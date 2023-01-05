Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика

Наконец-то завершился 2022-й год, который стал шокирующим и во многом даже кошмарным. Но мы тут вроде как о книгах говорим, а они (пока что) выходят в самых разных видах. Потому традиционно «Мир фантастики» подводит книжные итоги года в неизменных номинациях последних лет. И приятно, что среди победителей немало русскоязычных авторов. А с учётом нынешних реалий в последующие годы таковых ожидается ещё больше. Напоминаем: мы подводим Итоги года, не разделяя книги наших и иностранных авторов (кроме одной специализированной номинации отечественной фантастики). Год выхода оригинального издания также не имеет значения. Побеждает сильнейший!

♥ Фэнтези года

Претенденты: Брент Уикс «Чёрная Призма», Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем», Генри Лайон Олди «Дракон и карп. Книга 1. Кукла-талисман», Тэд Уильямс «Братья ветра»

Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»

Как обычно, среди фэнтезийных книг мощная конкуренция и значимые имена — разве что в компанию жанровых мэтров Генри Лайона Олди с ориентальным фэнтези, Тэда Уильямса с фэнтези эпическим и Брента Уикса с героико-эпическим затесалась новичок Шелли Паркер-Чан, сочинившая мрачную псевдоисторическую фантазию на основе событий китайской древности. В выигрыше же оказался представитель редкого жанрового направления.

Роман «Император-гоблин» можно назвать познавательным пособием на тему «как стать боссом с нуля для чайников». Обычный парень без особых знаний и навыков оказывается на императорском троне, вокруг кипят страсти и бушуют интриги. Магией герой не владеет, драться не умеет, союзников у него нет, все окружающие смотрят волками… Он обречён? Однако Эддисон удалось обстоятельно и логично доказать, что можно выбраться даже из самого крепкого капкана и победить — достаточно гибкого ума, широкой души и здравого смысла. Хороший рецепт практически для каждого, кто жаждет добиться успеха!

♥ Научная фантастика года

Претенденты: Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка», Кристофер Руоккио «Демон в белом», Шамиль Идиатуллин «Возвращение “Пионера”», Рафал Косик «Чётки»

Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»

Категория научной фантастики на сей раз получилась эклектичной по направлениям, поджанрам и даже по происхождению авторов. Компанию планетарной фантастике итальянца Тонани составили ностальгически-сатирическая хроноопера россиянина Идиатуллина, посткиберпанк поляка Косика и зубодробительная космоопера американца Кристофера Руоккио. Победил же роман ещё одного американца, хоть и с канадским паспортом. Причём победитель тоже оказался эклектичным и весьма специфичным.

Во-первых, это довольно старый роман, вышедший в оригинале аж в 1998 году и добравшийся до нас только сейчас. Потому некоторые его идеи могут показаться современному читателю вторичными, хотя это вовсе не так (скорее, именно Уилсон был среди первопроходцев).

Во-вторых, начавшись как альтернативная история с элементами колониальных приключений в духе «Затерянного мира», роман Уилсона оборачивается философской фантастикой с отсылками к идеям Филипа Дика об иллюзорной реальности, затем кибербоевиком а-ля «Матрица» и «Терминатор», а под занавес превращается в твёрдую НФ о постсингулярном мире. И весь этот тематический коктейль достойно написан и населён яркими персонажами. Как итог — качественная научная фантастика «для всех».

♥ Мистика и хоррор года

Претенденты: Фриц Лейбер «Матерь Тьмы», Виктория Шваб «Галлант», Дин Кунц «Там, где нас нет», Грейди Хендрикс «Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа»

Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Вечный Канун»

Среди номинантов оказались городской мистический гримдарк классика американской фантастики Фрица Лейбера, готическая сказка Виктории Шваб, фантастический триллер известного мастера этого дела Дина Кунца и нетипичный вампирятник Грейди Хендрикс. Но столь солидную компанию опередил мистический триллер с элементами сплаттерпанка от отечественных авторов.

Торину и Яковлеву удалось сочинить книгу, замечательно передающую атмосферу Хэллоуина — не веселого карнавала с раздачей конфет, а дня, когда в наш мир способна просочиться потусторонняя нечисть. Конечно, в тексте отчётливо маячат тени великих, прежде всего Кинга и Баркера. Однако авторам «Кануна» удалось нащупать и собственную дорогу, хотя роман не избежал эклектики. Магический реализм о необъяснимом и непознанном, городское фэнтези с тёмной магией, кровавый хоррор с элементами слэшера — и всё это в декорациях семейной хроники со скелетами в шкафах и ненадёжными рассказчиками. Как минимум занимательно и немного страшновато.

