Роберт Сойер «Старплекс». В поисках разума

Вы уже ощутили дежавю? Если да, всё правильно — это сознательный оммаж «Звёздному пути» . Мы как будто снова в первый раз на борту «Энтерпрайза», и впереди удивительный загадочный Космос, а мотивы у нас самые что ни на есть чистые, несмотря на наши чисто человеческие (или, скажем, валдахудские) недостатки. Которые то и дело приводят на грань войны или даже заставляют её переступить — но разум в конце концов обязательно восторжествует.



Канадский фантаст Роберт Сойер, автор замечательного «Неандертальского параллакса» , до сих пор обидно редко попадал в поле зрения отечественных издательств, но последние пару лет выходит на русском со скоростью несколько книг в год, что просто не может не радовать. «Старплекс» — относительно ранний его роман, после которого Сойер окончательно покинул глубокий космос и сосредоточился на фантастике «ближнего прицела». Но прощание со звёздами вышло по-настоящему грандиозным, недаром книга сразу после выхода была номинирована и на «Хьюго», и на «Небьюлу».





Перед нами типичный Сойер — автор научной фантастики, захватывающей с первых строк и поднимающей вопросы, актуальные одинаково как в 1996 году, так и в наши дни. Значит ли что-то отдельная жизнь на фоне глобальных исторических сдвигов? Как выбрать между инстинктом и разумом? Долгом и эмоциями? Можно ли обуздать природную агрессивность и принять иного, непохожего — как равного? Ведь, в конце концов, расизм межзвёздный ничем не отличается от расизма земного.





И конечно, как всегда у Сойера, приключения и моральные дилеммы героев перемешаны с длинными экскурсами в физику, астрономию, биологию и другие науки. Но это совершенно не раздражает — куда торопиться тем, у кого впереди миллионы световых лет?





А на случай, если читателю не хватает эмоций, для него приготовлена смертельно опасная миссия по спасению космического младенца размером со звезду. Или знакомство с создателями Галактики. Да и без сверкающих космических сражений тоже не обойдётся.



