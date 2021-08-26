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    #детектив #мистика

    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»: герметичный детектив, в котором всё не то, чем кажется

    26 августа 2021
    26.08.2021
    2432
    3 минуты на чтение
    #детектив #мистика

    1634 год. Из Батавии, столицы колониальных владений Голландии на острове Ява, отплывает галеон «Саардам». На его борту — гениальный сыщик Сэмюэль Пипс, обвинённый в шпионаже, его верный помощник Арент Хейс, генерал-губернатор Ян Хаан с семьёй и другие примечательные личности. Трюм «Саардама» занят загадочным грузом, а отплытие сопровождается мрачными знамениями…

    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»: герметичный детектив, в котором всё не то, чем кажется

    Stuart Turton
    The Devil and The Dark Water
    Роман
    Жанр: мистика, исторический детектив
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: Е. Матвеева
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: The Big Book
    544 стр., 12 000 экз.
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    Стюарт Тёртон прославился дебютным романом «Семь смертей Эвелины Хардкасл» — любопытным сплавом классического герметичного детектива и фантастики о «петле времени». В новом романе он снова признаётся в любви детективной классике — на сей раз источником вдохновения стали рассказы о Шерлоке Холмсе. Умберто Эко в своё время сделал гениального детектива средневековым монахом, а Тёртон превращает его в алхимика, щёголя и циника с талантом распутывать самые сложные загадки, руководствуясь никому, кроме него, не заметными деталями.

    Однако уже с самого начала истории нас ждёт поворот, который оставляет Сэмми Пипса за бортом — только не корабля, а расследования. Он начинает эту историю как обвиняемый, которого нужно доставить на суд в Амстердам. И пока Пипс сидит в самой вонючей каморке корабля, откуда его выпускают погулять только по ночам, роль Холмса исполняет его верный Ватсон, лейтенант Арент Хейс. Ему неожиданно помогает жена губернатора Сара, талантливая целительница и просто умная женщина, которой тесно в навязываемых знатной даме социальных рамках и плохо в браке с ненавистным мужем-тираном.

    Аренту и Саре будет чем заняться — странные события начинают преследовать пассажиров и команду «Саардама» ещё на пристани Батавии перед отплытием. Сначала некий прокажённый предрекает гибель корабля и воспламеняется, а осмотр его трупа выявляет, что у него был отрезан язык. Позже ещё один прокажённый начинает мелькать на палубе и в трюме «Саардама», на парусе грот-мачты появляется знак демона по прозвищу Старый Том в виде хвостатого ока, по ночам матросы и пассажиры слышат зловещий шёпот, в море мелькает восьмой корабельный фонарь — при том что флотилия, возглавляемая «Саардамом», состоит только из семи кораблей… А потом, по законам жанра, начинаются убийства.

    Подозреваемых — опять-таки по законам жанра — полный корабль. Тёртон, как и в «Семи смертях Эвелины Хардкасл», продолжает упражняться в жанре психологического портрета и населяет «Саардам» целой толпой колоритных персонажей. Это и сам губернатор — жестокий и жадный человек, заменивший Аренту Хейсу отца, погибшего при странных обстоятельствах. И его с Сарой талантливая дочь-подросток Лия, которой грозит навсегда закопать свои способности ради выгодного для семьи брака. И его официальная любовница (и подруга Сары) Кресси Йенс, некогда жена знаменитого «охотника на ведьм», тоже загадочно погибшего. И ещё один охотник на ведьм — суровый священник Зандер Керш с воспитанницей Изабель. И честолюбивый капитан мушкетёров Якоб Дрехт. И много кто ещё…

    Клубок странных совпадений и кровавых событий запутывается на протяжении почти всего романа — чтобы распутаться под занавес в довольно скомканной манере. Поскольку подоплёка событий оказалась уж слишком сложной и многослойной, изложить её в традиционном ключе «монолога детектива» никак не получается (тем более что и детективов-то у нас двое). В итоге на голову ошеломлённому читателю вываливается несколько тонн спрессованной информации, часть которой — новая, так что закон детектива «читатель должен иметь возможность посоревноваться с сыщиком», увы, Тёртон не выполнил. Некоторые «вот-это-повороты» оказываются совсем уж неожиданными — но, впрочем, разве не ради них мы и читаем детективы?

    Итог: под личиной исторического романа с мистикой спрятался изящный оммаж сэру Артуру Конану Дойлу, неровный, но интригующий и полный неожиданностей.

    Основано на реальных событиях

    Часть кровавой истории галеона «Саардам» вдохновлена реальной трагедией «Батавии» — флагмана Голландской Ост-Индской компании, потерпевшего кораблекрушение на необитаемом острове близ берегов Западной Австралии в 1629 году. В отсутствие капитана, отправившегося за подмогой, власть на острове захватил купец Эронимус Корнелисзон, который установил диктатуру и истребил почти половину выживших. Некоторые герои этой истории стали прототипами персонажей романа. А название «Саардам» носил корабль, пришедший на помощь уцелевшим.

    — Капитан, — не унималась Изабель, — так что такое тёмная вода?
    — Так старые моряки называют душу, — ответил ван Схотен с другого конца стола. — Они верят, что наши грехи скрыты в глубинах души, словно затонувшие корабли на дне моря. Тёмная вода — человеческая душа, в ней и прячется Старый Том.
    Будто призванный этими словами, в море вспыхнул восьмой фонарь. Хлынувший в окно свет расплескался по испуганным лицам.

    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»: герметичный детектив, в котором всё не то, чем кажется
    Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»
    Стоит ли читать?
    Любителям исторических детективов — однозначно.
    Удачно
    интригующая завязка
    колоритные персонажи
    неожиданные сюжетные повороты
    Неудачно
    скомканная развязка
    7
    Достойно

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    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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