♥ Авторский сборник года

Претенденты: Наталия Осояну «Первая печать», Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток», Кен Лю «Потаённая девушка», Фриц Лейбер «Чёрный гондольер»

Яцек Пекара «Ловцы душ»

Среди номинантов — фэнтезийный роман в трёх повестях Наталии Осояну, сборник «странной фантастики» Ярослава Барсукова, преимущественно НФ-рассказы Кена Лю и собрание ранее почти что неизвестных у нас мистических новелл Фрица Лейбера. Победителем же стал четвёртый и, судя по всему, финальный сборник фэнтезийных повестей о несгибаемом инквизиторе Мордимере Маддердине. Точнее, финальный сборник основного цикла, который завершит пока ещё не написанный роман «Чёрная смерть».

На сей раз перед нами не просто локальные приключения инквизитора в альтернативном европейском Средневековье, где кровь, интриги, предательство на каждом шагу. Именно в этом сборнике многие концы сюжета сплетаются воедино. Апофеозом становится повесть «Поводыри слепых», которая резко отличается от всех предыдущих историй Пекары и превращает локальные события цикла в поистине эпическую фантазию. Пожалуй, именно из-за того, что «Ловцы душ» — преддверие конца всего и вся, сборник и получился столь запоминающимся.

♥ Антология года

Претенденты: «Битва за Лукоморье. Книга 2», «Новое будущее», «Роботы против фей»

«Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

Среди претендентов — межавторская антология «Битва за Лукоморье. Книга 2», первая часть которой победила в прошлом году, собрание футуристических рассказов российских писателей «Новое будущее» и сборник как НФ, так и фэнтези «Роботы против фей». Победителем же стала антология, которую составил Кен Лю, известный американский автор китайского происхождения, уже давно продвигающий на мировом уровне фантастические произведения из Китая.

Главное достоинство сборника — возможность взглянуть на многие хорошо известные нам темы и идеи под совершенно иным углом. Ведь современная китайская фантастика в своих лучших образцах и похожа, и не похожа как на западную, так и на нашу. С одной стороны, сказывается разница в менталитете и культурном коде, а с другой — китайские фантасты пишут на вечные темы. А ещё в сборнике есть несколько статей, из которых можно узнать немало и о китайской фантастике, и о пишущих её людях, и даже о современном Китае в целом.

♥ Детско-юношеская фантастика года

Претенденты: Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 1», Росс Маккензи «Магазин из Ниоткуда. Ученик чародея», Надя Сова «Станция Лихо», Себастьян де Кастелл «Путь аргоси»

Екатерина Соболь «Танамор. Незримый враг»

В число номинантов вошли романтическая фантазия Евгении Сафоновой, детская волшебная сказка Росса Маккензи, фольклорное фэнтези Нади Совы и печальная авантюра Себастьяна де Кастелла. А победил финальный том трилогии мистико-детективного фэнтези «Танамор».

Причём это, пожалуй, самый удачный том в цикле. Два предыдущих романа, несмотря на их юношескую направленность, тяготели к довольно мрачноватой истории о «живом трупе», который пытается расследовать своё убийство, преодолевая заодно различные препятствия в декорациях викторианской Англии. «Незримый враг» же — удачный синтез мистики, фэнтези, классической НФ, викторианского детектива и по-хорошему нравоучительного «романа взросления». К тому же автор удачно приправляет текст чёрным, но всё же уместным юмором.

А ещё Соболь полностью закрыла все непонятные моменты своей истории, заставив выстрелить каждое из заранее развешанных по сюжетным стенам ружей. В общем, книга получилась на загляденье и достойно завершила довольно нетипичное для творчества автора мистическое фэнтези с нескучными моральными уроками.

