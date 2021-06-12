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    #персонажи #Что почитать

    Кто из героев фэнтези совершает меньшее зло ради высшего блага?

    12 июня 2021
    12.06.2021
    8829
    3 минуты на чтение
    #персонажи #Что почитать
    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 5

    Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. В художественных произведениях мы часто видим, как желание совершить правильный и достойный поступок приводит к плачевным последствиям. Но порой мы видим и обратное — как герои совершают неблаговидные, а то и попросту злые поступки ради высшего блага. И вот несколько персонажей, которые не боятся запачкать руки, если того требует высшая цель.

    Фесс

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 1

    Откуда: «Летописи Разлома» Ника Перумова

    Кэр Лаэда родился в Долине магов, которая находится в пространстве меж миров и была создана могучими чародеями. Не доучившись в академии, он покинул родные края ради приключений и стал шпионом Серой Лиги из мира Мельина, взяв имя Фесс. Он сыграл не последнюю роль во время жестокой междоусобицы, которая погрузила Мельин в хаос.

    Впоследствии потерявший память Фесс осваивался уже в новом мире, окончил факультет некромантии и стал работать по новой профессии, используя темную магию для борьбы против неупокоенных. Однако многие видели в темном маге воплощение зла и угрозу, так что он нажил немало врагов. Ради того, чтобы следовать своим принципам, защитить друзей и мир, Фессу не раз приходилось действовать отнюдь не благородно. И в таких случаях он старался убедить себя, что совершает меньшее зло, дабы избежать зла большого.

    Мордимер Маддердин

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 2

    Откуда: «Слуга божий» Яцека Пекары

    Работа инквизитора в фэнтезийной версии Средневековой Европы, пожалуй даже более мрачной чем реальная, не может обойтись без крови, обмана и жестокостей. Не столь важно, какая возникает проблема — еретики, сверхъестественная нечисть или просто бандиты, — инквизитор Мордимер Маддердин не гнушается никаких методов, чтобы устранить угрозу. И он делает свою работу очень хорошо.

    Герой жесток, циничен и фанатично предан своему делу — он готов пойти на все ради тех принципов, которые диктует ему вера. Вместе с тем Мордимер действительно борется со злом (по крайней мере, в своем собственном понимании), и потому считает свой подход оправданным. Тем более, мир и личности, которые его окружают, столь жестоки, что Мордимер просто не может позволить себе миндальничать.

    Геральт

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 3

    Откуда: «Ведьмак Геральт» Анджея Сапковского

    Охотник на чудовищ, благодаря мутациям получивший сверхчеловеческие способности, — один из самых популярных героев жанра. Геральт из Ривии сам говорил, что «не любит выбирать меж двух зол», но, тем не менее, обстоятельства его к этому не раз подталкивают.

    Геральт готов убивать как монстров, так и бандитов или чернокнижников — иногда даже не требует за это платы. Но что ведьмак никогда не любил, так это лезть в политику и вмешиваться в дела государственной важности. А ведь многие были бы рады с помощью ведьмака совершать политические убийства или использовать его таланты в войне. И война действительно нашла его — например, Геральт был вынужден героически сражаться в Битве-у-моста. Перед не менее сложным выбором «меньшего зла» Геральт оказался в Блавикене, где получил прозвище «Мясника из Блавикена».

    Занд дан Глокта

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 4

    Откуда: «Первый закон» Джо Аберкромби

    Инквизитор Занд дан Глокта пережил в плену столько пыток и боли, что теперь ему уже ничего не страшно. Он изобретательно подходит как к расследованиям преступлений, так и к задержаниям и пыткам подозреваемых или виновных. Иногда могут пострадать невинные люди, но ими можно и пренебречь ради того, чтобы докопаться до истины.

    Однако инквизитор — все-таки инструмент в чужих руках, а значит, Глокта подчас исполняет чужую волю, а не просто действует по закону. Кроме того, ему приходится участвовать в придворных интригах, а это дело по умолчанию грязное. Впрочем, хотя Глокте не привыкать к жестокостям и кровопролитию, а большинство людей он откровенно презирает, ему не чужды благородные порывы души, и порой Занд действует, руководствуясь именно ими.

    Рин

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага

    Откуда: «Опиумная война» Ребекки Куанг

    Сирота Рин благодаря старательности и упорству смогла поступить в лучшую военную академию Империи Никара. Она ожидала, что освоит здесь искусства стратегии и боя. Но вместе с тем она раскрыла в себе способность к шаманизму. Силу, которую многие давно считают простым мифом — возможности пускать в свое тело богов ради сверхспособностей. Когда началась война Империи с воинственной Федерацией Муген, способности Рин сделали ее одним из главных козырей в арсенале армии Никары.

    Защищая свою родину, Рин не раз пришлось убивать, а чтобы положить конец противостоянию двух держав она и вовсе совершила почти немыслимое преступление. Впрочем, конец войны с Федерацией не привел к миру — Никара погрузилась в пучины междоусобицы. Оказавшись в самом ее эпицентре, Рин действует решительно и беспощадно, стремясь покончить с разрушительным конфликтом.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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