стала возможна космическая экспансия человечества в масштабах, о которых никто раньше не смел и мечтать. И вот однажды в неизвестном мире был обнаружен потерпевший крушение инопланетный корабль. Исследовать обломки отправили специальную экспедицию, однако среди её членов есть инопланетный шпион.

Что нас ждёт: первый том трилогии «Последовательность спасения», масштабной космической оперы с элементами детектива.

Франсуа Баранже «Dominium mundi. Властитель мира»

В XXII веке, после Третьей мировой войны, отброшенная к философии Средневековья Земля объединилась под властью Ватикана. Папа Урбан IX, надеясь на завоевание новых земель, отправляет космический корабль к созвездию Центавра. На одной из планет земляне обнаруживают разумную расу и вступают с ней в конфликт. Тогда папа снаряжает гигантский космолёт «Святой Михаил», на борту которого разместился миллион солдат-крестоносцев. Среди них — рыцари-тамплиеры Танкред и Альберик…

Что нас ждёт: первый том одноимённого романа-эпопеи французского комиксиста, художника и разработчика видеоигр. Роман основан на исторических хрониках Крестовых походов.

Гарет Л. Пауэлл «Свет невозможных звезд»

Разумный крейсер «Злая собака» и его экипаж спасается от преследования непобедимого Кинжального флота, который стремится уничтожить все корабли человечества «ради мира во всём мире». «Злая собака» пытается найти убежище в Интрузии, космическом секторе с таинственными свойствами, куда даже Кинжальный флот опасается заходить…

Что нас ждёт: финальный том антивоенной космооперы «Угли войны».

Клаудия Грей «Учитель и ученик»

Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби отправляются выполнять опасную миссию и одновременно пытаются разобраться во внутренних противоречиях. Оби-Ван уважает своего учителя, но не понимает, почему Квай-Гон так часто нарушает кодекс джедаев. А ещё Оби-Ван опасается, что наставник считает его плохим учеником.

Что нас ждёт: очередной роман по вселенной «Звездных войн», на сей раз посвящённый молодым годам Оби-Вана Кеноби.

Фэнтези

Джон Р. Р. Толкин «Падение Гондолина»

Гондолин — тайный город эльфов, построенный в Первую Эпоху Средиземья. В «Падении Гондолина» повествуется об основании города, о том, как туда прибывает Туор, принц людей, и о его разрушении армиями Моргота.

Что нас ждёт: сборник, входящий в «Легендариум Средиземья» с иллюстрациями Алана Ли. Это последнее произведение Толкина, изданное под редакцией его сына Кристофера в 2018 году.

Н. К. Джемисин «Каменные небеса»

Судьба мира зависит от двух женщин. Иссун, которая унаследовала великую силу, пытается найти свою дочь Нэссун, чтобы вместе изменить мир к лучшему. Однако Нэссун считает, что этот мир уже не спасти — его нужно уничтожить…

Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Расколотая земля», лауреат «Небьюлы», «Хьюго», «Локуса».

Майлз Кэмерон «Мор мечей»

Красный Рыцарь одерживает победу за победой. Но каждый раз перед ним оказывается новый противник, ещё более страшный. Враги везде, на суше и море, но рано или поздно все сойдутся в одной грандиозной битве.

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Сын предателя», где постепенно героическое фэнтези уступило место эпическому.

Гарет Ханрахан «Святой из тени»

Город Гвердон становится целью безумных богов Ишмиры. В городе полно агентов противоборствующих сторон из Великих Домов. И ключевую роль в войне может сыграть Эладора Тай…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Наследие Чёрного Железа», гибрида тёмного и плутовского фэнтези.

Мистика и хоррор

Джон Урбанчик «Испорченная реальность»

Живущий в Австралии американец Кевин Николлс — самый обычный человек, который вполне доволен собой. У него есть любимая жена и милый сынишка, интересная и хорошо оплачиваемая работа, дружелюбные коллеги, множество надежд на будущее. Но вот однажды, проснувшись ночью, Кевин понимает — всё изменилось. Мир, в котором он живёт, стал другим, тут всё не так, как он привык. А ещё его преследуют странные существа, от которых исходит нешуточная угроза…

Что нас ждёт: внецикловый роман, гибрид фэнтезийного триллера и хоррора.

Магический реализм

Джаспер Ффорде «Вечный кролик»

Полвека назад из-за странного происшествия восемнадцать кроликов внезапно изменились — выросли, приобрели человеческие формы и разум. Эта группа положила начало новой расе, у которой очень сложные отношения с людьми…

Что нас ждёт: внецикловый роман известного мастера юмористического фэнтези, на сей раз в формате сказочной притчи.

Майкл Муркок «Иерусалим правит»

Бесстыжий авантюрист полковник Пьят в погоне за успехом и бегству от реальности проходит через вереницу кризисов. И всё это на фоне мировых событий начала 1930-х годов, в которых привычная история имеет скрытую тайную сторону.

Что нас ждёт: третий роман тетралогии о русском эмигранте полковнике Пятницком, авантюрного триллера в историческом антураже с элементами криптоистории.

Детско-юношеская фантастика

Герман и Тамара Рыльских «Ноктамбула. Кошмары»

Девушка Тайна не помнит своего прошлого и хаотично путешествует между мирами; её, словно магнит, притягивают разные странные реальности. На пути к разгадке собственного существования Тайне предстоит пройти через множество приключений в самых неожиданных местах.

Что нас ждёт: юношеский мистический триллер с элементами детектива.

Роуз Сабо «Какие большие зубки»

После ужасного происшествия в своей школе-интернате юная Элеанор возвращается в родной дом, где ей совсем не рады. Ведь вся семейка девочки — вервольфы, а у оборотней свои понятия о семье и привязанности.

Что нас ждёт: внецикловый юношеский хоррор в духе модернизированных версий известных сказок.

Лори Форест «Древо тьмы»

Эллорен Гарднер, осознавшей своё могущество как Чёрной Ведьмы, нужно самой выбираться из сложных ситуаций и учиться противостоять злу. Ей придётся обратиться за помощью к своему преследователю Лукасу Грею, который на сей раз может стать могущественным союзником. Если, конечно, не предаст в решающий момент.

Что нас ждёт: третий роман фэнтезийного цикла «Хроники Чёрной Ведьмы».