♥ Иллюстрированная книга года

Претенденты: Роман Папсуев «Сказки Старой Руси. Наброски 1 и 2», Саймон Столенхаг, Анна Давор «Первобытные картины», Гу Чжэнвэй «Guweiz. Мерцание в темноте»

Терри Пратчетт, Пол Кидби «Плоский мир: воплощая легенду»

Среди претендентов в этой «красочной» номинации — очередной вклад Романа Папсуева в придуманный им мир русских легенд, альбом знаменитого Саймона Столенхага о всякой древней живности, артбук художника из Сингапура с сюрреалистическими картинами по мотивам аниме и видеоигр. Но наш выбор — не менее красочная книга Терри Пратчетта и Пола Кидби.

В первую очередь эта книга предназначена для поклонников Плоского мира. На её страницах можно встретить множество основных и второстепенных героев, порождённых фантазией Пратчетта. Их портреты и другие иллюстрации поделены на тематические разделы, причём на каждом развороте размещены комментарии самого сэра Терри, как всегда, блещущие остроумием и меткостью. Так что артбук можно не только разглядывать, но и читать.

А параллельно один из самых знаменитых иллюстраторов вселенной Пол Кидби рассказывает, как он переносил фантазии Пратчетта в изобразительную форму. И всё это настолько занимательно, что книга вполне способна не только понравиться фанатам Пратчетта, но и заинтересовать его вселенной тех, кто раньше романы о Плоском мире не читал.

♥ Самая долгожданная книга года

Претенденты: Фриц Лейбер «Матерь Тьмы», Джон Стикли «Вампиры», Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния», Джон М. Форд «Дракон не дремлет»

Джон Браннер «На волне шока»

В этой номинации мы традиционно отмечаем книги, которые были изданы на русском с большим опозданием. В минувшем году в номинацию попали альтернативно-историческая фантазия Джона М. Форда (1983), городское тёмное фэнтези Фрица Лейбера (1977), мистический боевик Джона Стикли (1990) и гибридная НФ Роберта Чарльза Уилсона (1998). Победил же роман, увидевший свет аж в 1975 году. Но победа оказалась с изрядной примесью горечи. Потому что эта любопытная книга об одном из первых хакеров в мировой фантастике служит иллюстрацией поговорки «дорога ложка к обеду».

Роман Браннера можно смело назвать протокиберпанком, одной из тех книг, которые проложили путь Уильяму Гибсону, Майклу Суэнвику и множеству их эпигонов. И в этом его беда. С одной стороны, книга до сих пор актуальна по идеям и темам, которые затрагивает автор. С другой стороны, атмосферно, сюжетно и по множеству мелких деталей роман безнадёжно устарел. Выпусти его у нас хотя бы под занавес 1990-х, на заре интернет-эпохи, — вероятно, книга стала бы событием. А так… Да, любопытно познакомиться с классикой, особенно тем, кому нравится нестандартная НФ. Ещё более любопытно разглядеть в этом романе истоки киберпанковых тропов. Но, увы, и только.

Впрочем, хорошо, что его всё-таки издали. Классику нужно знать. Без знания прошлого нет настоящего, а значит, и будущего.

Еще одна номинация, совершенно новая и пока что экспериментальная: это нон-фикшен о разных ипостасях фантастики. Ее представляет известный критик и фантастиковед Василий Владимирский. И, если такие книги продолжат выходить, невзирая на кризисы, мы планируем сделать эту спецноминацию постоянной.

♥ Фантастиковедение

Претенденты: Евгений Цымбал «Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции», Филип К. Дик «Блуждающая реальность», Том Шиппи «Дж. Р. Р. Толкин: автор века», Дж. Майкл Стражински «Обретая суперсилу. Как я поверил, что все возможно»

С. Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс»

Перечень нонфикшна о фантастике и фантастах, опубликованного в 2022 году, не слишком велик. Среди важных новинок стоит отметить книгу «Рождение «Сталкера»» Евгения Цымбала об истории создания одного из наиболее влиятельных фантастических фильмов XX века; сборник эссе, статей и черновиков великого визионера Филипа К. Дика «Блуждающая реальность»; исследование Тома Шиппи «Дж. Р. Р. Толкин: автор века», где анализируются мифологические и литературные корни цикла о Средиземье; скандальную автобиографию сценариста сериалов «Вавилон-5» и «Восьмое чувство» Дж. Майкла Стражински «Обретая суперсилу».

