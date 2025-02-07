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#рецензии на книги#Что почитать#Роберт Сойер#научная фантастика#космическая опера

Роберт Сойер «Старплекс». В поисках разума

Анна Мистунина
7 февраля 10:00
589
3 минуты на чтение
Гигантский научно-исследовательский корабль «Старплекс» путешествует по Галактике. Его миссия — открывать новые обитаемые миры и устанавливать контакты с их обитателями. После чего — приглашать их присоединиться к Содружеству, альянсу независимых разумных видов с разных планет. Капитан корабля — землянин, а в команду входят представители всех рас Содружества, которые уживаются и работают вместе вопреки конфликтам и разногласиям, учатся проявлять терпимость к недостаткам и ценить достоинства друг друга ради великой гуманистической миссии…
Robert J. Sawyer
Starplex
Роман
Жанр: научная фантастика, космическая опера
Выход оригинала: 1996
Художник: Д. Устинов
Переводчик: В. Слободян
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Роберт Сойер. Образы будущего»
Возрастной рейтинг: 16+
320 с., 2000 экз.
Похоже на:
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телефраншиза «Звёздный путь»
Вы уже ощутили дежавю? Если да, всё правильно — это сознательный оммаж «Звёздному пути». Мы как будто снова в первый раз на борту «Энтерпрайза», и впереди удивительный загадочный Космос, а мотивы у нас самые что ни на есть чистые, несмотря на наши чисто человеческие (или, скажем, валдахудские) недостатки. Которые то и дело приводят на грань войны или даже заставляют её переступить — но разум в конце концов обязательно восторжествует.

Канадский фантаст Роберт Сойер, автор замечательного «Неандертальского параллакса», до сих пор обидно редко попадал в поле зрения отечественных издательств, но последние пару лет выходит на русском со скоростью несколько книг в год, что просто не может не радовать. «Старплекс» — относительно ранний его роман, после которого Сойер окончательно покинул глубокий космос и сосредоточился на фантастике «ближнего прицела». Но прощание со звёздами вышло по-настоящему грандиозным, недаром книга сразу после выхода была номинирована и на «Хьюго», и на «Небьюлу».

Перед нами типичный Сойер — автор научной фантастики, захватывающей с первых строк и поднимающей вопросы, актуальные одинаково как в 1996 году, так и в наши дни. Значит ли что-то отдельная жизнь на фоне глобальных исторических сдвигов? Как выбрать между инстинктом и разумом? Долгом и эмоциями? Можно ли обуздать природную агрессивность и принять иного, непохожего — как равного? Ведь, в конце концов, расизм межзвёздный ничем не отличается от расизма земного.

И конечно, как всегда у Сойера, приключения и моральные дилеммы героев перемешаны с длинными экскурсами в физику, астрономию, биологию и другие науки. Но это совершенно не раздражает — куда торопиться тем, у кого впереди миллионы световых лет?

А на случай, если читателю не хватает эмоций, для него приготовлена смертельно опасная миссия по спасению космического младенца размером со звезду. Или знакомство с создателями Галактики. Да и без сверкающих космических сражений тоже не обойдётся.

Отчасти автора можно упрекнуть в излишнем оптимизме: например, его Содружество планет организовано уже в 2077 году, причём от Земли в нём участвуют сразу два разумных вида — люди и дельфины. Не стоит и говорить, что войны и неравноправие всех мастей к этому времени давно остались в прошлом. Можно упрекнуть его в наивности: среди персонажей нет ни одного настоящего мерзавца, и даже самым неприглядным поступкам находится достойное объяснение. А можно не придираться и просто получить удовольствие от позитивной космической истории, увлекательно написанной и переведённой отличным языком.
Итог: масштабная космоопера с глубоким научным и психологическим подтекстом. Подойдёт всем, кто любит классическую НФ и скучает по фразе «перегрузка щитов через шестьдесят секунд».

Слово творца

И наконец, как у большинства писателей-фантастов моего поколения, выросших на оригинальном сериале «Звёздный путь», у меня было желание написать хотя бы одну книгу про «Звёздный путь» каким он должен был быть: историю о гигантском исследовательском корабле, выполняющем миссии первого контакта.
Из предисловия к переизданию романа в 2010 году
— К твоему времени жизнь существовала на Земле в течение четырёх миллиардов лет. Но сейчас существуют жизненные формы земного происхождения, которые являются продуктом четырнадцати миллиардов лет эволюции. Ты не поверишь, во что превратились маргаритки, или морские анемоны, или бактерия коклюша. Я, кстати, пару дней назад обедал с одним потомком этой бактерии. («Стеклянный человек» из будущего)

Роберт Сойер «Старплекс»

8

оценка

Стоит ли читать?

Фанатам «Звёздного пути» и всем поклонникам классической космической НФ — вполне.

Удачно

  • оммаж «Звёздному пути»
  • классические космические приключения
  • динамичный сюжет
  • научная база
  • глубокий психологический подтекст
  • хороший авторский слог и перевод

Неудачно

  • слишком уж наивный оптимизм

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Анна Мистунина
#рецензии на книги#Что почитать#Роберт Сойер#научная фантастика#космическая опера
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