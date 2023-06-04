Ли Ёндо «Сердце нага»

Когда-то мир разделился на две части. Теплолюбивая раса нагов обосновалась в простирающемся на много миль жарком лесу Киборэн и ревностно охраняет свои территории. Прочие расы — люди, леконы (человекоподобные птицы) и токкэби (существа, повелевающие огнём) — обитают в более холодных землях, оберегая хрупкое равновесие и давно позабыв о древней страшной войне с нагами…
Рюн Фэй из расы нагов не уверен, что сможет отдать своё сердце в Церемонии Извлечения, которую проходят все его соплеменники, дабы стать бессмертными. И единственный, кто знает о его сомнениях, — закадычный друг Хварит, который готовится стать Хранителем Башни Сердец. Когда же в день Церемонии Рюн внезапно находит друга умирающим, тот просит его выполнить некую миссию за пределами земель нагов. В это же время навстречу Рюну выдвигается необычный отряд: человек с загадочным прошлым Кейгон, могущественный лекон Тинахан и огненный токкэби Пихён. Задача проста: встретить мятежного нага и доставить его в Великий Храм Хаинса, чему мешает множество препятствий…
Lee Yeong-do
눈물을 마시는 새
Роман
Жанр: героическое фэнтези
Выход оригинала: 2003
Художник: М. Брагина
Переводчики: Е. Лащева, П. Колесникова
Издательство: «АСТ», 2023
Серия: «К-фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
512 с., 3000 экз.
«Птица, которая пьёт слёзы», часть 1
Похоже на:
Барри Хьюарт «Мост птиц»
Элеонора Раткевич, цикл «Деревянный меч»
Роман на удивление неплох. На первый взгляд перед нами типичное героическое фэнтези — магия, мечи, важная миссия избранного героя. У героя есть защитники, причём им даже распределяются традиционные для RPG роли: следопыт, чародей и воин. В наличии четыре великие расы, детально прописанная мифология, красивый язык. Есть и короли, и замки, и даже драконы… список можно продолжать бесконечно, однако в «Сердце нага» главное не форма, а содержание.
Несмотря на корейское происхождение (только имя автора или пространное, в стиле притчи, вступление могут отпугнуть западного читателя, привыкшего к более традиционным текстам), этот роман, благодаря пусть сложной, но всё-таки понятной терминологии и ярким, живым персонажам, быстро оборачивается очень даже удачным и пронзительным образчиком жанра. Особенно удались автору герои, в каждом из которых читатель сможет отыскать себя — в доброте и верности своему предназначению Кейгона, в юношеском максимализме Рюна, в горячности Пихёна и смелости Тинахана. Преодолевая не только сопротивление врагов и древние обиды, но и расовые и социальные предрассудки, герои сплачиваются, становясь настоящей командой.
При этом автор не скупится на бесконечные подробности жизни и обычаев разных рас, особенно нагов с их матриархальным обществом, притеснением мужчин, изъятием живых сердец, хладнокровностью (в прямом смысле), клановой системой и прочими оригинальными деталями, которые придают сеттингу особую полноту. Возникает ощущение, что ты читаешь не художественное произведение, а реальные записи о повадках некого давно забытого, но поистине удивительного народа.
Стараниями либо автора, либо переводчиков, а скорее всего, их достойно сложившегося тандема читается книга невероятно легко. К тому же Ли Ёндо умело разбавляет временами довольно-таки пространные философские отступления здоровой долей уместного юмора. Особенно кстати он приходится в те напряжённые моменты, когда маленький отряд разномастных героев встречается с бесконечными опасностями. Приключений в романе немало — неудивительно, что книга положила начало объёмному циклу, ведь её потенциал и ценность для любителя героического и авантюрного фэнтези видны невооружённым глазом.
Первооткрыватель
Прежде всего, Ли Ёндо известен как пионер в жанре фэнтези в родной Корее. Его серия Dragon Raja, впервые опубликованная на онлайн-форуме в 1997 году, завоевала небывалую популярность среди корейцев, которые раньше особо не обращали внимания на жанр фэнтези в западном стиле. На счету Ли Ёндо ещё несколько популярных серий, благодаря чему он до сих пор считается одним из самых коммерчески успешных писателей в Южной Корее.
Тогда кого же можно считать истинным королём? Я действительно не знаю. Этот ли сумасшедший, которого подкосила королевская болезнь, или, может, тот, кто хочет сделать королём такого больного?
— Птица, которая пьёт слёзы, — внезапно прервал его рассуждения Кейгон.
— Что, простите?
— Король — это птица, которая пьёт слёзы, — продолжил Кейгон, не отрывая взгляда от удаляющегося силуэта Тодди. — Самая великолепная и прекрасная птица, век которой, к сожалению, слишком короток.
Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.