Однако главным событием года стал выход в России канонической биографии Говарда Филипса Лавкрафта за авторством С. Т. Джоши, увесистого двухтомника объемом полторы тысячи страниц. Сложно представить себе фантаста конца двадцатого-начала двадцать первого века, избежавшего влияния Г. Ф. Л. Его произведениями вдохновлялись создатели литературных движений, настольных и видеоигр, фильмов и сериалов. Но в силу сложного характера, противоречивых убеждений и замкнутого образа жизни сам Лавкрафт долго оставался идеальным объектом для разного рода фантазий и спекуляций, не всегда безобидных. В своем фундаментальном исследовании Джоши проливает свет на жизнь и творчество классика и заглядывает в самые темные закоулки его души. Дотошно, с академической въедливостью он разбирает биографию «затворника из Провиденса» буквально по часам, с многочисленными ссылками на источники, неопубликованные письма и рукописи, не оставляя пространства для домыслов и инсинуаций. Хотите знать, с кем обедал Лавкрафт 16 июня 1927 года и о чем говорил за трапезой – спросите Джоши, он знает!

Есть, правда, у этой биографии и существенный недостаток. После ее выхода написать про Лавкрафта что-то новое практически невозможно: С. Т. Джоши всё сказал. Хау!

♥ Книга года

Претенденты: Кэтрин Эддисон «Император-гоблин», Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Вечный Канун», Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем»

и Магический реализм года

Претенденты: Карлос Руис Сафон «Город из пара», Эдуард Веркин «снарк снарк», Шимун Врочек «Зов Лавкрафта», Кристофер Прист «Градуал»

и Отечественная книга года

Претенденты: Алексей Сальников «Оккульттрегер», Марина и Сергей Дяченко «Масштаб», Шимун Врочек «Зов Лавкрафта», Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Вечный Канун»

Анна Старобинец «Лисьи Броды»

Как правило, один из лауреатов жанровой номинации становится и Книгой года. Неудивительно, что и на сей раз главный победитель оказался на вершине ещё сразу двух категорий, что, кстати, бывает крайне редко. В номинации нестандартной фантастики или магического реализма за победу с итоговым лауреатом спорили сборник разноплановых рассказов Карлоса Руиса Сафона, мистический околотриллер Эдуарда Веркина, литературная игра на поле хоррора Шимуна Врочека, почти-реализм Кристофера Приста. Конкуренцию чемпиону в области лучшей отечественной фантастики составили пропитанная безнадёгой городская фантазия Алексея Сальникова, специфическое фэнтези Марины и Сергея Дяченко, шпионская лавкрафтиана Шимуна Врочека, хэллоуинский сплаттерпанк Владимира Торина и Олега Яковлева.

В итоге на тройной вершине оказался роман Анны Старобинец «Лисьи Броды» — и это тоже мистика, которой в минувшем году было на удивление много. Видно, время нынче такое, странное — мистикой изо всех щелей тянет… Впрочем, роман-победитель довольно сложно поместить в узкие жанровые рамки, что в наши дни опять становится нормой. Мистический триллер, исторический детектив, сказочные приключения с лисами-оборотнями, беглыми заключёнными, офицерами НКВД, бессмертными монахами-даосами, зомби, призраками, немецкими фашистами… и кого там только нет!

Всё это очень вкусно написано, что для Анны Старобинец типично. Есть невероятно закрученный (временами с сильным перебором) и увлекательный сюжет о поисках бессмертия, богатства, правды, любви и самого себя. Однако то и дело возникает ощущение, что в книге слишком много всего — и приключений, и событий, и переживаний, и размышлений. Возможно, автору стоило более жёстко придерживаться каких-либо рамок, будь то жанровых, сюжетных или смысловых. Хотя мы неспроста относим книгу к магическому реализму, «странной фантастике» — ведь всё предыдущее творчество Анны Старобинец вряд ли можно поместить в какой-либо чисто жанровый загон.

Пожалуй, главное достоинство романа в том, что он дружелюбен к обычному читателю. Ведь немало книг магического реализма явно носят ярлык «не для всех», из-за чего их чтение часто оборачивается непосильным трудом. С романом же Старобинец дело обстоит иначе — да, это не однозначно «жанровая» литература, здесь встречаются тёмные места (сны и видения героев), но для получения удовольствия от «Лисьих Бродов» вовсе не обязательно быть высоколобым эстетом, кичащимся своей якобы интеллектуальной избранностью. Это просто хорошая литература с фантастическими элементами, занимательными сюжетными поворотами и смысловой нагрузкой. Что ещё надо в наши дни?